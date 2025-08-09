公式YouTube初公開収録＆スリーマンライブが同日開催！8月10日(日)10:00よりFANYチケットにて先行受付売開始

吉本興業株式会社

2025年3月に開設したザ・パンチとマシンガンズの公式YouTubeチャンネル「ザ・マシンガンパンチチャンネル」の初となる公開収録イベントを11月10日(月)草月ホールにて開催します。本イベントでは、番組でおなじみのトークや企画をリアルな場で体験できる特別な一日となっており、番組ファンのみならず、お笑いファン必見の内容となっています。

さらに、同日・同会場にて、結成15年目以上の芸人が出場する賞レース「THE SECOND」で準優勝を果たしたマシンガンズ(2023年)、ザ・パンチ(2024年)、囲碁将棋(2025年)という実力派3組によるスリーマンライブを開催します。

チケット先行発売は、8月10日(日)11:00よりFANYチケットにて開催いたします。

本人コメント

<ザ・パンチ>

パンチ浜崎(左)

まって、準優勝友達がふえたりいろいろやれたりすんのうれしすぎて草w

ノーパンチ松尾(右)

みなさまよろしくお願いします

おじさん６人でお待ちしております

<マシンガンズ>

滝沢秀一(左)

広い舞台に準優勝の6人がギューギューになってお届けします！

面白いかどうかよりギューギューかを見にきてください

西堀亮(右)

俺はTHE SECOND優勝しなくて良かったよ。

だってこの三組でライブができたたから！

<囲碁将棋>

文田大介(左)

嬉しいよなっ！なぁおい！？

本当にさぁ、みんなにも来てもらいたいんだよぉ。

ていうか来いよっ！！！！



根建太一(右)

ぎゅうぎゅうな秋です！

ぎゅうぎゅうでお願いします！

公演概要

１.ザ・マシンガンパンチチャンネルライブ

日時：11月10日(月) 14:30開場／15:00開演／16:30終演予定

会場：草月ホール(港区赤坂7丁目2-21)

出演者：ザ・パンチ、マシンガンズ

チケット料金：前売3000円/当日3500円

チケット購入ページ：https://ticket.fany.lol/event/detail/5988

２.ザ・パンチ×マシンガンズ×囲碁将棋スリーマンライブ「6人の準優勝～ぎゅうぎゅうな秋～」

日時：11月10日(月)18:30開場／19:00開演／20:30終演予定

会場：草月ホール (港区赤坂7丁目2-21)

出演者：ザ・パンチ、マシンガンズ、囲碁将棋

チケット料金：前売3800円/当日4300円

チケット購入ページ：https://ticket.fany.lol/event/detail/5997

▼チケット販売スケジュール

先行受付：8月10日（日）11:00～8月12日（火）11:00

結果発表：8月13日（水）18:00

一般発売：8月17日（日）10:00～

※先行はFANYチケットのみ

※一般はFANYチケット、ぴあ、ローチケ