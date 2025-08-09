公式YouTube初公開収録＆スリーマンライブが同日開催！8月10日(日)10:00よりFANYチケットにて先行受付売開始
2025年3月に開設したザ・パンチとマシンガンズの公式YouTubeチャンネル「ザ・マシンガンパンチチャンネル」の初となる公開収録イベントを11月10日(月)草月ホールにて開催します。本イベントでは、番組でおなじみのトークや企画をリアルな場で体験できる特別な一日となっており、番組ファンのみならず、お笑いファン必見の内容となっています。
さらに、同日・同会場にて、結成15年目以上の芸人が出場する賞レース「THE SECOND」で準優勝を果たしたマシンガンズ(2023年)、ザ・パンチ(2024年)、囲碁将棋(2025年)という実力派3組によるスリーマンライブを開催します。
チケット先行発売は、8月10日(日)11:00よりFANYチケットにて開催いたします。
本人コメント
<ザ・パンチ>
パンチ浜崎(左)
まって、準優勝友達がふえたりいろいろやれたりすんのうれしすぎて草w
ノーパンチ松尾(右)
みなさまよろしくお願いします
おじさん６人でお待ちしております
<マシンガンズ>
滝沢秀一(左)
広い舞台に準優勝の6人がギューギューになってお届けします！
面白いかどうかよりギューギューかを見にきてください
西堀亮(右)
俺はTHE SECOND優勝しなくて良かったよ。
だってこの三組でライブができたたから！
<囲碁将棋>
文田大介(左)
嬉しいよなっ！なぁおい！？
本当にさぁ、みんなにも来てもらいたいんだよぉ。
ていうか来いよっ！！！！
根建太一(右)
ぎゅうぎゅうな秋です！
ぎゅうぎゅうでお願いします！
公演概要
１.ザ・マシンガンパンチチャンネルライブ
日時：11月10日(月) 14:30開場／15:00開演／16:30終演予定
会場：草月ホール(港区赤坂7丁目2-21)
出演者：ザ・パンチ、マシンガンズ
チケット料金：前売3000円/当日3500円
チケット購入ページ：https://ticket.fany.lol/event/detail/5988
２.ザ・パンチ×マシンガンズ×囲碁将棋スリーマンライブ「6人の準優勝～ぎゅうぎゅうな秋～」
日時：11月10日(月)18:30開場／19:00開演／20:30終演予定
会場：草月ホール (港区赤坂7丁目2-21)
出演者：ザ・パンチ、マシンガンズ、囲碁将棋
チケット料金：前売3800円/当日4300円
チケット購入ページ：https://ticket.fany.lol/event/detail/5997
▼チケット販売スケジュール
先行受付：8月10日（日）11:00～8月12日（火）11:00
結果発表：8月13日（水）18:00
一般発売：8月17日（日）10:00～
※先行はFANYチケットのみ
※一般はFANYチケット、ぴあ、ローチケ