【CUL DRAMA×GReeeeN（GRe4N BOYZ）「キセキ」】青春の1ページを彩る、最新ドラマ動画を公開！
株式会社VAZ（本社：東京都中央区、代表取締役社長:谷鉄也）が運営する YouTube チャンネ
ル「CUL DRAMA」にて、 GRe4N BOYZ へと改名した GReeeeN の名曲「キセキ」を起用し
た動画を公開しました。
今回ドラマに起用されたのは、数々の楽曲で人々の心を打ち続けてきた GReeeeN の名曲「キ
セキ」 。
「CUL DRAMA」のリアルで繊細な青春ストーリーと、誰もが一度は耳にしたことが
ある名曲「キセキ」の世界観が重なり合い、心に響く“エモーショナルな瞬間’をお届けします。
誰もが一度は感じた“青春のもどかしさ”や“胸が熱くなる瞬間”を思い出す、涙と笑顔のストーリーとなっております。
この夏、一生忘れられないエモい“奇跡”のような青春の1ページを、ぜひご覧ください。
【ドラマ】「私のためにホームラン打って!!」幼馴染と甲子園に行く約束をした結果…（8月9日公開）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LgQxELbnrng ]
【GRe4N BOYZ プロフィール】
HIDE、navi、92、SOH の男性 4 人組、福島県で結成されたボーカルグループ。
メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のため顔を伏せて活動中。
「愛唄」「キセキ」「遥か」「オレンジ」等、GReeeeN としてデビュー以来、数々のヒット曲
を生み出し、「キセキ」は今も日本国内においてもっとも多くダウンロード販売されたシング
ルとしてギネス記録を持つ。
2024 年3 月、グループ名を GRe4N BOYZ と改名し、その新たな活動への注目が集まる。
2025 年、28 都市38 公演を巡る全国ツアー「“THE XY” 明日、今日よりも」を開催！
GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025
『“The XY” ～明日、今日よりも～』
チケット販売 一般発売中
詳細はこちら https://l-tike.com/gre4nboyz/