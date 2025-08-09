太陽の象徴とハワイアンジュエリーで仕立てる天然石ブレスレット「Pono～繁栄～」、ハワイ発パワーストーンブランド「マルラニハワイ」ハワイ本店より新登場！
ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、金運・健康・愛情運をまるごとサポートする新作パワーストーンブレスレット「Pono～繁栄～」を発売開始いたしました。
太陽のような輝きを秘めた天然石と、ハワイを象徴するプルメリアモチーフのハワイアンジュエリーを組み合わせた、心と人生にあたたかい光を届けるプレミアムなブレスレットは、人生に光をもたらすお守りにぴったり。
ハワイ生まれの上質なブレスレットは、ご自身のお守り、大切な方への贈り物ものおすすめです。
◆Pono～繁栄～
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/pono
◆販売価格：＄600（税別）
◆使用している石
- アンバー 金運・財運・健康・富貴・ポジティブな精神状態・長寿
- シトリン 商売繁盛・意欲的な行動・生命力アップ・太陽の象徴
- スモーキークォーツ 勝負運・精神疲労の回復・邪気払い・健康・不安や焦りからの開放
- ルチルクォーツ 集中力・免疫力・金運・目的達成・輝く人生・良縁
- オレンジムーンストーン 愛情を育む・願望成就・癒し・家庭円満・幸福
- 水晶 他の石をパワーアップ・浄化する・総合運を上げる
＜無料オプション＞
ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）
ハワイ限定チャーム。引き輪で取外しが可能です。
◆取扱店舗
マルラニハワイ本店
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore
1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）
ドンキホーテホノルル から徒歩3分
アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分
ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分
■営業時間
11:00～18:00(完全予約制)
■ご予約／お問い合わせ
https://malulani.tv/hawaii-contact/
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。
本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。
大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。
◆おすすめ記事
▶ハワイ本店限定商品
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made
▶ハワイ本店 バースデイオーダーブレスレット
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/order-made
▶ハワイアンたちが愛した美と癒し：ハワイの自然と神秘がもたらす天然石とパワーストーンの魅力
https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/31014.html
◆パワーストーン辞典のご紹介
▶種類から探す
https://malulani.info/column/aiueo
▶誕生石から探す
https://malulani.info/column/birth
▶色から探す
https://malulani.info/column/color
▶願い事から探す
https://malulani.info/column/wish
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
【マルラニハワイ公式アカウント】
Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/
Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII
Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。