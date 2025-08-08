体験予約15件以上を保証する“成果保証型”広告サービスパーソナルジム専用「コミットアドforパーソナルジム」正式リリース
メインビジュアル「成果保証型 ピラティス集客」
株式会社rusk（本社：東京都港区、代表取締役：渡邊 徹）は、パーソナルジムに特化した集客支援サービス「コミットアドforパーソナルジム」の提供を開始いたしました。
本サービスは、Instagram広告×LP制作を活用し、体験予約を安定的に獲得する完全成果報酬型の集客支援モデルであり、毎月15件の成果が出なければ全額返金となる点が大きな特徴です。
今すぐお問合せ :
https://personal-gym.commitad.com/
日本国内のパーソナルジム市場は年々拡大を続けており、都市部を中心に出店が加速する中で、競争も激化しています。
多くのジムでは、SNSや紹介でコツコツ集客しているものの、「もっと安定的に新規予約を増やしたい」「成果が見える形で仕組み化したい」と感じている方が少なくありません。
そうした経営者の声を受け、当社では“広告＝難しい・高い”という不安を払拭しながら、
確実に成果を得ることにコミットした新たな集客支援モデルを構築しました。
「コミットアドforパーソナルジム」は、パーソナルジムに特化した完全成果報酬型の広告運用支援サービスです。Instagram広告と専用LPを活用し、体験予約を安定的に獲得する仕組みを提供します。
サービス詳細はこちら :
なぜ成果報酬型が可能なのか？
当社では、複数業界において広告運用・LP制作・CVR改善を一貫して手掛けてきたノウハウがあります。
また、独自開発の高CVR施策により、精度の高いターゲティングと導線設計を実現。
これにより、体験予約を安定的に生み出す仕組みが整っており、成果報酬型でのサービス提供が可能です。
先行モニター事例
サービス詳細はこちら :
株式会社rusk概要
株式会社ruskは、コーポレートサイトの構築から、ブランドサイト、ランディングページの制作、Web広告を請け負う広告の会社です。
私たちが大切にしているのは、お客様にとって最良のビジネスパートナーであり続けるため、メディアの傾向、社会の動向を敏感に察知し、スピーディーな対応・創造性のある広告を追求し、評価と効果を、最大限出せるようご提案することです。
代表者：代表取締役 渡邊 徹
所在地：東京都港区赤坂5丁目2-33 IsaI AkasakA 1906号室
資本金：300万円
コーポレートサイト：https://ru-sk.co.jp/