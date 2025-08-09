¡Ú·ã¥ì¥¢ÆüËÜ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¡Û¡Ø½½»ÍÂå¡Ù¡Ø¿·À¯¡Ù¡Ø²ÖÍÛÍá¡Ù¤Ê¤ÉÄ¶´õ¾¯¼ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÈæ¤ÙÂÎ¸³¡ÃÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¤Ç8·î¸ÂÄê³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º



ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡Ø¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ö½½»ÍÂå¡×¡Ö²ÖÍÛÍá¡×¡Ö¿·À¯¡×¤Ê¤É¹ë²Ú´õ¾¯¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë2¤Ä¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¤ò8·î¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢¡¼Â»Ü´ü´Ö


£±.½½»ÍÂå¡õ²ÖÍÛÍá°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡Ê¼Â»Ü´ü´Ö¡§8/11～8/17¡Ë


£².Ä¶¹ë²Ú¿·À¯°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡Ê¼Â»Ü´ü´Ö¡§8/16～8/28¡Ë




¡ØÄ¶¹ë²Ú¿·À¯°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÇ¯1²ó¡¦1200ËÜ¸ÂÄê½Ð²Ù¤Î¡Ö¿·À¯ IMADEYA AGING¡×¤ä¡¢
¿·À¯ÈÒÉÛ²ñ¸ÂÄê¤Î¡ÖºÇ¶¯ÍÛÇµÄ»¿Þ´Õ¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤ÊÌÃÊÁ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢


¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¤µ¤é¤Ë¡¢8·î16Æü¡¦17Æü¤Ë¡ÖÄ¶¹ë²Ú¿·À¯°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡×¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢


ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ëÍÛÇµÄ»¡×¡¢¡ÖÍÛ´§¡Ê¿·À¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¾Æ¤­²Û»Ò¡Ë¡×¤â¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




³Æ¥×¥é¥óÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥×¥é¥óÆâÍÆ



£±.½½»ÍÂå¡õ²ÖÍÛÍá°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡Ê¼Â»Ü´ü´Ö¡§8/11～8/17¡Ë




¢¡¥×¥é¥ó³µÍ×


·ã¥ì¥¢ÌÃÊÁ¡È½½»ÍÂå¡õ²ÖÍÛÍá¡É¤¬¤ªÆÀ¤Ë°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤­¤ëÇË³Ê¥×¥é¥ó¡£


120Ê¬ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÎÁÍý7ÉÊ¤âÉÕ¤¤¤¿ÂçËþÂ­¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£



¢¡°û¤ßÈæ¤Ù¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê³Æ50ml¡Ë


¡¦½½»ÍÂå¡¡Î¶¤ÎÍî¤È¤·»Ò¡¡Ãæ¼è¤ê¾å½ôÇò


¡¦½½»ÍÂå¡¡ÇÅ½£»³ÅÄ¶Ó¡¡¡¡Ãæ¼è¤ê¾å½ôÇò


¡¦²ÖÍÛÍá¡¡È÷Á°ÍºÄ®¡¡the¡¡premium


¡¦²ÖÍÛÍá¡¡È¬È¿¶Ó¡¡¡¡the¡¡premium¡¡Ä¾µâ¤ß



¢¡°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー


120Ê¬ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂêÉÕ¤­¡ÊL.O30Ê¬Á°¡Ë



¢¡¤ªÎÁÍý


ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÎÁÍý7ÉÊ



¢¡³«ºÅ´ü´Ö


2025Ç¯8·î11Æü(·î)～8·î17Æü(Æü)



¢¡ÎÁ¶â
\4,500(ÀÇ¹þ)

¢¡Äê°÷
36Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹



¡¡


¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

ÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー




¢þÄÌ¾ï°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー


ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÃÊÁ20¼ïÎà/¤½¤ÎÂ¾¥¢¥ë¥³ー¥ë°û¤ßÊüÂê


¢¨¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ+\500¤ÇÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÃÊÁ36¼ïÎà¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£





£².Ä¶¹ë²Ú¿·À¯°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡Ê¼Â»Ü´ü´Ö¡§8/16～8/28¡Ë




¢¡¥×¥é¥ó³µÍ×


1200ËÜ¸ÂÄê¤Î¡Ö¿·À¯ IMADEYA AGING¡×¤È¡¢¡ÈºÇ¶¯ÍÛÇµÄ»¿Þ´Õ¡É¥·¥êー¥º¤ò´Þ¤à


Á´7¼ï¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤­¤ë¹ë²Ú¥×¥é¥ó¡£
8·î16Æü¡¦17Æü¤Î¤´Í½Ìó¸ÂÄê¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤ëÍÛÇµÄ»¡×¡ÖÍÛ´§¡Ê¾Æ¤­²Û»Ò¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤¢¤ê¡£


3»þ´Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¡ÜÆÃÊÌ¥³ー¥¹ÉÕ¤­¤Ç¡¢¶Ë¾å¤ÎÆüËÜ¼òÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¢¡°û¤ßÈæ¤Ù¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×


¡¦¿·À¯¡¡Colors ÎÜÍþ¥é¥Ô¥¹2021 ÊÌëÐIMADEYA AGING(50ml)


¡¦¿·À¯¡¡ÍÛÇµÄ»¡¡µ®¾ú¼ò¡¡Æó¡»Æó»Í¡¡(50ml)


～ºÇ¶¯ÍÛÇµÄ»¿Þ´Õ～


¡¦¿·À¯¡¡°«¹¦¿ý(35ml)


¡¦¿·À¯¡¡¸¼ÇµÄ»(35ml)


¡¦¿·À¯¡¡ÈìÇµÄ»(35ml)


¡¦¿·À¯¡¡²àÏ°Íå(40ml)


¡¦¿·À¯¡¡ÍÛÇµ¾®Ä»(40ml)



¢¡°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー


180Ê¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂêÉÕ¤­¡ÊL.O30Ê¬Á°¡Ë



¢¡¤ªÎÁÍý


¿·À¯¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ëÆÃÊÌ¥³ー¥¹



¢¡³«ºÅ´ü´Ö


2025Ç¯8·î16Æü(ÅÚ)～28Æü(ÌÚ)



¢¡ÎÁ¶â
\11,000(ÀÇ¹þ)

¢¡Äê°÷
16Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹



¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyukueast/

¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー




¢þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー


¡ÖË±ÑàÈþÅÄ¡×¡Öºî¡×¤Ê¤ÉÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÃÊÁ36¼ïÎà/¤½¤ÎÂ¾¥¢¥ë¥³ー¥ë°û¤ßÊüÂê






È÷¹Í




¡¦¤´Í½Ìó¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤´Ï¢ÍíÄº¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥­¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅöÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä)



¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é


¡¦Apple¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
¡¦Android¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)






²ñ¼Ò³µÍ×




¢þ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º


¢þ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー 16³¬


¢þÅÅÏÃ ¡§03-6417-4925


¢þÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ÍºÅÍ


¡¦X


https://twitter.com/Yuto__Nakamura


¡¦Instagram


https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja


¡¦YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ


¡¦TikTok


https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP


¡¦note


https://note.com/yutonakamura2020


¢þ»ö¶ÈÆâ¡§°û¿©Å¹·Ð±ÄµÚ¤Ó°û¿©Å¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CRM¥¢¥×¥êÈÎÇä»ö¶È¡¢ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶È


¢þ»ñËÜ¶â¡§1,120Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë


¢þÀßÎ©¡§2012Ç¯3·î


¢þURL¡§https://billion-foods.studio.site/


¢þ¿ÍºàÊç½¸¡§https://sake-genkabar.com/recruit/



ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©




²æ¡¹¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ï¡¢


¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤Ç¡¢À¤³¦¤òËþ¤¿¤¹¡×


¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤Ç¤¹¡£



º£¸å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ÆÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¿©¶ÈÂÖ¤òÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÆüËÜ¤Î¿©¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÆüËÜ°ì¤Î´ë¶È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÃç´Ö¤ò¾ï¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£



¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡¢ÂÎ¸³¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸½¾ì¤òÃÎ¤ë»ö¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01