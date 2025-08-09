COIN PARKING DELIVERYが本格餃子包をジャック！？

株式会社MINORU

現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY」×餃子専門店「本格餃子 包（TSUTSUMU）」

唯一無二の“アート餃子”が8月9日より期間限定ローンチ！

--8月8日開催のローンチイベントには多くの来場者が集い、大盛況で終わりました

2025年8月9日より、池尻大橋の手包み餃子専門店「本格餃子 包（TSUTSUMU）」にて、現代アーティスト「COIN PARKING DELIVERY（コインパーキングデリバリー）」との初のコラボレーションによる限定メニューの提供を開始いたします。

今回のコラボでは、大豆ミートを使用した“大豆ミート餃子”が登場。お肉を使わず、大豆ミートで作った新しい餃子。ジューシーな食感と香ばしさはそのままに、身体にやさしい一皿に仕上げています。

本コラボレーションに先駆けて、8月8日にはローンチイベントを開催。アートと中華が融合した空間に、多くの招待ゲストが来場され、大盛況のうちに幕を閉じました。イベント当日はコラボ餃子の先行提供や、壁一面のCOIN PARKING DELIVERYのアート展示、記念の中華皿やスタッフのTシャツなど、会場全体がCOIN PARKING DELIVERY一色に包まれました。

■ コインパーキングデリバリー（COIN PARKING DELIVERY）

2018年より活動を開始した日本の覆面現代アーティスト。

スマートフォンを用いて指で描く独自の手法で創作をスタートし、現代社会に対する疑問や理想をテーマにした作品を多数発表。国内外の美術館やブランド、アートイベントとのコラボレーションなど、多岐にわたる活動を展開しています。

平面作品のみならず、立体・空間・パブリックアートまで幅広く手掛け、その自由な表現スタイルが多くのファンを惹きつけています。

■ 本格餃子 包（TSUTSUMU）

手打ち餃子にこだわった、池尻大橋の手包み餃子専門店。

ガラス張りのオープンキッチンでは、餃子がひとつひとつ丁寧に手包みされる様子を間近で見学可能。素材や調味料も厳選し、餃子そのものの味わいを最大限に引き出す工夫を重ねています。

■ 提供期間

2025年8月9日（土）～ 2025年9月9日（火）

■ 販売場所

本格餃子 包（TSUTSUMU）

〒153-0044 東京都目黒区大橋２丁目２２－７ 村田ビル 1F

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社MINORU

広報担当：三木かなえ

TEL：080-9971-6794

MAIL：km.holliwould.0603@gmail.com

Instagram：@tsutsumu_gyoza