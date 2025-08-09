【阪急うめだ本店】阪急先行販売のアイテムも！今すぐ試したくなる夏のダメージケアアイテム8選

株式会社阪急阪神百貨店

期間：8月6日(水)～

場所：阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』HEALTH & BEAUTY

URL：https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12666240_2067.html

35℃を超える猛暑日が当たり前の今日。夏のダメージが表れやすいこの時期に、そして、まだまだ続く残暑とこれから迎える秋の季節の変わり目に、お肌や髪をしっかり整えるおすすめアイテムをご紹介します。8月6日(水)から、阪急うめだ本店 8階『GREEN AGE』HEALTH & BEAUTYでは、夏の悩みに寄り添い、肌も髪も、そして心までが蘇るような厳選コスメコーナーを展開します。「蓄積された夏のダメージ」には、内側から輝きを引き出すような特別なケアを、そして「汗ばむ季節も、ひんやりクールで爽やかに、心地よい香りでスマートに」過ごせるデオドラントで、どんな瞬間も自信を持って快適に。今すぐ試したくなる新商品から、毎日頼れる定番アイテムまで、夏の美容ルーティンを格上げする商品8選をご紹介します。

先行販売も！蓄積された、夏のダメージケアアイテム

「Aesop （イソップ）」

B トリプル C フェイシャル バランシング ジェル 60ml 16,060円

肌の水分と油分のバランスを整える成分を含む2種類のビタミンを惜しみなく配合した、軽やかに潤いを授ける製品。肌を滑らかに整えながら、ハリのある柔らかな肌へと導きます。

「athletia（アスレティア）」

リペア ヘアオイル 50ml 4,400円

使うたびにブリーチやパーマ、紫外線によって傷んだ髪を補修しながら、ウェットなつや、スムースな指通りとまとまり、そしてなめらかな毛流れまでを、これひとつで叶えます。 紫外線や乾燥、カラーリング、熱によって髪が打撃を受ける表面のキューティクルのために、脂質成分18-MEA(*1)と、イソステアリン酸(*2)、選び抜いた7種類の植物由来成分を含むRHコンプレックス(*3)を配合。流れ去った油分をダイレクトに補いながら髪を補修。さらに、水を含まないオイル製法のため、髪一本一本に行き渡って表面をなめらかにコート。内側の潤いを湿気などの外的環境からガードし、美しい毛流れをサポートします。髪の補修とプロテクトを同時に行い、ヘアスタイリングの精度を高めます。

(*1)ラノリン脂肪酸(毛髪補修成分) (*2)毛髪補修成分 (*3)保湿成分(マカデミアナッツ油（マカデミア種子油）、サトウキビ由来スクワラン（スクワラン）、オリーブ油（オリーブ果実油）、ローズヒップ油（カニナバラ果実油）、シソオイル（シソ葉エキス、スクワラン）、キャロットオイル（ニンジン根エキス、ダイズ油）、セージオイル（セージ葉エキス、スクワラン）)

「johnmastersorganics（ジョンマスターオーガニック）」薬用 ヘアグロースエッセンス

【医薬部外品】50ml 5,940円

育毛サイクルへの着目から生まれた自然由来成分99%の薬用育毛セラム。育毛しやすい頭皮環境へと導き、自然由来の３種の有効成分、グリチルリチン酸ジカリウム、ニンジン抽出液、タマサキツヅラフジアルカロイドの作用により、薄毛・抜け毛を防いで発毛を促進。また、リンゴ果汁やゴボウエキスなどの植物由来の保湿成分が育毛に適した、抜けにくく長い髪のためのすこやかな頭皮環境づくりをサポート。さらに、アロエエキスを含む8種のオーガニック植物エキスを配合。髪の土台となる頭皮を保湿してやわらかく保ちます。根元から一本一本が太く、ボリュームを感じる濃密な髪へと導きます。

「NEAL'S YARD REMEDIES（ニールズヤード レメディーズ）」フランキンセンス インテンス トリプルアクション メルティングクレンザー

100ml 9,350円

洗うたびに潤い、至高の輝きへと導くブランド最高峰のプレミアムクレンジングが誕生。 厳選された天然由来成分（うち95％はオーガニック原料）のみを使用し、ジェル、オイル、ミルクへと変化するトリプルアクション処方を実現。それぞれのテクスチャーが段階ごとに異なる汚れにアプローチし、浮かせて、溶かして、やさしく洗い流した後肌は、さっぱりかつしなやかに。

※8月6日(水)～HANKYU BEAUTY 先行発売 （全国発売8月20日(水)～）

※8月6日(水)～12日(火)

2階きれいきれいスタジオにてPOPUPを開催

汗ばむ季節に。ひんやりクールで爽やかアイテム

「johnmastersorganics（ジョンマスターオーガニック）」

左）S＆Mボディ ミスト ミント（スペアミント＆メドウスイート）60ml 2,420円

右）C＆Bボディ ミスト (シトラス＆バジル）60ml 1,760円

ひと吹きした瞬間に爽快な冷風が吹き抜けるようなアイスミントミストが夏の期間限定で登場。フレッシュなペパーミントとスッとする和ハッカ、甘みのあるスペアミントの3種のミントをブレンドした香りは、すっきりと爽快な印象。また自然由来のメントールを含み、キャンプなどのアウトドアシーンや太陽が照りつける暑さの厳しい季節のリフレッシュ、匂いが気になるときのエチケットミストなど、さまざまなシーンで活躍します。

「BAUM（バウム）」

ダブルプロテクション デイシールド n

60mL 5,500円

樹木の香りのナチュラル UV プロテクター。ナチュラルでありながら、SPF50+/PA++++ 。全身を樹木の香りで包み込む、心地よい使用感でアルコールフリー処方。紫外線や空気中のちりなどの肌への付着をブロックし、シミや乾燥などの原因となる環境ダメージを防ぎます。

「NEAL'S YARD REMEDIES（ニールズヤード レメディーズ）」

左）リフレッシュ ボディウォッシュ 200ml 2,750円

右）リフレッシュ ボディローション 200ml 4,510円

つけた瞬間メントールのひんやり感と、 オーガニックのミント*1、レモン*2、ライム*3の クールで爽やかな香りに包まれ、 暑苦しさをシャットアウト。 蒸し暑い日本の気候に合わせてつくられた、清々しいミント＆シトラス香るボディケアシリーズ。 お出かけ前や通勤前、 外出先やオフィスでの気分転換にも。さっぱりとした洗い上がりのボディ用ジェルソープと軽やかなつけ心地のボディ用乳液です。

*1 スペアミント油（香り成分） *2レモン果皮油（香り成分） *3ライム油（香り成分）

「Cosme Kitchen(コスメキッチン）」

【AROMATICA】ローズマリー＆オレンジスカルプ スクラブ(左) 165g 2,310円

【WELEDA】ローズマリースカルプクレンジング(中) 200g 3,300円

【O SKIN & HAIR】オー・ジェルム(右) 110g 2,860 円

ビタミン豊富なインナービューティーから、 爽やかなヘアケア、ひんやり心地よいボディケア、 そして汗や湿気に強いメイクアップまで。じめっとした季節もさわやかに過ごす味方のフレッシュでみずみずしいコスメが勢ぞろい。

体験コンテンツも！「Cosme Kitchen」で汗から自分の肌を知る、肌分析サービス開始！

◎場所：8階「コスメキッチン」

◎参加費：無料

◎実施日：営業時間内フリー参加 ※店頭が混み合う場合がございます。

「コスメキッチン」では、肌表面をスコープで見てチェックする従来の肌分析とは異なり、微量の汗からアミノ酸の構成を数値化することで現在の肌状態だけではなく、傾向や理想の肌に向けてとるべき対策といったお肌のポテンシャルまで知ることが出来る肌分析サービスを導入。スキンケアだけでなくインナービューティーも含め、植物のパワーによってご自身の肌の力を最大限引き出していくことをご提案します。