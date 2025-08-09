[Cobmaster×Orange別注クーラーバッグ販売開始のお知らせ]

株式会社ミモナ

和歌山県かつらぎ町にあるアウトドアショップ「Orange（オレンジ）」（株式会社ミモナ 本社所在地：和歌山県伊都郡かつらぎ町）は、2025年8月9日(土)に「Cobmaster×Orange別注クーラーバッグ」を販売開始致しました。


この新たな製品は[https://www.shop-orange.info/c/brand/b-c/gr2897/1197-0020]にて購入可能です。






〈商品概要〉


Cobmaster × Orangeの別注クーラーバッグが登場！


本製品は、「身につけて使える」という新しい発想から生まれたウェアラブルタイプのクーラーバッグです。


遊び心と実用性を兼ね備えたCobmasterのクーラーバッグに、Orangeだけのカラーを別注。


どこか懐かしくて新しい、絶妙なレトロでクラシックなカラーに、アウトドアでも街でも頼れる実力派スペックを詰め込みました。






〈おすすめポイント〉


●高い保冷力と密閉構造


　内部すべてに濡れに強い保冷生地＋厚手芯材を使用


　メイン気室にはインナーフラップで冷気漏れをガード


●コンパクトで大容量


　メイン：350ml缶6本 / 500ml缶4本 / ペットボトル4本 収納可能


　フロント＆バックポケットも保冷仕様で使い方自在


●機能美に優れたデザイン


　両端にマチを設けた縦開き仕様で出し入れラクラク


　手持ち／斜めがけの2WAY仕様でスタイルも自由


●使い方は自由にカスタマイズ


　お弁当、飲料、カメラや精密機器など使い方はあなた次第！



〈別注カラー〉



Green


70年代を思わせる、ヴィンテージグリーン






Wine


懐かしくて新しい、レトロポップなワインレッド






ブランド名：COBMASTER コブマスター


商品名：Orange別注KOOLTHING 5L COOLER BAG


カラー：Green、Wine


価格：税抜\3,900（税込\4,290）



Cobmaster（コブマスター）とは


1970年代にイギリスで誕生したアウトドアブランドCobmaster。


クラシックなバックパックをルーツに、アウトドアの機能性と遊び心あるデザインを融合。


カラフルな配色や愛嬌のあるロゴキャラクターでも知られ、アウトドアシーンはもちろん、


街中でも映えるアイテムを展開しています。


アウトドアショップ Orange（オレンジ） とは
和歌山県伊都郡かつらぎ町で生まれた「アウトドア・ライフスタイル」を提案するショップ。


現在では関西地区はもとより、中部地区や関東地区にも店舗を構えている。
定番商品からガレージブランドまでアウトドアギアやアパレル・ライフスタイルをより充実させる品を取り揃え、店内に一度踏みこめば、お宝さがし気分を味わえる。
ビギナーから上級者まで満足いく幅広いラインナップでみなさまをお出迎えします。
Orange HP： https://www.shop-orange.info/


■会社概要
商号　　： 株式会社ミモナ
屋号： アウトドアショップ Orange
代表者　： 代表取締役社長　池田 道夫
所在地　： 〒649-7122　和歌山県伊都郡かつらぎ町新田4-1
設立　　： 2006年9月
事業内容： アウトドア・スポーツ用品小売業 卸売業
URL　　： https://mimona.co.jp/
Orange URL： https://www.shop-orange.info/