サウナで、髪も、整える夏。都内最大級サウナ「ROOFTOP」にて2週連続コラボイベント始動！第一弾は期間限定プレゼントキャンペーンを開催！
株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）が展開する東京・表参道の頭皮ケアクリニックの思いから生まれたトータルケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」は、都内最大級のフィンランド式サウナ「ROOFTOP」（東京・西荻窪）とコラボレーションし、2025年夏に2週連続のスペシャルイベントを開催いたします。
本イベントは「髪も、頭皮も、そして心も整える」ことをテーマに、サウナによるリフレッシュとVITALISMによるスカルプケアを掛け合わせた、心地よい“整う習慣”を提案するコラボレーションです。
「サウナで汗を流してリフレッシュした後は、頭皮から髪まで丁寧にケア。心も身体もスッキリととのう」そんな新しいサウナ体験をお届けします。
その第一弾として、2025年8月9日（土）～8月17日（日）の9日間限定で、「お盆限定プレゼントキャンペーン」を実施。
公式X（@rooftop_sauna）の対象投稿をリポスト、または期間中にROOFTOPへご来店いただいた方を対象に、VITALISMのヘアケア製品や限定ノベルティをプレゼントいたします。
SNSとリアル体験の両面から、サウナ×ヘアケアの魅力を気軽に体感していただけるキャンペーンとなっています。
■ 第一弾キャンペーン内容
１.リポストキャンペーン
ROOFTOP公式X（@rooftop_sauna）の対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で3名様にVITALISM スカルプシャンプー＆コンディショナー（500ml）をプレゼント！
・応募期間：2025年8月9日（土）～8月17日（日）
・当選発表：当選者の方にはVITALISM公式X（＠VITALISM_PR）よりDMにてご連絡いたします
２.リポスト＆ご来店キャンペーン
期間中にROOFTOPをご利用のうえ、リポスト画面をご提示いただいた方には、以下の特典3点セットをプレゼント！
- VITALISMスカルプケア トライアルパウチ（シャンプー・コンディショナー）
- ROOFTOP × VITALISM 限定コラボステッカー
- 8月22日（金）限定特典チケット
└ チケットをご持参のうえ再来店いただくと、
・ドリンク1杯
・Gentle Coffee Roasters「やさしいクッキー」をプレゼントいたします。
※特典は先着順での配布となり、なくなり次第終了となる場合があります。
※ドリンク＆クッキーの引換は、8月22日（金）当日のみ有効です。
■ 第二弾は8月22日（金）に開催！
2025年8月22日（金）に開催される第二弾では、俳優であり、「Gentle Coffee Roasters」オーナーでもある岩城滉太（いわき・こうた）さんとの特別コラボイベントを実施します。
当日は、岩城さんによるスペシャルアウフグース＆じゃんけん大会を開催。
また、イベント当日限定特典として、岩城さんがオーナーを務める「Gentle Coffee Roasters」から、やさしいクッキーをご用意。
素材と味にこだわった特製クッキーが、サウナ後のひとときをさらに心地よく演出します。
※第一弾（8/9～8/17）期間中に配布される「8月22日限定特典チケット」をご持参の方が対象となります。
詳細は近日中のプレスリリースにてご案内いたします。どうぞご期待ください。
ROOFTOPについて
JR西荻窪駅から徒歩0分。
「ROOFTOP」は、都内最大級の本格フィンランド式サウナとして注目を集める“ととのい”の名所。
国産ヒノキ香るサウナ室に、屋上外気浴、個別水風呂など、心地よさを追求した設計が魅力です。
サウナ初心者から愛好家まで、誰もがリピートしたくなる新時代のサウナ空間です。
住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-14-7 4F
営業時間：7:00～24:00（最終受付：23:00）
公式HP：https://rooftopsauna.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/rooftop_lifework/
公式X：https://x.com/rooftop_sauna
VITALISM
VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数は258万本を突破(2023年10月時点)。
東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたトータルケアブランドです。スタッフとして毛髪診断士を有し、日々、様々な製品やサービスの研究開発に努めています。
「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）
髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。
株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要
社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ
Hair Genius Laboratories, Inc.
代表者：津田知明
本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号
事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売
TEL：0120-620-680
公式HP：https://vitalism.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/
X：https://twitter.com/VITALISM_PR
LINE：https://lstep.app/a04Hio4
TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official