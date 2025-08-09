サウナで、髪も、整える夏。都内最大級サウナ「ROOFTOP」にて2週連続コラボイベント始動！第一弾は期間限定プレゼントキャンペーンを開催！

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）が展開する東京・表参道の頭皮ケアクリニックの思いから生まれたトータルケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」は、都内最大級のフィンランド式サウナ「ROOFTOP」（東京・西荻窪）とコラボレーションし、2025年夏に2週連続のスペシャルイベントを開催いたします。

本イベントは「髪も、頭皮も、そして心も整える」ことをテーマに、サウナによるリフレッシュとVITALISMによるスカルプケアを掛け合わせた、心地よい“整う習慣”を提案するコラボレーションです。

「サウナで汗を流してリフレッシュした後は、頭皮から髪まで丁寧にケア。心も身体もスッキリととのう」そんな新しいサウナ体験をお届けします。

その第一弾として、2025年8月9日（土）～8月17日（日）の9日間限定で、「お盆限定プレゼントキャンペーン」を実施。

公式X（@rooftop_sauna）の対象投稿をリポスト、または期間中にROOFTOPへご来店いただいた方を対象に、VITALISMのヘアケア製品や限定ノベルティをプレゼントいたします。

SNSとリアル体験の両面から、サウナ×ヘアケアの魅力を気軽に体感していただけるキャンペーンとなっています。

■ 第一弾キャンペーン内容

１.リポストキャンペーン

ROOFTOP公式X（@rooftop_sauna）の対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で3名様にVITALISM スカルプシャンプー＆コンディショナー（500ml）をプレゼント！

・応募期間：2025年8月9日（土）～8月17日（日）

・当選発表：当選者の方にはVITALISM公式X（＠VITALISM_PR）よりDMにてご連絡いたします

２.リポスト＆ご来店キャンペーン

期間中にROOFTOPをご利用のうえ、リポスト画面をご提示いただいた方には、以下の特典3点セットをプレゼント！

- VITALISMスカルプケア トライアルパウチ（シャンプー・コンディショナー）- ROOFTOP × VITALISM 限定コラボステッカー- 8月22日（金）限定特典チケット└ チケットをご持参のうえ再来店いただくと、・ドリンク1杯・Gentle Coffee Roasters「やさしいクッキー」をプレゼントいたします。

※特典は先着順での配布となり、なくなり次第終了となる場合があります。

※ドリンク＆クッキーの引換は、8月22日（金）当日のみ有効です。

■ 第二弾は8月22日（金）に開催！

2025年8月22日（金）に開催される第二弾では、俳優であり、「Gentle Coffee Roasters」オーナーでもある岩城滉太（いわき・こうた）さんとの特別コラボイベントを実施します。

当日は、岩城さんによるスペシャルアウフグース＆じゃんけん大会を開催。

また、イベント当日限定特典として、岩城さんがオーナーを務める「Gentle Coffee Roasters」から、やさしいクッキーをご用意。

素材と味にこだわった特製クッキーが、サウナ後のひとときをさらに心地よく演出します。

※第一弾（8/9～8/17）期間中に配布される「8月22日限定特典チケット」をご持参の方が対象となります。

詳細は近日中のプレスリリースにてご案内いたします。どうぞご期待ください。

ROOFTOPについて

JR西荻窪駅から徒歩0分。

「ROOFTOP」は、都内最大級の本格フィンランド式サウナとして注目を集める“ととのい”の名所。

国産ヒノキ香るサウナ室に、屋上外気浴、個別水風呂など、心地よさを追求した設計が魅力です。

サウナ初心者から愛好家まで、誰もがリピートしたくなる新時代のサウナ空間です。

住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-14-7 4F

営業時間：7:00～24:00（最終受付：23:00）

公式HP：https://rooftopsauna.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/rooftop_lifework/

公式X：https://x.com/rooftop_sauna

VITALISM

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数は258万本を突破(2023年10月時点)。

東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたトータルケアブランドです。スタッフとして毛髪診断士を有し、日々、様々な製品やサービスの研究開発に努めています。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

Hair Genius Laboratories, Inc.

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

LINE：https://lstep.app/a04Hio4

TikTok：https://www.tiktok.com/@vitalism_official