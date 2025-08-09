島崎遥香 主演ドラマ「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」Blu-ray BOXが2026年2月25日(水)に発売決定！

株式会社ハピネット

これは“恋愛”がない世界の物語。

恋する心を持つ人は“レンアイ”と呼ばれている…

★女性に風俗って必要ですか？でも注目のヤチナツ先生の中でも等身大の恋愛観を斬新な切り口で見せるラブストーリー原作「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」の映像化！

★アブノーマルな“恋愛の感情“を持つ主人公を通して現代の等身大の恋愛観や悩みを描くラブストーリーを目指す！

▼「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」Blu-ray BOX 商品情報

【発売日】

2026年2月25日(水)

【価格】

■Blu-ray BOX：17,600円(税込)

【映像特典】（予定）

・メイキング映像

・《配信オリジナルストーリー》「私たちの形」

・放送記念上映イベント舞台挨拶

・各話予告映像集 ほか

【封入特典】（予定）

・「オリジナルフォトブック」

発売元：株式会社スタイルジャム

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』製作委員会

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

【初回特典】

・楽天ブックス特典:クリアファイル(B5サイズ)

・早期購入特典:スマホステッカー

（Amazon、セブンネット、タワーレコード、HMV他にて）

・Shimazaki Haruka Official Shop:ブロマイド

▼「もしも世界に「レンアイ」がなかったら」作品情報

【キャスト】

島崎遥香

ISSEI

渋谷謙人

福田沙紀

中山優馬

【スタッフ】

原作：『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』ヤチナツ （DPNブックス）

監督：今和紀

脚本：児玉雨子、花田麻衣子、今和紀

制作会社：泉放送制作

製作：API／CBCテレビ

【ストーリー】

主人公・乙葉（島崎遥香）が暮らす世界には”恋愛”がない。男も女も相手を決めずお互いを縛らず、誰とでも自由にセックスするのが普通。子供もみんなで協力し育て合い、嫉妬することもなく平和に暮らしている。ところが乙葉は、特定の人を好きになる少数派の人間「レンアイ」 であることを自覚し、先輩である太一（中山優馬）へ恋愛感情を抱いている。その思いを誰にも打ち明けられず、生きづらさを感じる日々で、自分と同じ「レンアイ」であることをオープンに生きる紘香（福田沙紀）やCoi-Cafeに通うハレ（ISSEI）やナギ（渋谷謙人）たちとの交流のなかで、もがき葛藤しながらも“自分らしく”生きていくため一歩を踏み出していくー。〈全6話〉