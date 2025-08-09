チョコレートプラネットとシソンヌによる同期ユニット「チョコンヌ」がお互いのコンビ結成20周年を記念して復活！5年ぶりとなる 『チョコンヌツアー2025』開催決定！！

吉本興業株式会社

この度、チョコレートプラネットとシソンヌが、それぞれのコンビ結成20周年を記念し、5年ぶりとなるユニットライブ『チョコンヌツアー2025』の開催が決定しました。



今回のツアーでは、10月2日(木)の東京公演を皮切りに北海道・沖縄の全国3都市7公演をめぐり

約6,000人を動員予定です。 8月16日(土) 11:00より、FANYチケットにて先行受付を開始いたします。

＜本人コメント＞

長田庄平(チョコレートプラネット)

チョコンヌが帰って来ました。4人全員40代に

なり売れに熟れまくったオジの最高に洗練

されたおふざけお遊戯会を間近で加齢臭と共にご堪能ください！各会場で待ってます！

松尾駿(チョコレートプラネット)

おまたせー！これでもくらえ！

チョコンヌ砲だー！ドカーン！

みんな気をつけて来て気をつけて帰ってね！わーい！やったねー！One Love

じろう(シソンヌ)

初めて東京を飛び出す、ような気がします。多分。よろしくお願いします。

長谷川忍(シソンヌ)

約5年振りの開催です。初老4名でお届け

します。何も構えず期待もせずに会場へお越し下さい。お腹空かないようにご飯食べてから来ると安心です。

＜公演情報・チケット情報＞

公演名：『チョコンヌツアー2025』

＜公演スケジュール＞

【東京】

10月2日(木)18:15開場／19:00開演

10月3日(金)18:15開場／19:00開演

10月4日(土)１.13:15開場／14:00開演 ２.18:15開場／19:00開演

10月5日(日)13:15開場／14:00開演

会場：サンシャイン劇場(東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ 文化会館4F)



【北海道】

10月15日(水)17:00開場／18:00開演

会場：カナモトホール(北海道札幌市中央区北1条西1)

【沖縄】

10月24日(金)17:00開場／18:00開演

会場：那覇文化芸術劇場 なはーと(沖縄県那覇市久茂地3-26-27)

＜料金＞前売8,000円／当日8,500円※東京公演はオンライン配信を予定しております。

＜チケット販売スケジュール＞

FANY一次先行：8月16日(土)11:00～8月19日(火)11:00

FANY二次先行：8月30日(土)11:00～9月2日(火)11:00

FANYチケット(https://yoshimoto.funity.jp/)