¡ÖSWIMMER¡×¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¡õ¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ¢2026Ç¯ÈÇ¤¬100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎSeria¡Ê¥»¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ª
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSWIMMER¡×¤Ï¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎSeria¡Ê¥»¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯ÈÇ¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¡õ¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ¢¤ò¿·È¯Çä¡ª2025Ç¯8·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎSeriaÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¥«¥ì¥ó¥Àー¡¦¥À¥¤¥¢¥êー¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ù¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¢£Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ê4ÊÁ¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§¥Þ¥ó¥¹¥êー¡ÊÆüÍË»Ï¤Þ¤ê¡Ë¡¢¡Ê2026Ç¯1·î～2026Ç¯12·î¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ÌóW18.2¡ßH13.6cm
¡¦ÁÇºà¡§¡¡ËÜÂÎ¡§»æ¡¢¥ê¥ó¥°¡§Å´
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ¢¡Ê4ÊÁ¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§¥Þ¥ó¥¹¥êー¡Ê·îÍË»Ï¤Þ¤ê¡Ë¡¢¡Ê2025Ç¯12·î～2027Ç¯1·î¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§Ç¯´Ö°ìÍ÷¡¢¥Þ¥ó¥¹¥êー¡¢¥á¥â¥Úー¥¸
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ÌóW10.5¡ßH14.8cm¡ÊA6¥µ¥¤¥º¡Ë
¡¦ÁÇºà¡§¡¡ËÜÂÎ¡§»æ¡¢¥«¥Ðー¡§±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é
¢¨2025Ç¯8·î¾å½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ê4ÊÁ¡Ë
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ¢¡Ê4ÊÁ¡Ë
¡ÚSWIMMER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖSWIMMER¡×¡Ê¥¹¥¤¥Þー¡Ë¤Ï°áÎÁ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ýー¥Á¡¢ºâÉÛ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢Ê¸¶ñ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤«¤é¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì1987Ç¯¤«¤éÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤ÎÅ¸³«½ªÎ»¸å¡¢¿·±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Æ¥£¥º¡Û¤Ë¤Æ2020Ç¯¤ËÉü³è¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§ ¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ5-1-3 ¥á¥È¥í¥·¥Æ¥£À¾ÃÓÂÞ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ¾®ßÀ ¹ä
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 2002Ç¯05·î
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03-5951-1940
HP¡§ https://www.ip4.co.jp/
Ìä¹çÀè¡§rights@ip4.co.jp
(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.