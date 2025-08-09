忘れられないあの夏をもう一度――ニコニコで人気の夏休みおすすめ3作品が8/9~プレミアム会員見放題に！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコチャンネル」にて、2025年8月9日（土)12時00分より、夏にちなんだイベントや体験が登場する人気アニメ作品を、ニコニコプレミアム会員（月額790円・税込）限定で見放題配信します。

今回、ニコニコプレミアム会員限定で見放題となるのは、「あの日、あの夏、忘れられない作品がここにある――。ニコニコで、きらめく夏の物語をもう一度。」をテーマにセレクトされた、アニメ『ゆるゆり なちゅやちゅみ！』『ゆるゆり なちゅやちゅみ！+』『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』の3作品です。いずれの作品も初めて観るユーザーから往年のファンまで、幅広く楽しめる内容で、自宅や外出先からでも、ニコニコならではのコメント機能を通じて他の視聴者と盛り上がりながら鑑賞できます。

┃ニコニコプレミアム会員限定見放題作品概要

■『ゆるゆり なちゅやちゅみ！』

・配信開始日：2025年8月9日（土）12時00分～

・作品URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so25717925

・作品イントロダクション：

ちょっとだけ何かが変わったような、それでいて変わらない毎日。

みんな、ゆるゆりの主人公・赤座あかりだよ！

今年の夏休みは、京子ちゃん、結衣ちゃん、ちなつちゃんたちとキャンプに行くんだぁ～。

今からすっごく楽しみ！

あかりたちだけでキャンプに行くのは初めてだからドキドキするけど、みんなでお料理したり、肝試 ししたり……あと……あんなことや、こんなこともやりたいなぁ！

あっ！ 櫻子ちゃん、向日葵ちゃん！ みんなも一緒にキャンプに行こうよ！！

■『ゆるゆり なちゅやちゅみ！+』

・配信開始日：2025年8月9日（土）12時00分～

・作品URL

第１話：https://www.nicovideo.jp/watch/so27003472

第２話：https://www.nicovideo.jp/watch/so27168255

・作品イントロダクション：

ちょっとだけ何かが変わったような、それでいて変わらない毎日。のつづき・・・

みんな、ゆるゆりの主人公・赤座あかりだよ！

今年の夏休みにみんなでキャンプに行ったんだ！みんなでお料理したり、肝試しにいったり・・・すごく楽しかったんだ！

でもまだまだ夏休みは終わらない！みんなで遊んでもっとたのしい思い出作るんだ！

■『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』

・配信開始日：2025年8月9日（土）12時00分～

・作品URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so35912485

・作品イントロダクション：

「旭丘分校」の生徒はたった5人。学年も性格も違うけれど、いつも一緒に春夏秋冬の変わりゆく田舎生活を楽しんでいます。ある日、デパートの福引で特賞の沖縄への旅行券を当てた「旭丘分校」の面々。夏休みを利用して、皆で沖縄に行く事になるのですが……。穏やかで何気ないけれど、笑えて、ほろっとして、心があたたかくなる。まったりゆるゆるなメンバーが送る日常の中の非日常に会いに来て下さい。

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

・『ゆるゆり なちゅやちゅみ！』：(C)2014 なもり/一迅社・七森中ごらく部

・『ゆるゆり なちゅやちゅみ！+』：(C)2015 なもり/一迅社・七森中ごらく部

・『劇場版 のんのんびより ばけーしょん』：(C)2018 あっと・KADOKAWA刊/旭丘分校管理組合劇場

┃関連情報・URL

●ニコニコ： https://www.nicovideo.jp/

●Nアニメ： https://anime.nicovideo.jp/

●アニメ新作一覧： https://anime.nicovideo.jp/period/now.html

●無料アニメ： https://anime.nicovideo.jp/free/

●プレミアム会員限定動画：https://anime.nicovideo.jp/special/premium-video/