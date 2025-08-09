『よふかしのうた Season2』LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINE着せかえ『よふかしのうた Season2』（(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINE着せかえ 『よふかしのうた Season2』（1点 150 コイン／370 円）

LINE STORE https://line.me/S/shop/theme/detail?id=9c2c3712-c950-4eb6-b796-638169a3424c (https://line.me/S/shop/theme/detail?id=9c2c3712-c950-4eb6-b796-638169a3424c)

■『よふかしのうた』とは

“夜はまだ終わらない”

吸血鬼になることへの戸惑いを乗り越え、

ナズナを“好き”になることを決めたコウと、コウに“惚れさせる”決意をしたナズナ。

「恋」が一体なんなのか、わからないまま二人の夜は加速していく。

吸血鬼を殺そうと企む探偵・鶯 餡子の手が、すぐそこまで迫る。

吸血鬼の弱点は「人間時代に思い入れの強かったもの」。

その弱点を予め処分しようとするが、ナズナには人間時代の記憶が一切ない。

ナズナの隠された過去とは？なぜ餡子は吸血鬼を殺すようになったのか？

そして、ナズナと餡子に交錯する“秘密”とは――？

コウ、ナズナ、餡子……

楽しい「よふかし」では終わらない、新たな“夜”がはじまる！

【作品情報】

作品HP https://yofukashi-no-uta.com/

公式X https://x.com/yofukashi_pr

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL http://www.creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上