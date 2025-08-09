【Re:EDIT（リエディ）】軽やかさとこなれ感を纏う、大人のためのフード付きオーバーサイズシャツが8月10日(日)に新登場
株式会社ネオグラフィック
▼デザイン
商品ページはこちら :
https://reedit.jp/products/139821
▼カラーバリエーション
ブラック
ベージュ
アイボリー
チェックアイボリー
さらりと羽織るだけで、大人のリラックススタイルが完成するフーディーシャツ。
ふんわりとしたシルエットとドロップショルダーが、抜け感のあるこなれた印象を演出します。
さりげないフードデザインがカジュアルなエッセンスをプラスし、デイリーコーデに新鮮さを与えてくれる1着です。
前立てのボタンを留めればシャツとして、開ければライトアウター感覚でも着用可能。
ヒップラインをカバーする着丈で、パンツにもスカートにも合わせやすいバランスに仕上げました。
軽やかな生地感と程よい透け感が、春夏のレイヤードスタイルにぴったりです。
商品番号：139821
5,498円（税込）
無地orチェック柄フード付きオーバーサイズシャツ
ブラック：引き締め効果のあるシックな印象で、モードな着こなしに。
アイボリー：柔らかく女性らしい雰囲気を演出する万能カラー。
ベージュ：ナチュラルで落ち着きのある、大人カジュアルに映える色味。
チェックアイボリー：クラシカルで華やかなアクセントを添えるチェック柄。
Re:EDITについて
変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。
Re:EDITオンラインストア
https://reedit.jp
■会社概要
【株式会社ネオグラフィック】
設立 ：2006年8月
代表取締役社長 ：工藤 正樹
本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F
事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業
ホームページ：https://neographic.jp/