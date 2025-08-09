韓国語オンラインレッスン14万回提供達成、法人向け韓国語研修利用も増加- K-アカデミー

株式会社スモールブリッジ韓国語オンラインレッスン14万回提供達成、法人向け韓国語研修利用も増加- K-アカデミー

株式会社スモールブリッジ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎)が運営するオンライン韓国語教室「K-アカデミー( https://k-kaiwa.com/ )」において、2025年8月8日に累計14万レッスン提供を達成いたしました。

オンライン／マンツーマンで韓国語レッスンを受講できる月額制のオンライン韓国語スクール、K-アカデミー（https://k-kaiwa.com/ ）です。

韓国語オンラインレッスン14万回提供達成

K-アカデミーでのオンラインマンツーマン韓国語レッスンの総提供数14万回を達成しました。（140,749件・8月8日22時時点）

レッスンは25分を1コマとし、2コマの50分でも予約ができます。

韓国語会話の練習には25分レッスン、テキストを使用した文法レッスンなどには50レッスンがお勧めで、受講する内容により長さを調整してご受講いただいております。

割合は、25分レッスンは88,812件（63.1%）、50分レッスンは51,919件（36.9％）となりました。

K-アカデミー 受講されているレッスン分数の割合

2025年4月には、スカイプが終了し新しい通話システムを導入しました。大きな混乱が予想されましたが、生徒様や先生方のご協力を得て、現在はスムーズに移行が完了しております。

K-アカデミーでは、韓国語を学びたい全ての方が心地よく、効果を感じて韓国語レッスンを受講していただけるよう、今後もシステムの改善、先生の人数拡充、対応テキストの充実などに努めてまいります。

https://k-kaiwa.com/page/new-communication-system

法人様向け研修レッスンも増加

▼法人様専用ご案内ページ

https://k-kaiwa.com/page/corporation

K-アカデミーでは、販売・製造・通信・エンターテイメントなど様々な業種の企業様から、「オンラインの韓国語研修ならK-アカデミー」とお選びいただき、2025年では新しく8社のご利用が開始しており、のべ現在までに75社様にご利用いただいております。

日本語流暢、「使える」韓国語を教えるエキスパートである講師陣による、レベル・目的・目標に合わせたクオリティの高いレッスンを法人様向けに提供しております。

ご受講者様の受講状況を簡単・リアルタイムに確認できる研修ご担当者様向け管理ページも無料でご用意。

レベルチェックも初級～上級までオリジナルテストをご用意しています。

◆法人向けレッスン提供実績

韓国電子機器メーカー Sグループ様

通信アプリ Lグループ様

芸能事務所 L様

食品加工関連 Cグループ様

ホテルチェーン B社様

国内電子機器メーカー C社様

技術関連 M社様

時計メーカー S社様

他

K-アカデミーとは

「韓国がぐっと近くなる いちばん近い韓国語教室」をコンセプトに、スカイプを利用し自宅やカフェから気楽に、オンラインでマンツーマンの韓国語レッスンが予約・受講できるサービスです。

K-アカデミーには経験豊かな韓国語講師が約50名在籍、登録者全員がNDA（機密情報保持契約）締結済みです。

韓国人ネイティブ講師は全員流暢な日本語で説明可能、初級の方から上級の方までレベルや目的に合わせた教材を使用しながら楽しくレベルアップすることができる韓国語レッスンを提供しています。

＜オリジナル韓国語テキストも豊富＞

韓国語の会話力を上げる効果的なオリジナル無料テキストも、初級～中・上級向けに豊富に揃えています。

公式テキスト・対応テキスト一覧：https://k-kaiwa.com/textbook

＜経験豊かなネイティブ講師陣＋日本人講師も＞

現在常時約50名の講師陣が広いお時間帯（6時～24時）の中でオンライン韓国語レッスンを提供しております。

講師一覧：https://my.k-kaiwa.com/tutor/?lang=ja

▼会社概要

会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ http://small-bridge.com ;）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

設立年月日 ：2010年2月1日

Kアカデミー ：https://k-kaiwa.com/

お問合せ先 ：齋藤 support@k-kaiwa.com