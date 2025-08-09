自分で作って飛ばす！組み立て式「DIYドローンキット」発売

写真拡大 (全18枚)

PYC株式会社

韓国ドローンメーカーHELSELが開発したDIYドローンキット（販売元：日本精機販売代理店/PYC株式会社）

ECサイト：https://pyc-drone.square.site/


ECサイト :
https://pyc-drone.square.site/



「作る・学ぶ・飛ばす」の三拍子が揃ったDIYドローンキットを販売、各地のイベントにて大人気。


パーツの組み立てはマニュアルと動画でサポートし、初めての方でも安心。


組み立てを通じてモーターやフレーム、プロペラ、制御基板などの役割を理解でき、完成後は操縦トレーニングや応用カスタマイズも可能。



DIYドローンキット『PALAS』の特長


ゼロから作るワクワク感
　プチプチパーツを取り外し一本一本組み立てて、ネジを回し、配線を繋ぎ、自分の手でドローンを完成させる達成感、　失敗しても大丈夫！もう一回チャレンジしよう！



飛ばす楽しさ
　素材は柔らかいので軽くても、安定飛行と本格的な操作性で、操縦スキルも自然に向上



カスタマイズ無限大
　カラーリングや装飾で自分だけの個性を表現



親子・仲間で楽しめる
　週末の工作や操縦体験イベントにもぴったり



サポート体制
　オンライン講習・メンテナンス相談にも対応





キット一部紹介



コントローラー




LED




フライトコントローラー




モーター





装飾シール




本体完成図




充電器




プロペラ





バッテリー




組み立てパーツ




ドローンメーカー




PALAS

プロポ電池(単4×3本)別売





組立画像１.




組立画像２.




翻訳説明書




完成品画像







PYC株式会社（PYC DRONE LABORATORY）は韓国の大手ドローンメーカーHELSEL（ヘルセル）の日本正規販売代理店として、同社の高品質な技術・ノウハウを活かした製品ラインアップを展開しています。
パーツを組み上げた後はすぐに飛行可能で、趣味はもちろん、親子での工作やイベントにも最適な新感覚ホビーです。


必要な部品と組み立てマニュアル、オンライン講座などアフターも充実。


初めてでも安心して組み立てられます。



PYCではドローン組立＆講習飛行体験までの出張イベントも承っております。


※ドローン操縦体験は各種ドローンラインナップよりお選びいただけます。


詳細はHPをご参照ください。



本件に関するお問い合わせ先


PYC株式会社



HELSEL正規販売代理店　


店舗名：PYC DRONE LABORATORY　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


所在地：愛知県名古屋市中川区服部1-307


電話番号：052-990-4774


メール：info@pyc.co.jp


ECサイト：https://pyc-drone.square.site/


ホームページ：https://www.pyc.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/drone_pyc/profilecard/?igsh=czlwbGhhaDExa2c3