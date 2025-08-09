自分で作って飛ばす！組み立て式「DIYドローンキット」発売
韓国ドローンメーカーHELSELが開発したDIYドローンキット（販売元：日本精機販売代理店/PYC株式会社）
ECサイト：https://pyc-drone.square.site/
「作る・学ぶ・飛ばす」の三拍子が揃ったDIYドローンキットを販売、各地のイベントにて大人気。
パーツの組み立てはマニュアルと動画でサポートし、初めての方でも安心。
組み立てを通じてモーターやフレーム、プロペラ、制御基板などの役割を理解でき、完成後は操縦トレーニングや応用カスタマイズも可能。
DIYドローンキット『PALAS』の特長
ゼロから作るワクワク感
プチプチパーツを取り外し一本一本組み立てて、ネジを回し、配線を繋ぎ、自分の手でドローンを完成させる達成感、 失敗しても大丈夫！もう一回チャレンジしよう！
飛ばす楽しさ
素材は柔らかいので軽くても、安定飛行と本格的な操作性で、操縦スキルも自然に向上
カスタマイズ無限大
カラーリングや装飾で自分だけの個性を表現
親子・仲間で楽しめる
週末の工作や操縦体験イベントにもぴったり
サポート体制
オンライン講習・メンテナンス相談にも対応
キット一部紹介
コントローラー
LED
フライトコントローラー
モーター
装飾シール
本体完成図
充電器
プロペラ
バッテリー
組み立てパーツ
ドローンメーカー
PALAS
プロポ電池(単4×3本)別売
組立画像１.
組立画像２.
翻訳説明書
完成品画像
PYC株式会社（PYC DRONE LABORATORY）は韓国の大手ドローンメーカーHELSEL（ヘルセル）の日本正規販売代理店として、同社の高品質な技術・ノウハウを活かした製品ラインアップを展開しています。
パーツを組み上げた後はすぐに飛行可能で、趣味はもちろん、親子での工作やイベントにも最適な新感覚ホビーです。
必要な部品と組み立てマニュアル、オンライン講座などアフターも充実。
初めてでも安心して組み立てられます。
PYCではドローン組立＆講習飛行体験までの出張イベントも承っております。
※ドローン操縦体験は各種ドローンラインナップよりお選びいただけます。
詳細はHPをご参照ください。
本件に関するお問い合わせ先
PYC株式会社
HELSEL正規販売代理店
店舗名：PYC DRONE LABORATORY
所在地：愛知県名古屋市中川区服部1-307
電話番号：052-990-4774
メール：info@pyc.co.jp
ECサイト：https://pyc-drone.square.site/
ホームページ：https://www.pyc.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/drone_pyc/profilecard/?igsh=czlwbGhhaDExa2c3