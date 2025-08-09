自分で作って飛ばす！組み立て式「DIYドローンキット」発売

PYC株式会社韓国ドローンメーカーHELSELが開発したDIYドローンキット（販売元：日本精機販売代理店/PYC株式会社）

ECサイト：https://pyc-drone.square.site/

「作る・学ぶ・飛ばす」の三拍子が揃ったDIYドローンキットを販売、各地のイベントにて大人気。

パーツの組み立てはマニュアルと動画でサポートし、初めての方でも安心。

組み立てを通じてモーターやフレーム、プロペラ、制御基板などの役割を理解でき、完成後は操縦トレーニングや応用カスタマイズも可能。

DIYドローンキット『PALAS』の特長

ゼロから作るワクワク感

プチプチパーツを取り外し一本一本組み立てて、ネジを回し、配線を繋ぎ、自分の手でドローンを完成させる達成感、 失敗しても大丈夫！もう一回チャレンジしよう！

飛ばす楽しさ

素材は柔らかいので軽くても、安定飛行と本格的な操作性で、操縦スキルも自然に向上

カスタマイズ無限大

カラーリングや装飾で自分だけの個性を表現

親子・仲間で楽しめる

週末の工作や操縦体験イベントにもぴったり

サポート体制

オンライン講習・メンテナンス相談にも対応

キット一部紹介

コントローラー

LED

フライトコントローラー

モーター

装飾シール

本体完成図

充電器

プロペラ

バッテリー

組み立てパーツ

ドローンメーカー

PALAS

プロポ電池(単4×3本)別売

組立画像１.

組立画像２.

翻訳説明書

完成品画像

PYC株式会社（PYC DRONE LABORATORY）は韓国の大手ドローンメーカーHELSEL（ヘルセル）の日本正規販売代理店として、同社の高品質な技術・ノウハウを活かした製品ラインアップを展開しています。

パーツを組み上げた後はすぐに飛行可能で、趣味はもちろん、親子での工作やイベントにも最適な新感覚ホビーです。

必要な部品と組み立てマニュアル、オンライン講座などアフターも充実。

初めてでも安心して組み立てられます。

PYCではドローン組立＆講習飛行体験までの出張イベントも承っております。

※ドローン操縦体験は各種ドローンラインナップよりお選びいただけます。

詳細はHPをご参照ください。

本件に関するお問い合わせ先

PYC株式会社



HELSEL正規販売代理店

店舗名：PYC DRONE LABORATORY

所在地：愛知県名古屋市中川区服部1-307

電話番号：052-990-4774

メール：info@pyc.co.jp

ホームページ：https://www.pyc.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/drone_pyc/profilecard/?igsh=czlwbGhhaDExa2c3