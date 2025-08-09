Webサイト制作から運用代行まで“まるっと”お任せ！
株式会社ZIKUUは、2025年4月1日より、Webサイト制作から運用代行までをワンストップで提供する月額定額サービス「ウェブメイト」の提供を開始しました。
本サービスは、Web担当者を置くことが難しい中小企業・個人事業主を対象に、専門知識不要でサイトの立ち上げから更新・改善までを手軽に実現できることを目指しています。
https://webmate.jp/ads
サービス開発の背景
多くの事業者が抱える悩みは共通しています。
「作ったWebサイトが放置されている」「ちょっとした更新にも費用や時間がかかる」「運用や改善のノウハウが社内にない」。
こうした現実を変えるため、当社は月額定額で“伴走型”サポートを提供する仕組みを構築しました。
「ウェブメイト」は、制作だけではなく運用・改善までセットで任せられる、まさに“Webの右腕”のような存在です。
サービスの特徴
「ウェブメイト」の最大の魅力は、明確な料金と、短期間での立ち上げです。
LP制作とリスティング広告の運用は初期費用0円・月額3万円から、
SNS広告なども対応したい場合は月額10万円から利用可能です。
最短1週間でサイト公開が可能なため、「早く始めたい」という要望にも応えられます。
さらに、アフィリエイト代行や更新・修正、SEO対策、アクセス解析、デザイン改善まで包括的に実施。
サイトを“作って終わり”にせず、成果につながる運用を継続的に行います。
成功事例
すでに先行導入企業では成果が表れています。
アパレル企業ではECサイトの売上が150％アップ、建築事務所では問い合わせ件数が2倍に増加、サービス業では採用応募率が200％アップ。
数字だけでなく、社内でウェブ更新のストレスがなくなり、本業に集中できるという声も多く寄せられています。
利用の流れ
- ヒアリング・要件定義
- デザイン制作・構築
- サイト公開
- 運用・改善サポート
これらをワンストップで提供することで、事業者はWebに関する複雑な手間から解放されます。
サービスURL
会社概要
会社名：株式会社ZIKUU
所在地：〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ｖ3階
事業内容：Web制作、Web運用代行、デジタルマーケティング支援
URL：https://zi-kuu.co.jp/