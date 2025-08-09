【8月14日（木）緊急開催 】中学校を語ろう～スナックてらす～ てらす？照らす？テラスで乾杯！

株式会社NIJIN

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝夏休みの間に「中学校」での

「なんだかなあ～」を語り合って

「スッキリ」しませんか？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

夏休みも半ば。あとちょっとすると学校は再開する。

部活動に勤しんだり、教材研究に勤しんだり、研修に駆り出されたり

あるいは、リフレッシュしたり、、、、

あっという間に過ぎていく夏休み、、、、

もうそこに新学期や授業の再開が見えてきている。

久しぶりに生徒たちに会うことを楽しみにしている自分もいれば

ちょっぴり憂鬱になっている自分もいる。



まだまだ夏休みの内に自分の中で「消化」できていないことがある。

どんな立場でも環境でもなんとなーく「モヤモヤ」することがあるのではないでしょうか。



違和感だったり、疑問だったり、不思議だったり、、、、、



私はあります！



そんな「モヤモヤ」を皆さんで語ってみませんか？

お気軽にお酒でも飲みながらワイワイガヤガヤ楽しく「モヤモヤ」していることを語り合って「スッキリ！」しませんか？

明日への「ヒント」や明日からのエネルギーを充電しませんか？

主催者である中学校てらすの「私」は皆さんと語り合いたいです！

こんな方におすすめ

・中学校の学校経営や学級経営に関心ある方

・中学校を支える、変えていく「仲間」と出会いたい方

・他者の見方・考え方を大切にできる方

・「もやもや」したものを抱えている方

・もっと楽しくなるようなことを考えたい方

・学校の先生、教育関係者、教師を志す学生など

★先生以外のお仕事をされている方も歓迎します★



【日時】

2025年8月14日（木）20:00-22:00



【プログラム】

19:50 受付

20:00 オープニング

20:05 自己紹介＆共有タイム

20:30 皆様からの「モヤっと」を紹介

20:45「モヤモヤ」を「スッキリ」を存分に語り合う！

＊メンバーを入れ替えながら存分に！

21:45クロージング

22:00 終了（＊アフタートークあり）

★22:00に終了後、参加者同士の「アフタートーク」も時間が許す限りと私の体力が続く限り続けます！

★参加者同士の関わり（チャットやブレイクアウトセッション）を主に行いますので、楽しい「つながり」の場とするためにも「カメラON」でのご参加をお願いしています。でもどーしてもという方もいらっしゃいますので、耳だけ参加、顔出しＮＧでもＯＫです！

【お申込み】

https://peatix.com/event/4523390



【定員】

30名（先着順）

※他サイトとの合計人数が定員に達したら募集を締め切ります。

◆主催

中学校てらす

公式HP：https://www.nijin.co.jp/middleschoolterrace

全国の中学校をHAPPYに

私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。

◆運営法人

「教育から国を照らす」ことを目指し、仕組みから教育を創り変え、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・先生のキャリア・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の事業を展開。3期目の売上高予測は1億円を超える。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/