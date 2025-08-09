株式会社スペースワン、公式サイトを全面リニューアル

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（本社：福島県郡山市、代表取締役：小林康宏）は、創立29周年にあたる8月8日に公式ホームページ（https://spacexone.com/）を全面リニューアルし、公開しました。

新サイトでは、当社が展開する「ドローン事業」「販売企画事業」「クリエイティブ事業」の3本柱を軸に、各分野のサービス内容・実績・導入事例をわかりやすく整理。個人・自治体・法人・教育機関・メディアなど多様なステークホルダーに向けて、情報発信力を大幅に強化しています。

多角化する事業をわかりやすく

スペースワンは福島県を中心とした地域産品の販売企画をはじめ、水中・空中ドローンの販売・調査・人材育成、、映像制作やデザインなど、多角的な事業を展開しています。

新サイトではそれらをカテゴリ別に集約し、訪問者が「何ができる会社か」を直感的に把握できる設計に。各サービス紹介に加え、業務サポート・資格取得・コンサルティングなどの支援体制も網羅しています。

また、各事業の担当者がそれぞれの目線からブログを執筆。より現場に近く、役に立つ情報を随時発信します。さらに事業の最新の取り組みや、お取引先様のリアルな声などさまざまな情報を発信し、皆様とのコミュニケーションを大切にします。

各事業のポイント

ドローン事業

東北有数の福島ドローンスクールをはじめ、水中ドローンを国内でいち早く事業化するなど、ドローン事業を幅広く展開。また積極的な海外展開など先進的な取り組みを行っています。

販売企画事業

福島県を中心に、地域産品の企画・販売・PRを実施。県内有数のECサイト「ふくしま市場」や物産展、自治体プロジェクトに対応しています。

クリエイティブ事業

映像制作、グラフィック、ウェブデザイン、選挙コンサルティングなど、「伝える力」にこだわった表現で、官民問わず幅広く支援しています。

今後の展望

リニューアルサイトは、スマートフォン対応・英語ページ設置など、情報のアクセシビリティも向上。スペースワンは今後も、「社会に貢献し、挑戦し続ける企業」として、最新技術と地域振興を軸に、福島から全国・世界へと価値を届けてまいります。

スペースワン リニューアルサイト :https://spacexone.com/

会社概要

会社名： 株式会社スペースワン

代表者： 代表取締役 小林 康宏

本 社： 福島県郡山市香久池1-17-3

東京営業所： 東京都台東区上野1-20-1

事業内容： ドローンの人材育成、点検・調査・販売事業、福島県産品を中心とした販売企画事業、クリエイティブ事業、各種コンサルティング事業

URL： https://spacexone.com/