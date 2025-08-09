45 ジャック・クーリー選手 アメリカ代表メンバー選出のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

#45 ジャック・クーリー選手が「FIBA AmeriCup 2025」のアメリカ代表メンバーとして選出されたことをお知らせいたします。

B.LEAGUEに在籍し、日本で活躍する選手がアメリカ代表メンバーとして選出されることは琉球ゴールデンキングスで初となります。

FIBA AmeriCup 2025 大会概要(現地日程)

トレーニングキャンプ：8月13日(水)～8月18日(月)／アメリカ・マイアミ

本大会：8月22日(金)～8月31日(日)／ニカラグア・マナグア

Jack Cooley(ジャック・クーリー)

生年月日 ：1991年4月12日

身長 ：206cm

体重 ：115kg

ポジション：C

出身 ：アメリカ合衆国

出身校 ：Notre Dame大学

主な経歴 ：

2013-14 Trabzonspor(トルコ)

2014-15 Utah Jazz(NBA)、Idaho Stampede(Dリーグ)

2015-16 Idaho Stampede(Dリーグ),Unicaja Malage(スペイン)

2016-17 MHP Riesen Ludwigsburg(ドイツ)

2017-18 Sacramento Kings(NBA),Reno Bighorns(Gリーグ)

2018-19 Banco di Sardegna Sassari(イタリア)

2019- 琉球ゴールデンキングス

▽球団コメント

日本バスケットボール界で活躍する選手がアメリカ代表に選出されることは、非常に喜ばしいことです。琉球ゴールデンキングスを背負い長く共に歩んできたクーリー選手が沖縄から世界へ挑戦する姿は、私たちにとっても大きな誇りです。クーリー選手への応援をよろしくお願いします。

▽本人コメント

I am very excited to be able to play for Team USA in the AmeriCup. Any opportunity to play for your home country is an honor and it has been a dream of mine to wear a USA jersey.

I am going to use this opportunity to focus my attention and effort so I can be ready for the 2025-26 B.League season. I am always looking for new ways to help improve myself so I can continue to bring success to Okinawa.

Thank you for everything Kings fans. You’re the best fans in the world and please continue to support me as you always do.

AmeriCupでTEAM USAの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。母国のためにプレーする機会は大変光栄であり、USAのユニフォームを着ることは私の夢でした。この機会を糧に、2025-26シーズンのBリーグに向けて、精一杯努力していきます。沖縄に成功をもたらし続けられるよう、常に自己成長のための新しい方法を模索しています。キングスファンの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんは世界最高のファンです。これからも変わらず応援をよろしくお願いします。