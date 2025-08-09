10年の歩みと、これからの意志を込めて──ANNIVERSARY project 第一弾 「 Hanes for WILLFULLY 」8月9日 発売！

株式会社TimeSryth

ウィメンズブランド「WILLFULLY（ウィルフリー）」は、ブランド設立10周年を記念し、米国ブランド「Hanes（ヘインズ）」との、ANNIVERSARY project 別注アイテムを2025年8月9日(土)に発売します。

Hanesの定番Tシャツに、WILLFULLYならではのニュアンスカラーや女性らしいシルエットを掛け合わせることで、ファッションとしてのTシャツに新たな魅力をプラス。心地よさと美しさを兼ね備えた、今だけの特別なコレクションを展開。

■ WILLFULLY TOKYO 2025/8/9(土)11:00~

■ WILLFULLY Official 2025/8/9(土)19:00~ https://willfully.me/blog/post.php?bid=144

■ ZOZOTOWN 2025/8/9(土)19:00~ https://zozo.jp/shop/willfully/

-- about WILLFULLY --

2015年にディレクター兼デザイナーの原 小夜香によって設立。

自社ECのみでの販売で多くの顧客を抱え、2024年には表参道に旗艦店となる”WILLFULLY TOKYO”をOPEN。

10周年を迎えた本年は様々なブランドとの別注企画やPOP UPの開催など、これまでよりもスケールアップをして展開。

今後は国内、海外へ向けたホールセールも行なっていく。

■ WILLFULLY Official (Instagram) https://www.instagram.com/willfully_official/

■ Director (Instagram) https://www.instagram.com/sayakahara_willfully/

■ WILLFULLY TOKYO (Instagram) https://www.instagram.com/willfully_tokyo/?hl=ja

-- Concept --

自由気ままで 我儘、勝手で移り気 = WILLFULLY

未来の選択は、いつもあなたの自由のままに

今日、明日、明後日 ... どんな服を着て、どんな場所に行き、

誰と会うか 毎日のあなたを彩る全ては、

あなたに選択の自由がある

日々変化する気持ちや空間を、

居心地の良いものにする為のキーアイテムがみつかるように。

-- Shop --

「 WILLFULLY TOKYO 」

東京都港区北青山3-8-11 1階

表参道駅 徒歩2分

明治神宮前駅 徒歩10分

1 . P O I N T

01 . カラー展開

1パックで様々なコーディネートを楽しめるように、

ベーシックで使いやすい「white」

汗染みが気になりにくく、

夏にも着れて肌がきれいに見える「shark」

2色を１つのパックに。

02 . シルエット

体のラインを拾いすぎない、程良くフィットするシルエットが◎

ボートネックデザインなので、ノーマルにＴシャツとしての着用はもちろん、ワンショルでの着用も可能です。

S/Mサイズそれぞれで、襟元の開き具合も異なるので、お好みの着こなしのよってサイズを選ぶのもおすすめ！

03 . 素材

コットン100%で伸縮性に優れた１×１リブ編み生地を使用。

柔らかな肌触りが特徴。

04 . ネックロゴ

『WILFULLY』『Hanes originals』ダブルネームロゴのプリントがさりげないポイント。

2 . S I Z E S P E C

Sサイズ 着用

Mサイズ着用

