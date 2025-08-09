10年の歩みと、これからの意志を込めて──ANNIVERSARY project 第一弾 「 Hanes for WILLFULLY 」8月9日 発売！
株式会社TimeSryth

ウィメンズブランド「WILLFULLY（ウィルフリー）」は、ブランド設立10周年を記念し、米国ブランド「Hanes（ヘインズ）」との、ANNIVERSARY project 別注アイテムを2025年8月9日(土)に発売します。


Hanesの定番Tシャツに、WILLFULLYならではのニュアンスカラーや女性らしいシルエットを掛け合わせることで、ファッションとしてのTシャツに新たな魅力をプラス。心地よさと美しさを兼ね備えた、今だけの特別なコレクションを展開。


■ WILLFULLY TOKYO 2025/8/9(土)11:00~


■ WILLFULLY Official 2025/8/9(土)19:00~　 　 https://willfully.me/blog/post.php?bid=144


■ ZOZOTOWN 2025/8/9(土)19:00~　　　https://zozo.jp/shop/willfully/








-- about WILLFULLY --


2015年にディレクター兼デザイナーの原 小夜香によって設立。


自社ECのみでの販売で多くの顧客を抱え、2024年には表参道に旗艦店となる”WILLFULLY TOKYO”をOPEN。


10周年を迎えた本年は様々なブランドとの別注企画やPOP UPの開催など、これまでよりもスケールアップをして展開。


今後は国内、海外へ向けたホールセールも行なっていく。


■ WILLFULLY Official (Instagram) https://www.instagram.com/willfully_official/
■ Director (Instagram) https://www.instagram.com/sayakahara_willfully/
■ WILLFULLY TOKYO (Instagram) https://www.instagram.com/willfully_tokyo/?hl=ja



-- Concept --


自由気ままで 我儘、勝手で移り気 = WILLFULLY


未来の選択は、いつもあなたの自由のままに


今日、明日、明後日 ... どんな服を着て、どんな場所に行き、


誰と会うか 毎日のあなたを彩る全ては、


あなたに選択の自由がある


日々変化する気持ちや空間を、


居心地の良いものにする為のキーアイテムがみつかるように。



-- Shop --


「 WILLFULLY TOKYO 」


東京都港区北青山3-8-11 1階


表参道駅 徒歩2分
明治神宮前駅 徒歩10分



1 . P O I N T




01 . カラー展開


1パックで様々なコーディネートを楽しめるように、
ベーシックで使いやすい「white」


汗染みが気になりにくく、
夏にも着れて肌がきれいに見える「shark」


2色を１つのパックに。






02 . シルエット


体のラインを拾いすぎない、程良くフィットするシルエットが◎


ボートネックデザインなので、ノーマルにＴシャツとしての着用はもちろん、ワンショルでの着用も可能です。


S/Mサイズそれぞれで、襟元の開き具合も異なるので、お好みの着こなしのよってサイズを選ぶのもおすすめ！






03 . 素材


コットン100%で伸縮性に優れた１×１リブ編み生地を使用。


柔らかな肌触りが特徴。






04 . ネックロゴ


『WILFULLY』『Hanes originals』ダブルネームロゴのプリントがさりげないポイント。





2 . S I Z E S P E C







Sサイズ 着用







Mサイズ着用






< 取材・掲載に関するお問い合わせ >
フリーランスPR 井上ゆかり E-mail:takamura.yukari29@gmail.com