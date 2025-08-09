10年の歩みと、これからの意志を込めて──ANNIVERSARY project 第一弾 「 Hanes for WILLFULLY 」8月9日 発売！
ウィメンズブランド「WILLFULLY（ウィルフリー）」は、ブランド設立10周年を記念し、米国ブランド「Hanes（ヘインズ）」との、ANNIVERSARY project 別注アイテムを2025年8月9日(土)に発売します。
Hanesの定番Tシャツに、WILLFULLYならではのニュアンスカラーや女性らしいシルエットを掛け合わせることで、ファッションとしてのTシャツに新たな魅力をプラス。心地よさと美しさを兼ね備えた、今だけの特別なコレクションを展開。
■ WILLFULLY TOKYO 2025/8/9(土)11:00~
■ WILLFULLY Official 2025/8/9(土)19:00~ https://willfully.me/blog/post.php?bid=144
■ ZOZOTOWN 2025/8/9(土)19:00~ https://zozo.jp/shop/willfully/
-- about WILLFULLY --
2015年にディレクター兼デザイナーの原 小夜香によって設立。
自社ECのみでの販売で多くの顧客を抱え、2024年には表参道に旗艦店となる”WILLFULLY TOKYO”をOPEN。
10周年を迎えた本年は様々なブランドとの別注企画やPOP UPの開催など、これまでよりもスケールアップをして展開。
今後は国内、海外へ向けたホールセールも行なっていく。
■ WILLFULLY Official (Instagram) https://www.instagram.com/willfully_official/
■ Director (Instagram) https://www.instagram.com/sayakahara_willfully/
■ WILLFULLY TOKYO (Instagram) https://www.instagram.com/willfully_tokyo/?hl=ja
-- Concept --
自由気ままで 我儘、勝手で移り気 = WILLFULLY
未来の選択は、いつもあなたの自由のままに
今日、明日、明後日 ... どんな服を着て、どんな場所に行き、
誰と会うか 毎日のあなたを彩る全ては、
あなたに選択の自由がある
日々変化する気持ちや空間を、
居心地の良いものにする為のキーアイテムがみつかるように。
-- Shop --
「 WILLFULLY TOKYO 」
東京都港区北青山3-8-11 1階
表参道駅 徒歩2分
明治神宮前駅 徒歩10分
1 . P O I N T
01 . カラー展開
1パックで様々なコーディネートを楽しめるように、
ベーシックで使いやすい「white」
汗染みが気になりにくく、
夏にも着れて肌がきれいに見える「shark」
2色を１つのパックに。
02 . シルエット
体のラインを拾いすぎない、程良くフィットするシルエットが◎
ボートネックデザインなので、ノーマルにＴシャツとしての着用はもちろん、ワンショルでの着用も可能です。
S/Mサイズそれぞれで、襟元の開き具合も異なるので、お好みの着こなしのよってサイズを選ぶのもおすすめ！
03 . 素材
コットン100%で伸縮性に優れた１×１リブ編み生地を使用。
柔らかな肌触りが特徴。
04 . ネックロゴ
『WILFULLY』『Hanes originals』ダブルネームロゴのプリントがさりげないポイント。
2 . S I Z E S P E C
Sサイズ 着用
Mサイズ着用
< 取材・掲載に関するお問い合わせ >
フリーランスPR 井上ゆかり E-mail:takamura.yukari29@gmail.com