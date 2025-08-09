【横浜市民ギャラリーあざみ野】あざみ野コンテンポラリー vol.16「庄司朝美 トビリシより愛を込めて」、2025 年 10 月 11日（土）～ 11 月3 日（月・祝）に開催

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

横浜市民ギャラリーあざみ野（横浜市青葉区）では、2025 年 10 月 11 日(土)～11 月 3 日（月・祝）の 23 日間、様々なジャンルのアーティストが行っている表現活動に目を向けたシリーズ展「あざみ野コンテンポラリー」第 16 回として、 画家・庄司朝美による個展を開催します。

庄司朝美「Window Painting」シリーズより 2022-2023 年

本展は、2020 年に「令和2年度五島記念文化賞」美術新人賞を受賞し、ジョージア各地での滞在を経て制作された、新作の大型カンヴァス作品、版画、写真、映像インスタレーションを含む約 80 点の作品群による成果発表となります。かつて旧ソ連構成国の一つだったコーカサス地方の国ジョージアで、 庄司が真摯に見つめた、国家、人種、民族、アイデンティティ、人々の日常生活の断片が凝縮された作品をご覧いただくことができます。 ジョージアを旅するように展示室を巡りながら、作品を味わってください。また会期中には、出品作家によるアーティストトークやゲストを招いた対談、ジョージアの宴会スプラ（supra）の体験など関連イベントも開催します。

■みどころ

・国内外での個展、グループ展への参加が相次ぐ、注目の画家・庄司朝美の海外研修の成果と現在地に触れる展覧会。・新作の大型カンヴァス作品、版画、写真、映像インスタレーションを含む約 80 点から構成。・庄司朝美がジョージア滞在中に記した連載「トビリシより愛を込めて」（ウェブ版「美術手帖」）を展示空間において立体的に表現。現地から日本へ宛てた手紙、立体作品を含むインスタレーションも。「Window Painting」シリーズより 2022-2023 年

※出品作家へのインタビュー取材のご希望・広報用画像のご請求等は、お問合せ先まで。

■展覧会概要

【展 覧 会 名】あざみ野コンテンポラリー vol.16 庄司朝美 トビリシより愛を込めて

Azamino Contemporary vol.16 Shoji Asami: From Tbilisi with Love

【会 期】 2025 年 10 月 11 日［土］-11 月 3 日［月・祝］ 23 日間

【開 場 時 間】11：00-18：00

【休 館 日】 10 月 27 日［月］

【料 金】 一般 500 円 20 歳未満および学生・65 歳以上無料

＊該当の方は入場の際に学生証・身分証等をご提示ください

＊各種障害者手帳をお持ちの方と介護者 1 名は 無料（ミライロ ID 可）

＊10 月 25 日、26 日（アートフォーラムあざみ野開館 20 周年）は入場無料

＊教育機関、福祉施設関係者の引率、下見は無料（要事前予約）

【会 場】 横浜市民ギャラリーあざみ野 展示室１

【出 品 作 家】 庄司朝美（しょうじ・あさみ）

【主 催】 横浜市民ギャラリーあざみ野（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

公益財団法人東急財団

【助 成】 芸術文化振興基金

【公式サイト】 https://artazamino.jp/event/contemporary16

プレスリリース

https://artazamino.jp/wp-content/uploads/2025/08/contemporary16_press-release.pdf

■関連イベント

※申込方法・詳細、その他のイベントはウェブサイトをご確認ください。募集開始は 8/9 予定。

１.アーティストトーク

日 時｜10 月 11 日［土］15：00 -16：00

出 演｜庄司朝美（出品作家）

会 場｜ 3F アトリエ

定 員｜ 40 名（先着順、当日 11:00 より整理券配付）

料 金｜ 無料（要展覧会入場券）

２.対談

日 時｜10 月 25 日［土］15：00-16：30

出 演｜庄司朝美、岩渕貞哉（「美術手帖」総編集長）

会 場｜ 3F アトリエ

定 員｜ 40 名（要事前申込、先着順）

料 金｜ 500 円

３.担当学芸員によるギャラリートーク

日 時｜10 月 26 日［日］15：00 -15：30

会 場｜展示室 1

※申込不要・参加無料

４.庄司朝美とジョージアのスプラを体験！

日 時｜11 月 1 日［土］15：00-17：00

タ マ ダ｜庄司朝美

会 場｜ 3F アトリエ

対象・定員｜20 歳以上・20 名（要事前申込、先着順）

料 金｜ 3,000 円（軽食・ジョージア産ワイン付き）

＊ジョージアの宴会はスプラと呼ばれ、伝統的な料理やワインが振舞われる。宴はタマダが仕切り、長寿や平和を願って乾杯する。

■出品作家プロフィール

庄司朝美（しょうじ・あさみ）

1988 年 福島生まれ、東京在住。大阪、青森、東京にて育つ。

2012 年 多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻版画研究領域修了

近年の主な展覧会

「ACT Vol. 7『複数形の身体』」（トーキョーアーツアンドスペース本郷、2025）より 撮影：高橋健治 画像提供：Tokyo Arts and Space

2025年 「栄養、幽霊のために」LC Queisser（トビリシ、ジョージア）「花の瞬間」LINSEED（上海）ACT Vol.7「複数形の身体」トーキョーアーツアンドスペース本郷（東京）2024年 MOTアニュアル2024「こうふくのしま」東京都現代美術館（東京）2023年 「10月、から騒ぎ」Semiose（パリ）「よそ者の話」LINSEEDよりIndependent Art Fair（ニューヨーク）「足のない歩行」gallery21yo-j（東京）

受賞

2020年 「令和2年度五島記念文化賞」美術新人賞2019年 （公財）SOMPO美術財団「FACE2019」 グランプリ2015年 「トーキョーワンダーウォール2015」トーキョーワンダーウォール賞 「 第一回宮本三郎記念 デッサン大賞」審査員賞

コレクション

SOMPO 美術館、OKETA COLLECTION、高橋龍太郎コレクション

お問合せ

横浜市民ギャラリーあざみ野（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南1-17-3 アートフォーラムあざみ野 内

TEL 045-910-5656 Mail info@artazamino.jp

https://artazamino.jp/