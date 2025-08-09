いびがわマラソン2025ゲストランナーに ダイエット系YouTuber たろにぃさんが就任！

フィットイージー株式会社 毎年11月に開かれる「いびがわマラソン」の公式アンバサダーを3年連続で務めるフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、「いびがわマラソン2025」のゲストランナーに、YouTubeチャンネル登録者約42万人、SNS総フォロワー数約60万人の「ダイエット系・YouTuber たろにぃさん」を起用することをお知らせいたします。ダイエット系・YouTuber たろにぃさん

◆ダイエット系・YouTuber たろにぃさん プロフィール

・岐阜県大垣市在住、31歳

・ぎふ清流ハーフマラソン2024ゲストランナー

・おおがきマラソン2024 出場

▶︎平日毎日6時半から朝活YouTubeライブ

▶︎『運動で人生の主導権を握れ』をテーマに誰でも簡単に始められるエクササイズ動画を配信！

・YouTube

https://youtube.com/@taronii

・Instagram

https://www.instagram.com/taroootv/

・X

https://twitter.com/bodymaketv

・TikTok

https://www.tiktok.com/@taroootv

・公式LINE

https://lin.ee/IfokZHo

◆いびがわマラソン2025 ゲストランナー たろにぃさんコメント

「初めまして、たろにぃです！私はYouTubeでダイエットや健康について、日々発信しています！この度、いびがわマラソン2025にゲストランナーとして参加することができ、とても嬉しく思います！いびがわマラソンは、走っている最中の景色や沿道からの声援が素晴らしいと伺っており、今からとても楽しみです！私自身、マラソンはそんなに早く走れるわけではないですがライブ配信をしながら、走らせていただき、いびがわマラソンの魅力を全国に伝え、そして一緒に挑戦するランナーの皆様に元気を与えられるように精一杯走ろうと思います！見かけたらご気軽に声かけてください！それでは、当日は一緒に頑張りましょう！」

たろにぃさんには大会当日、ランナーとして出場いただき自身のYouTubeチャンネルにて「生配信」をいただくほか、開会式でのステージにてランナーのための「ストレッチ」パフォーマンスなどを予定しております。

そして、今回のいびがわマラソンを通じてランニングの魅力や体を動かす楽しさをより感じていただけるよう皆さまと一緒に大会を盛り上げていただきます。

いびがわマラソン2024の様子 （昨年11月）◆いびがわマラソン 概要

岐阜県の最西部にある揖斐川町で開催され今年で36回目を数える歴史ある大会です。ランナーが選ぶ全国ランニング大会100撰では、25年連続で選出（最多）され、全国の市民ランナーが走ってみたい大会として人気を得ています。特にリピーターが多い大会としても有名で「あの走り、あの応援、あの人と」をキャッチフレーズに、人と人の出会いや繋がりを大切にしたホスピタリティあふれる大会です。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：510,387,625円

従 業 員 数：275名 ※2024年10月31日現在

店 舗 数：218店舗 ※2025年8月9日現在

U R L：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ (https://fiteasy.co.jp/)（コーポレートサイト）