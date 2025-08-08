エンタメ総合メディアU-WATCH(ユーウォッチ)、インタビュー記事150本突破！

株式会社ＧＥＡＲ■「U-WATCH（ユーウォッチ）」とは

株式会社GEAR（代表取締役:有薗隼人）が運営する、「U-WATCH（ユーウォッチ）」は、映画やドラマ、アニメやスポーツなどの映像作品や動画配信サービスを紹介するエンタメ総合メディアです。

2025年8月時点で、サイト掲載作品数は44,082作品に拡大、劇場上映中・テレビ放映中といった最新作や、俳優・声優・映画監督などの芸能人インタビュー記事も続々更新中です！

■芸能人インタビューについて

2025年8月7日時点でインタビューの公開件数が150件を突破いたしました。インタビュー公開の様子は随時公式Xや、公式Instagramでお知らせしております。

URL： https://u-watch.jp/news/interview/

記事例

・IMP.結成2周年、リーダー・影山拓也が語る今の思い。「グループのために、常に200％の気持ちで挑み続ける」

https://u-watch.jp/news/interview/kageyama-takuya/

・岩田剛典、痛快×医療サスペンス『DOCTOR PRICE』で蒔田彩珠とタッグ。思い描く自身の未来も語る

https://u-watch.jp/news/interview/iwata-takanori/

・映画『でっちあげ ～殺人教師と呼ばれた男』北村一輝と小林薫が語る現場の空気感。「綾野くんと柴咲さんは大変な役を見事に演じきられましたよね」

https://u-watch.jp/news/interview/detchiage-movie/

・主演・原田泰造が語る、『映画 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』の“アップデート”

https://u-watch.jp/news/interview/harada-taizou/

・映画初主演の大地真央、『ゴッドマザー』で魅せる圧巻の演技。1人の女性の15歳から92歳を演じた心意気

https://u-watch.jp/news/interview/daichi-mao/

これからも「どんな作品でも見つかるメディア」を目指して作品数・コンテンツの拡充に努めてまいります。

■作品レビューでプレゼントがもらえるイベントも随時開催中！

・ユーウォッチチェキキャンペーン（不定期開催）

2025年1月10日より、新たにレビューを書くと俳優さんのチェキが当たるキャンペーン【ユーウォッチレビューキャンペーン】も開始しました。

開催時期は、ユーウォッチ公式X(https://x.com/uwatchvodmaster)でお知らせしています。

・ユーウォッチレビュアーズクエスト2025（7月28日～10月31日）

視聴した作品のレビューを投稿して限定バッジやボーナスポイントをゲットできる「レビュアーズクエスト」を開催中！

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000030486.html)

■U-WATCH（ユーウォッチ）

URL：https://u-watch.jp/

公式X：https://x.com/uwatchvodmaster

公式Instagram：https://www.instagram.com/uwatch_movie_anime/

■インタビュー担当者コメント

2024年3月から芸能人インタビューを開始し、約一年半で150記事を突破いたしました。

はじめの頃からは想像もできないような、たくさんの方々に取材をさせていただき、様々な作品に携わらせていただきました。

インタビューをしていると、「この人はこんなに頑張っているのだから私も頑張ろう。」「辛い時はこういう風に物事を捉えて考えて乗り越えればいいのか。」など、人生の支えとなる考え方に出会うことが多かったです。

皆さん、並々ならぬ努力をし、結果を出している方なので、言葉の説得力が違います。

こんなにたくさんの方にお話を聞く機会はなかなかないと思うので、毎回貴重な経験をさせていただいています。

また、記事を読んだ方から、「私も頑張ろうと思った。」「背中を押してもらえました。」などのお声をいただくと私も嬉しくなります。

私たちが目指す記事は、読んだ時に俳優様の声が再生されるようなリアルな記事です。

言葉は何を言うかではなく誰が言うかだと思うので、推しから言われたら頑張れるという方も多いと思います。

これからも、記事をみてくださる皆さんに興味を持ってもらえるような、記事を見た方が少しでも前向きになるようなインタビューを行なっていきたいと思っております。

引き続き、ユーウォッチやインタビューをよろしくお願いいたします。

■ライティング担当者コメント

私はU-WATCHのインタビュー記事でライティングを担当しております。 執筆を通して、日常にあふれるエンタメ作品ひとつひとつに込められた出演者や制作者の情熱に触れました。 作品にかけるその想いがどうか伝わってほしいと願いながら書き綴り、積み重ねたインタビュー150件もまだまだ通過点だと思います。 精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。

■株式会社GEAR会社概要

弊社は、メディア運営事業、中古ドメイン事業などを行っている会社でございます。

今後も弊社のメディア戦略のもと、引き続き様々なジャンルのwebメディアを展開してまいります。

商号：株式会社GEAR

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル6階

代表者：代表取締役 有薗 隼人

設立：2011年8月2日

URL：https://gear-hd.co.jp/

資本金：1000万円

事業：インターネットメディア事業 SEO事業



【当リリース・運営事業に関するお問い合わせ先】

株式会社GEAR

Email:media@gear-hd.co.jp