【8/27(水)無料ウェブセミナー】グローバル経営の精度を高めるグループ会計戦略 ― 移転価格調整・連結決算・海外子会社管理の実践解

海外拠点を持つ企業の経営管理を支援するグローバルクラウドERPサービス「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（東京都品川区、代表取締役社長：渡部 学）は、税理士法人HLSグローバル、株式会社マネーフォワード共催無料Webセミナー、「グローバル経営の精度を高めるグループ会計戦略 ― 移転価格調整・連結決算・海外子会社管理の実践解」を開催いたします。

お申し込みはこちらから :https://www.multibook.jp/seminar_updates/10478/

グローバルに展開する企業にとって、「移転価格」「連結決算の早期化」「海外子会社の業績管理」は、避けて通れない経営課題です。

本セミナーでは、移転価格税制の専門家、連結会計分野の専門家、そして海外拠点管理を“仕組み化”する専門家の3社が集結。

それぞれの専門的な立場から、「グループ経営の透明性と迅速性」を高めるためのヒントをお届けします。

＜開催概要＞

日時：2025年8月27日(水)12:00～13:00（日本時間）

会場：Webセミナー(Zoom)

費用：無料

＜このような方におすすめです＞

- 海外子会社や拠点の業績をリアルタイムかつ正確に把握し、グループ全体の統制を強化したい方- 移転価格の運用や連結決算の早期化など、期末業務の効率化を目指す方- 属人化・手作業を脱却し、経理・会計業務を戦略的にシフトさせたい方- 会計・税務・経営企画の観点から、グローバル経営の管理レベルを高めたい方

＜アジェンダ（予定）＞

第一部 グループ間取引の損益管理

登壇者：税理士法人HLSグローバル 田中 秀樹

多国籍企業の多くは、グループ間取引の方針を定める移転価格ポリシーを制定し、海外子会社の利益率が独立企業間レンジに収まるか否かを、期中・期末にモニタリングや着地予測をシミュレーションして移転価格ポリシーを適切に運用していることでしょう。

本セミナーでは、決算業務に関係する移転価格調整金やロイヤリティの運用とグループ間取引の損益管理について解説します。

第二部 もう悩まない！

海外子会社との連結決算業務を楽にする『マネーフォワード クラウド連結会計』 活用法

登壇者：株式会社マネーフォワード 中山 勝貴

グローバル展開企業にとって、各国ごとの会計基準の差や、使用しているシステムの違い、科目名の違い、言語や文化の違いなどは、連結決算業務を進めるにあたって各社が悩まれる大きな課題です。

本セッションでは、それらの複雑な業務を効率化する『マネーフォワード クラウド連結会計』の特長や導入効果を具体的なユースケースとともにご紹介します。業務負荷を大幅に削減し、戦略業務に注力できる体制づくりのヒントをお伝えいたします。

第三部 海外拠点の“いま“が見える。移転価格調整・連結決算を止めない管理基盤

～multibookが実現するリアルタイムな業績把握～

登壇者：株式会社マルチブック 井関 亨

グローバルに事業を展開する企業にとって、子会社との移転価格調整や連結決算早期化は避けて通れない課題です。

本セッションでは、分散する子会社の業績数値をいかに正確かつタイムリーに収集し、経営に活かせる情報へと昇華させるか、その具体的な方法をご紹介します。属人化・手作業に頼らず、グループ全体の会計情報を「見える化」し、連結決算を止めないための仕組みづくりに興味がある方は必見です。

「経理部門の戦略的な役割を高めたい」「グローバル経営管理の仕組みを見直したい」とお考えの企業様におすすめの内容です。

参加無料のWebセミナーとなっておりますので、ぜひお気軽にお申し込みくださいませ！

＜登壇者紹介＞

税理士法人HLSグローバル 移転価格サービス／アドバイザリー ディレクター

田中 秀樹

2007年にHLSグローバル東京事務所に入所。日系企業を中心に会計・業務・ITのコンサルティングに従事し、内部統制導入や業務改革サービスを提供。その後、移転価格サービスを担当し、移転価格文書化、ポリシー導入、APA、税務調査対応等の移転価格サービスの経験を持つ。HLSグローバルに入所する前は、金融機関、事業会社で経理財務、経営企画、営業企画部門に従事。

株式会社マネーフォワード マネーフォワード ビジネスカンパニー

Group Management Solution本部 プロダクト戦略部 プロダクトマネージャー

中山 勝貴

キヤノン株式会社の連結経理部にて、米国会計基準での連結決算、内部報告資料・開示資料作成などに従事。その後、スタートアップでの経理やバックオフィス向けプロダクトベンダーでのプロダクトマネージャーを経て、現職。現在は、バックオフィスに対する幅広い知識を活かし、マネーフォワード クラウド連結会計プロダクト開発を担当。

株式会社マルチブック

営業部

井関 亨

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社にて大企業向け担当営業として幅広いソリューション提案活動に従事。 multibookの「海外×会計×IT」の市場に魅力を感じ、2022年、株式会社マルチブックへ入社。現在はグローバルクラウドERP「multibook」の新リースソリューション推進部及びフィールドセールスを務めている。

＜株式会社マルチブック 会社概要＞

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：クラウド型会計・ERPサービス「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/