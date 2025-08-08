株式会社ニトリがホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：今田 孝哉、）は、株式会社ニトリ（本社所在地：東京都北区、代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下「ニトリ」）が運営するコミュニティサイト「ニトリチャンネル」へ、ゼロパーティーデータを基盤としたホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」の提供を開始したことをお知らせします。

導入背景

ニトリではこれまで、自社サイトに加えSNSを通じて、おすすめ商品や意外なアイデアを発信し、より

快適に過ごしていただくためのヒントをお届けしてきました。

一方で、SNSは欲しい情報にうまく出会えず、同じ関心を持つ方同士が交流することも難しいのが現状

です。そこで、ニトリチャンネルを開設し、暮らしにまつわる新たな発見ができたり、お客様同士の交

流で、より豊かな暮らしを実感できるよう、運営を開始いたしました。

coorum（コーラム）を導入いただいた理由

ユーザー同士の交流を活性化し、コミュニティを盛り上げる様々な機能を搭載

ブランドの世界観に合わせたコミュニティを、ノーコードで作成・気軽にカスタマイズすることが可能です。投稿メニューやSNS風レイアウトメニューなど、多様なコミュニケーションフォーマットを活用し、お客様とのコミュニケーションや交流を活性化します。

ニトリメンバーズデータとのSSO連携

既存の会員基盤と連携することで、ユーザーが安心して利用できる環境を実現し、より活発なコミュニティ形成が可能です。さらに、会員基盤と統合したコミュニティの活性化状況を分析できる機能も備えています。

coorumで実現可能な「SSO連携」のイメージ

ニトリ公式ファンコミュニティサイト「ニトリチャンネル」について

ニトリとして初めて“お客様と共創する”オープンなコミュニティサイトです。インテリアのちょっとした工夫やコーディネートの仕方、収納術などを気軽にシェアしていただけます。

投稿や交流を通じて、「こんな使い方があったんだ」「それ、やってみたい！」と思える暮らしのコツやアイデアが見つかります。

同じ興味や課題を持つ人が集うコミュニティだからこその、新たな発見がある場を目指して

います。

▶︎ニトリチャンネルURL： https://community.nitori-net.jp/

主なコンテンツ紹介

※他にもニトリチャンネル限定の「企画」・「ノベルティ」・「モニター募集」など豊富なコンテンツを楽しむことができます。今後の進化にもご期待ください。

株式会社ニトリ 担当者様からのコメント

私たちは、お客様とともに「より良い暮らし」を共創していくことを大切にしています。

ニトリチャンネルの開設により、お客様同士がアイデアや体験を気軽に共有できる新しいコミュニティが誕生しました。今後も皆さまとのつながりを大切にしながら、ニトリチャンネルを育ててまいります。ぜひお気軽にご参加いただき、暮らしを豊かにするヒントや交流をお楽しみください。

株式会社ニトリ 会社概要

ニトリグループの主要事業で主に家具・インテリア用品（ホームファニシング商品）の企画・販売を行っています。人々の暮らしの中にある「不平・不満・不便」を解決する商品やサービスの提供を通じて、世界の人々の暮らしを豊かなものにしていくことを目指しています。

会社名：株式会社ニトリ

所在地：〒001-0907 札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号

代表者：代表取締役会長兼社長 似鳥 昭雄

会社HP：https://www.nitorihd.co.jp/

coorum（コーラム）について

顧客の本音データとAIを起点に、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

coorum HP：https://coorum.jp/

すぐ分かる！ホンネデータプラットフォーム「coorum」サービス紹介資料：

https://coorum.jp/document_requests/

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当