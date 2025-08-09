菊池桃子、2025年4月の40周年集大成ライブ Blu-ray/DVD発売＆サイン会決定！さらに、初海外ライブを中国で開催！

菊池桃子のライブBlu-ray / DVD「40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い」が10月29日にリリースされることが決定。



本商品は、菊池桃子デビュー40周年の集大成として2025年4月20・21日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されたライブ「MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い」が映像化されたものである。


約400分に及ぶ2日間の模様が収録され、さらに、その両日のライブ音源から紡いだ、菊池桃子初のライブ音源ベストアルバムが収録された計3枚組の豪華商品となる。


また、VAP STORE限定BOX商品(数量限定生産)は豪華BOX仕様となり、先だって発売された菊池桃子のフォトブック『MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK』に加え、そのPHOTO BOOKへのサイン会参加券が封入されているとのこと。サイン会は、東京・大阪の2か所開催を予定している。


PHOTOBOOKは40周年を記念して作成されたもので、完全撮り下ろし写真や、本商品に収録されている40周年の集大成ライブに向けたバンド・マスター園田涼との対談が掲載。全40ページの大ボリュームだ。



さらに、キャリア初の海外ライブも発表。『菊池桃子「Peachful Days」2025年 中国ツアー』として、上海・北京で開催される。昨今のCity Popブームの中でも菊池桃子の楽曲は世界で聴かれていることから、中国でのライブ開催が決定したとのこと。



8月には横浜・大阪にてBillboard Liveでのライブが開催されるなど、活動41周年を迎えた今年も音楽活動を精力的に行うようだ。今後の動きにも目が離せない。


【商品概要】

発売日：10月29日(水)


タイトル：40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い


１.品番：VPXQ-79017　Blu-ray＋CD　(3枚組デジパック仕様) 約400分収録 \13,000(税込)


２.品番：VPBQ-19121　DVD＋CD(3枚組デジパック仕様) 約400分収録 \14,000(税込)


３.品番：VPXP-79018　Blu-ray＋CD　(3枚組デジパック仕様) ＋MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK＋サイン会参加券　約400分収録 \22,000(税込)



収録内容


Disc1 (Blu-ray/DVD共通)「碧い記憶」


1. Ocean Side


2. Dreamin’ Rider


3. Non Stop the Rain


4.ＩWILL


5. 青春のいじわる


6. SUMMER EYES


7. 雪にかいたLOVE LETTER


8. 卒業-GRADUATION-


9. BOYのテーマ


10.もう逢えないかもしれない


11. Broken Sunset


12.夏色片想い


13. Say Yes！


14.アイドルを探せ


15. Nile in Blue


16. ガラスの草原


17. 鏡


18. Rainy Night Lady


19.もうすぐ0時


20.夕暮れのEXIT


EN1.ドリーム・ボートが出る夜に


EN2. Starry Sky



Disc2(Blu-ray/DVD共通)「紅の想い」


1.紅のシルエット


2.恋のProjection


3.青山Killer物語


4.Ivory Coast


5.ガラスの草原


6.Nile in Blue


7.アイドルを探せ


8.もう逢えないかもしれない


9.夏色片想い


10. Broken Sunset


11. Say Yes！


12. BOYのテーマ


13.卒業-GRADUATION-


14.雪にかいたLOVE LETTER


15.SUMMER EYS


16.青春のいじわる


17.Dear Children


18.愛*未来


19.愛のSurf Break」


20.赤い稲妻


EN1.もうすぐ0時～渋谷で5時


EN2.愛は心の仕事です




Disc3(CD 全タイプ共通)LIVE SINGLE BEST CD


1.青春のいじわる


2.SUMMER EYES


3.雪にかいたLOVE LETTER


4.卒業-GRADUATION-


5.BOYのテーマ


6.もう逢えないかもしれない


7.Broken Sunset


8.夏色片想い


9.Say Yes！


10.アイドルを探せ


11.Nile in Blue


12.ガラスの草原




★『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想いVAP STORE限定BOX（数量限定生産）』発売＆サイン会に関しては、以下オフィシャルサイトをご確認ください。


オフィシャルサイトはこちら :
https://momoko-kikuchi.com/

【ライブ情報】
【公演名】菊池桃子「Peachful Days」2025中国巡演


【開催日程】上海 2025年 9月 26日（金）　北京 2025年 9月 28日（日）


開場時間：普通18:30 / VIP 18:00　開演時間：20:00


上海会場：バンダイナムコ上海文化センター 夢想劇場
北京会場：1919LiveHouse


主催：SATORI



【公演名】MOMOKO KIKUCHI Live Tour “Peachful Days”


【開催日程】
■ 2025.08.24（Sun）Billboard Live YOKOHAMA
1st Stage　 OPEN 14:00 / START 15:00
2nd Stage　OPEN 17:00 / START 18:00


■ 2025.08.31（Sun）Billboard Live OSAKA
1st Stage　 OPEN 14:00 / START 15:00
2nd Stage　OPEN 17:00 / START 18:00





チケット詳細（オフィシャルHP） :
https://momoko-kikuchi.com/
【プロフィール】

菊池桃子


1984年に、映画『パンツの穴』のヒロインとしてスクリーンデビューし、同年、『青春のいじわる』で歌手としてもデビュー。アイドルとして人気を博し、1985年に当時の最年少公演記録となる17歳で日本武道館公演を成功、その年リリースした「卒業-GRADUATION-」は自身初のオリコンウィークリーチャート1位を記録し、以降7作品連続でオリコン週間1位を獲得。アイドル歌手としてのデビュー以来、第26回日本レコード大賞新人賞、日本レコードセールス大賞、エランドール賞新人賞など、数々の賞を受賞している。


当時の楽曲ほとんど全てを担当している作曲家・林哲司の創り出す世界観は、80年代、アイドルソングとしては異質なものだったが、近年の海外中心としたジャパニーズ・シティ・ポップのブームにより再評価がなされ、海外でもアルバム『OCEAN SIDE』収録の「Blind Curve」がカバーされて話題に。


更に2021年7月、当時の全楽曲を音楽ストリーミングサービスにて配信開始し、その翌月には、プロデューサー／DJのNight Tempoによる人気リエディットシリーズ「昭和グルーヴ」では菊池桃子がフィーチャーされた。人気のシングル曲に限らず、その多くの楽曲が世界各国のリスナーを魅了し続ける。2024年は歌手デビュー40周年を迎え、完全セルフプロデュースのEP「Eternal Harmony」やベストアルバム「Eternal Best」を発売。ライブ活動もより一層精力的に行っている。



