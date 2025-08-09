菊池桃子、2025年4月の40周年集大成ライブ Blu-ray/DVD発売＆サイン会決定！さらに、初海外ライブを中国で開催！

株式会社バップ

菊池桃子のライブBlu-ray / DVD「40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い」が10月29日にリリースされることが決定。

本商品は、菊池桃子デビュー40周年の集大成として2025年4月20・21日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されたライブ「MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い」が映像化されたものである。

約400分に及ぶ2日間の模様が収録され、さらに、その両日のライブ音源から紡いだ、菊池桃子初のライブ音源ベストアルバムが収録された計3枚組の豪華商品となる。

また、VAP STORE限定BOX商品(数量限定生産)は豪華BOX仕様となり、先だって発売された菊池桃子のフォトブック『MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK』に加え、そのPHOTO BOOKへのサイン会参加券が封入されているとのこと。サイン会は、東京・大阪の2か所開催を予定している。

PHOTOBOOKは40周年を記念して作成されたもので、完全撮り下ろし写真や、本商品に収録されている40周年の集大成ライブに向けたバンド・マスター園田涼との対談が掲載。全40ページの大ボリュームだ。

さらに、キャリア初の海外ライブも発表。『菊池桃子「Peachful Days」2025年 中国ツアー』として、上海・北京で開催される。昨今のCity Popブームの中でも菊池桃子の楽曲は世界で聴かれていることから、中国でのライブ開催が決定したとのこと。

8月には横浜・大阪にてBillboard Liveでのライブが開催されるなど、活動41周年を迎えた今年も音楽活動を精力的に行うようだ。今後の動きにも目が離せない。

【商品概要】

発売日：10月29日(水)

タイトル：40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い

１.品番：VPXQ-79017 Blu-ray＋CD (3枚組デジパック仕様) 約400分収録 \13,000(税込)

２.品番：VPBQ-19121 DVD＋CD(3枚組デジパック仕様) 約400分収録 \14,000(税込)

３.品番：VPXP-79018 Blu-ray＋CD (3枚組デジパック仕様) ＋MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary PHOTO BOOK＋サイン会参加券 約400分収録 \22,000(税込)

収録内容

Disc1 (Blu-ray/DVD共通)「碧い記憶」

1. Ocean Side

2. Dreamin’ Rider

3. Non Stop the Rain

4.ＩWILL

5. 青春のいじわる

6. SUMMER EYES

7. 雪にかいたLOVE LETTER

8. 卒業-GRADUATION-

9. BOYのテーマ

10.もう逢えないかもしれない

11. Broken Sunset

12.夏色片想い

13. Say Yes！

14.アイドルを探せ

15. Nile in Blue

16. ガラスの草原

17. 鏡

18. Rainy Night Lady

19.もうすぐ0時

20.夕暮れのEXIT

EN1.ドリーム・ボートが出る夜に

EN2. Starry Sky

Disc2(Blu-ray/DVD共通)「紅の想い」

1.紅のシルエット

2.恋のProjection

3.青山Killer物語

4.Ivory Coast

5.ガラスの草原

6.Nile in Blue

7.アイドルを探せ

8.もう逢えないかもしれない

9.夏色片想い

10. Broken Sunset

11. Say Yes！

12. BOYのテーマ

13.卒業-GRADUATION-

14.雪にかいたLOVE LETTER

15.SUMMER EYS

16.青春のいじわる

17.Dear Children

18.愛*未来

19.愛のSurf Break」

20.赤い稲妻

EN1.もうすぐ0時～渋谷で5時

EN2.愛は心の仕事です

Disc3(CD 全タイプ共通)LIVE SINGLE BEST CD

1.青春のいじわる

2.SUMMER EYES

3.雪にかいたLOVE LETTER

4.卒業-GRADUATION-

5.BOYのテーマ

6.もう逢えないかもしれない

7.Broken Sunset

8.夏色片想い

9.Say Yes！

10.アイドルを探せ

11.Nile in Blue

12.ガラスの草原

★『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想いVAP STORE限定BOX（数量限定生産）』発売＆サイン会に関しては、以下オフィシャルサイトをご確認ください。

オフィシャルサイトはこちら :https://momoko-kikuchi.com/

【ライブ情報】

【公演名】菊池桃子「Peachful Days」2025中国巡演

【開催日程】上海 2025年 9月 26日（金） 北京 2025年 9月 28日（日）

開場時間：普通18:30 / VIP 18:00 開演時間：20:00

上海会場：バンダイナムコ上海文化センター 夢想劇場

北京会場：1919LiveHouse

主催：SATORI

【公演名】MOMOKO KIKUCHI Live Tour “Peachful Days”

【開催日程】

■ 2025.08.24（Sun）Billboard Live YOKOHAMA

1st Stage OPEN 14:00 / START 15:00

2nd Stage OPEN 17:00 / START 18:00

■ 2025.08.31（Sun）Billboard Live OSAKA

1st Stage OPEN 14:00 / START 15:00

2nd Stage OPEN 17:00 / START 18:00

チケット詳細（オフィシャルHP） :https://momoko-kikuchi.com/【プロフィール】

菊池桃子

1984年に、映画『パンツの穴』のヒロインとしてスクリーンデビューし、同年、『青春のいじわる』で歌手としてもデビュー。アイドルとして人気を博し、1985年に当時の最年少公演記録となる17歳で日本武道館公演を成功、その年リリースした「卒業-GRADUATION-」は自身初のオリコンウィークリーチャート1位を記録し、以降7作品連続でオリコン週間1位を獲得。アイドル歌手としてのデビュー以来、第26回日本レコード大賞新人賞、日本レコードセールス大賞、エランドール賞新人賞など、数々の賞を受賞している。

当時の楽曲ほとんど全てを担当している作曲家・林哲司の創り出す世界観は、80年代、アイドルソングとしては異質なものだったが、近年の海外中心としたジャパニーズ・シティ・ポップのブームにより再評価がなされ、海外でもアルバム『OCEAN SIDE』収録の「Blind Curve」がカバーされて話題に。

更に2021年7月、当時の全楽曲を音楽ストリーミングサービスにて配信開始し、その翌月には、プロデューサー／DJのNight Tempoによる人気リエディットシリーズ「昭和グルーヴ」では菊池桃子がフィーチャーされた。人気のシングル曲に限らず、その多くの楽曲が世界各国のリスナーを魅了し続ける。2024年は歌手デビュー40周年を迎え、完全セルフプロデュースのEP「Eternal Harmony」やベストアルバム「Eternal Best」を発売。ライブ活動もより一層精力的に行っている。

【関連URL】

菊池桃子公式サイト(https://momoko-kikuchi.com/)

菊池桃子公式Instagram(https://www.instagram.com/momoko_kikuchi_official/)

菊池桃子公式Ｘ(https://twitter.com/momoko_kikuchi_)

菊池桃子公式TikTok(https://www.tiktok.com/@momoko_kikuchi)

菊池桃子40th特設サイト(https://www.vap.co.jp/momokokikuchi_40th_anniversary/)

オフィシャルファンクラブ『MOMOCANS’』(https://fanicon.net/fancommunities/5792)