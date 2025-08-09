2.5次元歌い手グループ「クロノヴァ」、Zepp DiverCity(Tokyo)での初となる夏ワンマンライブを前にPOPUP STOREを開催

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元歌い手グループ「クロノヴァ」が、2025年8月16日（土）にZepp DiverCity(Tokyo)にて開催する初の夏ワンマンライブ『Chrono▷◀Reverse Summer One Man Live 2025「VOLT-EX」』を記念し、DiverCity Tokyo Plaza館内にてPOPUP STOREを本日8月9日（土）より期間限定オープンいたします。

https://chronoreverse.com/news/770

期間は、ライブ開催直前となる8月9日（土）から8月16日（土）までの8日間。クロノヴァにとってDiverCity Tokyo Plazaでの初の単独展開となる今回のPOPUPでは、グループの世界観を五感で楽しめる様々な仕掛けが用意されています。

DiverCity Tokyo Plaza館内が“クロノヴァモード”に染まる1週間

POPUP STOREの開催にあわせて、DiverCity Tokyo Plaza館内がクロノヴァの世界観に包まれる特別施策が展開されます。館内の柱には、ライブ『VOLT-EX』のビジュアルを使用した迫力あるポスターが掲出され、訪れる人々をクロノヴァの世界観へと誘います。また、東京テレポート駅ゲート前と2Fフードコートでは大型サイネージによるライブ告知映像の放映も実施。日常の空間の中に突如現れるその映像は、まるでリアルとフィクションの境界を揺さぶるような感覚を与えてくれます。

さらに、館内放送にはクロノヴァのメンバーたちが登場。ここでしか聞けない限定音源が流れるという、ファンにとっては見逃せない耳からのサプライズも用意されています。POPUP会場には大型パネルも設置され、来場者が自由に写真を撮影できるフォトスポットとしても楽しめる構成に。こうして、DiverCity Tokyo Plaza館内が、クロノヴァとファンの皆様が同じ時を過ごすための特別なステージへと姿を変えます。ライブ本番までの高まる期待を、五感で味わえる1週間が本日より始まります。

手に取って楽しむクロノヴァのグッズたち──限定展示と特典がそろうポップアップ

4階の特設スペース（&mallデスク横）にオープンするPOPUP STOREでは、これまでにリリースされた人気グッズの現地販売をはじめ、「BIRTHDAY GOODS」の実物展示も実施。実際に手に取って質感を確かめた上で、オンラインで購入できる仕組みになっています。

さらに、POPUP STORE内で税込2,000円以上のお買い上げで、ここでしか入手できない“ライブビジュアルを使用したオリジナルビジュアルカード”を数量限定でプレゼント。ファンにとってはコレクションアイテムとしても見逃せない特典となっています。

■開催概要

クロノヴァ『VOLT-EX』記念 POPUP STORE

会場：DiverCity Tokyo Plaza 4F（&mall デスク横）

開催期間：2025年8月9日（土）～8月16日（土）

※最終日は18:00まで営業／その他はDiverCity Tokyo Plazaの物販の営業時間に準拠

■クロノヴァとは

Chrono▷◀Reverse（クロノヴァ）は、2024年3月16日結成。VOISING主催オーディション『VOISING THE NEXT PLAYERS』を勝ち抜いたメンバーによって構成された、新進気鋭の6人組歌い手グループ。 コンセプトは「対立」。メンバーが「白組」「黒組」に分かれ、ライバルとして切磋琢磨し大きな力を発揮していくという意味が込められている。従来の歌い手グループのトレンドである王子様系から脱却し、K-POPやHIP HOPの要素を取り入れた音楽性が魅力。2025年8月16日に自身初となる夏のワンマンライブ『Chrono▷◀Reverse Summer One Man Live 2025「VOLT-EX」』をZepp DiverCity(Tokyo)にて開催予定。

メンバー

右（白組）上：甘夢れむ（あまゆめれむ）

真ん中：しゃるろ

下：かなめ

左（黒組）上：しの

真ん中：うるみや

下：ARKHE（アルケー）

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/69_1_1eb9053d76463aeb3dd5a5f8ba12dff2.jpg?v=202508090226 ]