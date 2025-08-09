最速2週間でMVP開発を実現するNext.jsシステム開発サービスを本格展開

株式会社ゼットリンカー

最先端のWebシステム開発を手がける株式会社ゼットリンカー（本社：東京都、代表取締役：金原隆利、以下「当社」）は、Next.jsを中心とした最新技術スタックを活用し、最速2週間でのMVP開発を実現するシステム開発サービスを本格展開しています。スタートアップから大手企業のR&D部門まで、すでに10件以上の支援実績を達成し、さらなる事業拡大を進めています。

【背景：スピードが命の新規事業開発】

デジタル時代において、アイデアを素早く形にし、市場の反応を検証することが成功の鍵となっています。しかし、多くの企業が「開発に時間がかかりすぎる」「初期投資が大きすぎる」「技術選定に迷う」といった課題に直面しています。当社は、これらの課題を解決し、最速でアイデアを実現するパートナーとして、包括的な開発支援を提供しています。

【サービスの特徴：最新技術で実現する高速開発】

1. 最速2週間でのMVP開発

第1週：要件定義からプロトタイプ作成まで

第2週：実装・テスト・デプロイまで一気通貫 スピード重視でありながら、拡張性を考慮した設計

2. 充実の技術スタック

フロントエンド・フレームワーク

Next.js/React：高速でSEOに強いWebアプリケーション構築

バックエンド・インフラ

Supabase：リアルタイムデータベースと認証機能

Firebase：Google製の包括的なバックエンドサービス

AWS：スケーラブルなクラウドインフラ

AI統合

Langchain：最新のLLM技術を活用したAI機能の実装 ChatGPT API連携による対話型機能の実装

3. 多様なクライアントへの対応実績

スタートアップ企業：資金調達前のプロトタイプ開発

中小企業の新規事業部門：社内承認用のPOC開発

大手企業のR&D部門：実験的プロジェクトの高速実装

【開発事例】

【当社の強み：技術力×スピード×柔軟性】

- エクイティファイナンス用MVPアプリ: 投資家向けデモンストレーション用のMVPを2週間で開発。資金調達の成功に貢献。- AI搭載型マッチングプラットフォーム: Langchainを活用し、高度なマッチングアルゴリズムを実装。ユーザー体験の大幅な向上を実現。- リアルタイムコラボレーションツール: Supabaseのリアルタイム機能を活用し、複数ユーザーが同時編集可能なシステムを構築。

代表取締役の金原隆利は、「MVPは『動くアイデア』です。私たちは最新技術を駆使して、お客様のアイデアを最速で動く形にします。Next.jsの高速性、SupabaseやFirebaseの開発効率、LangchainによるAI統合。これらを組み合わせることで、従来の1/3の期間で開発が可能になりました」と語ります。

【今後の展開】

当社は今後、以下の取り組みを強化してまいります

- 開発体制の拡充：より多くのプロジェクトに対応できる体制構築- AI機能の強化：Langchainを活用した高度なAI統合サービスの拡充- 技術パートナーシップ：最新技術へのいち早い対応【サービス概要】

サービス名：Next.jsシステム開発

URL：https://nextjs.zetlinker.com/

開発期間：最速2週間～

対応技術：Next.js/React/Supabase/AWS/Firebase/Langchain等

実績：10件以上のスタートアップ支援（2025年8月現在）

【会社概要】

会社名：株式会社ゼットリンカー 設立：2025年4月30日

代表取締役：金原隆利

事業内容：システム開発、MVP・プロトタイプ開発、スタートアップ支援

URL：https://zetlinker.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼットリンカー

代表：金原隆利 Email：kanehara@zetlinker.com

お問い合わせ：https://nextjs.zetlinker.com/ よりお願いいたします

※本プレスリリースは、新規事業開発・MVP開発を検討されている企業様への情報提供を目的として発信しております。技術相談・開発のご依頼も上記連絡先までお願いいたします。