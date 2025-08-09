MVVマーストリヒトの共同オーナーである出島フットボールが、MVVマーストリヒト・アカデミーのタイトルスポンサー・メインパートナー契約を締結

Deshima Football Consultancy B.V.

出島フットボール (オランダ、代表取締役:利重孝夫、英語名 Deshima Football Consultancy、以下DFC)は、このたびオランダ・エールステ・ディヴィジ(2部リーグ相当)に所属するMVVマーストリヒト・アカデミー（以下、MVVアカデミー）のタイトルスポンサー・メインパートナー契約を締結したことをお知らせします。

DFCは、フットボール人材育成のための新たな欧州拠点を構築する会社として、2024年10月にオランダで設立。ビジネス・フットボール両分野に日本のみならず国際的にも精通したプロフェッショナルなメンバーで構成されています。2025年4月より出島フットボールはMVVマーストリヒトの共同オーナーとなっておりますが、この度、MVVマーストリヒトの運営するMVVアカデミーのタイトルスポンサー・メインパートナーとしても契約を締結しました。これにより、MVVアカデミーの長期的な戦略を強化・支援し、日蘭ユース年代の人材育成に取り組んで行くことになります。このスポンサーシップはDFCの掲げる「フットボール人材の育成」を体現する大きな一歩目となります。



MVVマーストリヒトがユース部門全体（U11からU21、U17女子チームを含む）に対してタイトルスポンサー・メインパートナーを迎えるのは歴史上初めての出来事です。今後MVVアカデミーは正式に「Deshima Youth Academy」と呼ばれることになります。この名称は、ユースチーム・女子チームのユニフォームやトレーニング施設、公式イベントで広く掲示される予定です。



DFCは、マーストリヒト市の持つ地理的な優位性と都市の魅力、豊富なフットボールグラウンド群や宿泊施設を活用した日蘭を繋ぐフットボール人材育成プロジェクトを近く本格的に開始していく予定です。オランダ執行役である飯塚晃央を中心として、育成年代を対象とした遠征・キャンプ事業、大学と連携した教育事業、国際ユース大会の開催等を計画しています。本スポンサーシップは上記プロジェクトを推進する重要なステップとなり、MVVアカデミーの長期的な強化・支援を通じて、日蘭両国のフットボールの発展に貢献してまいります。

■出島フットボール 代表取締役 利重孝夫 コメント

「私たちは若者の育成を、アスリートとしてだけでなく、一人の人間としても大切にしています。MVVアカデミーと力を合わせることで、クラブの未来を築くと同時に、日蘭両国のユース年代のつながりをより強固なものにしていきたいと思っています。異なる文化・国の若者たちが繋がり、挑戦し合い、チャンスを得られる環境をつくることが私たちDFCの目指す未来です。」

■MVVマーストリヒト テクニカルダイレクター ロニー・ファン・フェヌーフデン氏 コメント

「クラブ史上初めて、MVVアカデミー専属のパートナーを迎えられることを誇りに思います。ユース育成はすべてのクラブの未来そのものです。それはサッカーだけでなく、人格形成、規律の獲得、成長の場でもあります。DFCの投資は、MVVマーストリヒトが真剣に未来に取り組んでいるという強いメッセージとなり、ここから新たな成功の土台が築かれていくことでしょう。」

【MVVマーストリヒト (MVV Maastricht) について】

1902 年設立、マーストリヒトに本拠を置く歴史と伝統のあるオランダのプロフットボールクラブ。現在は2 部に相当するエールステ・ディヴィジに所属するが、過去には長年にわたりエールディビジ（1部リーグ相当）でプレーした実績も持つ。熱狂的なサポーターがいることでも知られており、クラブの持続的な成長を目指す。

MVVマーストリヒト 公式サイト：https://www.mvv.nl/home

【出島フットボール (DFC) について】

オランダを拠点とし、フットボール人材育成のための新たな欧州拠点を構築する会社。ビジネス・フットボール両分野に日本のみならず国際的にも精通したプロフェッショナルなメンバーで構成されている。2025年4月よりオランダ・エールステ・ディヴィジ(2部リーグ相当)所属のMVVマーストリヒトの株式を取得し本格的な活動を開始。日蘭を橋渡しする国際的なビジネス創出を推進し、クラブ経営の健全化や、地元コミュニティへの貢献、次世代の人材育成、等に注力していく。

オランダ会社正式名称：Deshima Football Consultancy BV

DFC 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/deshima-football-consultancy

DFC 公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61576773654601



問い合わせ先

メール：info@deshimafc.com