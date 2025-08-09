あなたは何点？キャラクター診断で“推し度”を測ろう！「べあ～君検定」開催！

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のApaman Network株式会社（以下、当社）（東京都千代田区、本社：APAMAN株式会社の連結子会社、代表取締役社長：山崎 戒）は、アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」に関する診断キャンペーン『べあ～君検定』を、2025年8月9日（土）～8月24日（日）の期間限定で開催いたします。

本企画では、診断結果をSNSでシェアすることで、9月末発売予定の新商品「べあ～君10cmぬいぐるみ」が当たる抽選に応募可能。さらに、アパマンショップ直営店Instagramとの連動により、フォロー数に応じて当選確率が最大4倍にアップする特典もご用意しています。

べあ～君検定

■目的・背景

「べあ～君」は、住まいと暮らしの魅力を伝える“しあわせの黄色いクマ”として、AR施策、ダンス動画、グッズ展開を通して全国にファンを広げています。

今回の「べあ～君検定」は、ファンの皆さまがこれまでの活動を振り返りながら楽しめる、参加型オンラインキャンペーンとして企画されました。SNSを通じたファン同士の交流を促進するとともに、アパマンショップ直営店アカウントとの連携により、地域との新たな接点づくりを目指しています。

べあ～君検定はこちら :https://cstxog.metabadgenft.com/diagnosis-top?id=10000185あなたは何点？「べあ～君検定」2025年8月

■キャンペーン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/126_1_38ad02d2717e6621b527efdd58403ed6.jpg?v=202508090226 ]

SNS（X・Instagram・Facebook）に、以下の要領で投稿

診断結果 100点投稿例

べあ～君検定に挑戦してみました！結果は100点！

（ここに感想や意気込みなどを自由に書き込んでください！）みんなもやってみてね！

正解は、8月25日（月）に公開！！

#べあ君検定 #アパマンショップ

診断結果80点投稿例

べあ～君検定に挑戦してみました！結果は80点！

（ここに感想や意気込みなどを自由に書き込んでください！）みんなもやってみてね！

正解は、8月25日（月）に公開！！

#べあ君検定 #アパマンショップ

診断結果60点投稿例

べあ～君検定に挑戦してみました！結果は60点！

（ここに感想や意気込みなどを自由に書き込んでください！）みんなもやってみてね！

正解は、8月25日（月）に公開！！

#べあ君検定 #アパマンショップ

賞品：べあ～君10ｃｍサイズぬいぐるみ

いつでもどこでもべあ～君と一緒！手のひらサイズの可愛らしい10cmぬいぐるみ。コロンとしたフォルムと優しい手触りで、見ているだけで癒されます。ボールチェーン付きでカバンにつけたり、デスクに飾ったり、一緒にお出かけしたりと、楽しみ方は無限大。べあ～君の可愛さを、ギュッと詰め込んだアイテムです。

※直営店舗一覧はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-126-07ca6bd0cec223db4a0c5934dc46cd68.pdf

■直営店公式アカウント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/126_2_df21b6931057ba465e2b5875b2894daa.jpg?v=202508090226 ]

■アパマンショップ公式SNSアカウント

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/126_3_d78eabce3d43314af3a6cafca545bad8.jpg?v=202508090226 ]

【Apaman Property株式会社】

Apaman Property株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）は、APAMAN株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大村 浩次）の連結子会社であり、賃貸仲介（リーシング事業）、賃貸管理（プロパティマネジメント事業）、法人向け社宅斡旋事業を中心に、賃貸不動産に関するサービスを展開しています。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

