【先行販売で過去大幅超！】9.20「浦和 vs 鹿島」、5万人超の“熱狂”が埼スタを包む夜へ。―明日10日 チケット一般販売開始！―

浦和レッドダイヤモンズ株式会社(C)URAWA REDS

来る9月20日（土）、国内屈指の注目カード「2025明治安田J1リーグ 浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ」が埼玉スタジアムにて行われます。

いつのときも大観衆の集まる本対戦ですが、8月2日（土）から行われたメンバーシップ（ファンクラブ）先行販売で、これまでの実績を大きく上回る、異例のチケット販売ペースで推移しております。

Jリーグ創成期から幾度となく闘いを重ね、直近7試合ではすべて引き分けとしのぎを削り合う好敵手、鹿島アントラーズを浦和レッズが迎え撃つこの試合。

5万人を超える大観衆の熱気に包まれることが現実味を帯びてまいりました。

【先行販売 初日実績】

(C)URAWA REDS

※シーズンチケット約20,000席を除く

●REX CLUB（メンバーシップ） LOYALTY/REGULAR会員先行販売

・昨年の鹿島戦の初日販売枚数比 182％（初日販売枚数 4,359枚）

この販売実績は、52,429人の来場を記録した5/3 東京ヴェルディ戦を上回るペースです。

参考：2025年ゴールデンウイークに行われた東京V戦比 111％

※東京V戦（GoGoReds!デー）では、ビジター指定席を除く全指定席を小中高生550円で販売するチケット施策を実施

●REX CLUB WHITE会員先行販売

・昨年の鹿島戦の初日販売枚数比 約321％（初日販売枚数1,954枚）

【ポイント】

・クラブ最大級のイベント、GoGoReds!デーを超える勢い！

「”未来のレッズサポーター”に来てもらう」をテーマに小中高生料金を550（ゴーゴーレッズ）円に設定し、年に一度のクラブ最大級のイベントとして定着している「GoGoReds!デー」を超える販売ペースは極めて異例。ファン・サポーターのみなさまの、この一戦にかける並々ならぬ思いの表れと捉えています。

・埼スタが5万人の赤に染まる日へ

過去2年の同カードの初動実績を上回っており、5万人を超える大観衆が作り出す特別な雰囲気への期待が高まっています。（鹿島戦の来場者数は2023年45,575人、2024年48,638人）

チケット一般販売は明日8/10より開始！

(C)URAWA REDS

試合当日まで1ヵ月以上ある中でも、REX CLUB会員先行時点で大きな反響をいただいており、一般販売前ですでに一部座席が完売し始めております。メンバーシップ会員でない方も購入が可能になる一般販売は、明日8月10日（日）10時より開始です。本物の真剣勝負、フットボールの面白さ、魅力の真髄が味わえるこの試合を、ぜひスタジアムで共に！

【試合情報】

2025明治安田J1リーグ 第30節

浦和レッズ vs 鹿島アントラーズ【MATCH PARTNER 三菱食品100周年】

日時 2025年9月20日（土）19:00キックオフ

会場 埼玉スタジアム2002

【チケット情報】

2025年8月10日（日）10:00より一般販売開始

※購入方法は浦和レッズチケット購入ガイドはこちら(https://www.urawa-reds.co.jp/ticket/)

(C)URAWA REDS

■浦和レッズオフィシャルサイト

https://www.urawa-reds.co.jp/