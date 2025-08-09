SpecialThanksがライブアルバム『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』を本日リリース！
音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、SpecialThanksのライブアルバム『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』を本日配信リリースした。『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。
ヴォーカル／ギターのMisaki、ドラムス／コーラスのよしだたかあき、からなる2ピース・バンドSpecialThanks。
2005年結成以降、パンクロックサウンドを軸にしつつ、パワフルさと繊細さを持ち合わせたヴォーカルMisakiの歌声は、多くのリスナーの人生をカラフルに彩り続けている。
2024年10月には、新体制初となるフルアルバム『PUNK RECORDS』をリリース。全国14カ所にわたるツアーを開催し、渋谷Spotify O-WESTでのツアーファイナル公演は、大盛況のうちに幕を閉じた。
そんな熱狂の一夜を収録したライブアルバム『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』が、本日8月9日（パンクの日）より配信スタートした。
【Misaki／コメント】
良い出来になったと思います。関わってくれたすべての人に、拍手を。
“ライブ”にフォーカスして制作した楽曲のツアーだったからこそ、ライブ音源としてリリースすることにしました。
ライブでしか生まれない感情や熱気が音に乗って伝わり、感動しました。
会場に来てくれた人も、来られなかった人も、このアルバムで繋がれると信じています。
これは単なるライブ盤ではなく、パンク精神を宿した、私たちの生きた証。
これからも、魂震わせていこう。サンキュー！パンクロック！
また、本日リリースを記念した無料ワンマンライブを渋谷にて開催。
チケットは受付開始後に即時完売し、急遽チケットを追加するも瞬く間に完売した。SpecialThanksへの期待の高さを改めて実感させられる結果となった。
新体制になり、勢いに乗り続けるSpecialThanksの今後の活躍に目が離せない。
SpecialThanks『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。
・リリース情報
タイトル：PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST
アーティスト名 : SpecialThanks
リリース日：2025年8月9日
配信サービス：https://zula.lnk.to/32T4AEZL
【収録曲】
1.New future
2.Romance
3.Something new
4.Ringling Go!
5.午走 -umahashiru- feat. TOM (STOMPIN' BIRD)
6.kirei
7.ふたりのうた
8.POWERFUL POWER
9.Hey! Sunny!
10.Oneness
11.OH! LOVE! 幻!
12.Don't you see
13.ミラコーナイト
14.地球防衛軍
15.Mr. Donut
16.30s PUNKS
17.HELLO COLORFUL
【楽曲予想キャンペーン実施中！】
SpecialThanks Official Website（Bitfan）では、ファンクラブ会員限定のSpotifyと連動した「楽曲予想キャンペーン」を開催。
BitfanとSpotifyを連携し、期間内（8月9日0:00～8月25日23:59）で再生回数が最も多い楽曲を予想。当選者にはサイン入りグッズがプレゼントされる※参加賞有り
▼キャンペーン概要／応募フォーム
https://specialthanksfan.bitfan.id/q/3666
【CD情報】
ライブ会場物販およびSpecialThanks オフィシャルSTOREにて販売
https://specialthanks7777.stores.jp/
※オフィシャルSTOREでの発売日はオフィシャルHPおよびSNSにてアナウンス有り
・ライブ情報
2025年8月9日（土）
東京 SHIBUYA TAKE OFF 7
SpecialThanks presents
【PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - LIVE CD
リリース記念 無料 ワンマンライブ】
act.
SpecialThanks
Open 12:00 / Start 12:30
チケット SoldOut!!
・アーティスト情報
SpecialThanks （撮影 三浦麻旅子）
よしだたかあき(Dr.) / Misaki(Vo./Gt.) (L→R)
2005年結成。略称は「スペサン」。
パワフルさと可憐さを兼ね備えた歌声と、メロディック・パンクやギター・ロックを軸とした多様なサウンド・アプローチでライブハウスを賑わせている2ピース・バンド。
デビュー以降、大型音楽フェスやライブサーキットイベントに多数出演し、女性ヴォーカルのメロディックパンクシーンを牽引しつつ、映画化もされ国内外で人気となった漫画『オオカミ少女と黒王子』のTVアニメタイアップや数多くのTVドラマのテーマソングに起用される。
YouTubeチャンネルではオリジナル楽曲の他にカバー動画も多数公開しており、バンドアレンジの名曲カバーが国内外問わず話題を集めている。
Official HP：https://specialthanksfan.bitfan.id
Official X：https://twitter.com/specialthanks_7
Official Instagram：https://instagram.com/specialthanks_7
Official TikTok：https://www.tiktok.com/@hello.specialthanks
Official YouTube Channel すぺちゅーぶ by SpecialThanks：
https://www.youtube.com/@SpecialThanks777
Official LINE： https://lin.ee/Wt1yiVL
・ZULAについて
株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。
私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。
ZULA公式サイト：http://www.zula.jp
ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP
ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/
ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp