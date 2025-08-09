SpecialThanksがライブアルバム『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』を本日リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、SpecialThanksのライブアルバム『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』を本日配信リリースした。『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

ヴォーカル／ギターのMisaki、ドラムス／コーラスのよしだたかあき、からなる2ピース・バンドSpecialThanks。

2005年結成以降、パンクロックサウンドを軸にしつつ、パワフルさと繊細さを持ち合わせたヴォーカルMisakiの歌声は、多くのリスナーの人生をカラフルに彩り続けている。

2024年10月には、新体制初となるフルアルバム『PUNK RECORDS』をリリース。全国14カ所にわたるツアーを開催し、渋谷Spotify O-WESTでのツアーファイナル公演は、大盛況のうちに幕を閉じた。

そんな熱狂の一夜を収録したライブアルバム『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』が、本日8月9日（パンクの日）より配信スタートした。

【Misaki／コメント】

良い出来になったと思います。関わってくれたすべての人に、拍手を。

“ライブ”にフォーカスして制作した楽曲のツアーだったからこそ、ライブ音源としてリリースすることにしました。

ライブでしか生まれない感情や熱気が音に乗って伝わり、感動しました。

会場に来てくれた人も、来られなかった人も、このアルバムで繋がれると信じています。

これは単なるライブ盤ではなく、パンク精神を宿した、私たちの生きた証。

これからも、魂震わせていこう。サンキュー！パンクロック！

また、本日リリースを記念した無料ワンマンライブを渋谷にて開催。

チケットは受付開始後に即時完売し、急遽チケットを追加するも瞬く間に完売した。SpecialThanksへの期待の高さを改めて実感させられる結果となった。

新体制になり、勢いに乗り続けるSpecialThanksの今後の活躍に目が離せない。

SpecialThanks『PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。

・リリース情報

タイトル：PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - Live at Spotify O-WEST

アーティスト名 : SpecialThanks

リリース日：2025年8月9日

配信サービス：https://zula.lnk.to/32T4AEZL

【収録曲】

1.New future

2.Romance

3.Something new

4.Ringling Go!

5.午走 -umahashiru- feat. TOM (STOMPIN' BIRD)

6.kirei

7.ふたりのうた

8.POWERFUL POWER

9.Hey! Sunny!

10.Oneness

11.OH! LOVE! 幻!

12.Don't you see

13.ミラコーナイト

14.地球防衛軍

15.Mr. Donut

16.30s PUNKS

17.HELLO COLORFUL

【楽曲予想キャンペーン実施中！】

SpecialThanks Official Website（Bitfan）では、ファンクラブ会員限定のSpotifyと連動した「楽曲予想キャンペーン」を開催。

BitfanとSpotifyを連携し、期間内（8月9日0:00～8月25日23:59）で再生回数が最も多い楽曲を予想。当選者にはサイン入りグッズがプレゼントされる※参加賞有り

▼キャンペーン概要／応募フォーム

https://specialthanksfan.bitfan.id/q/3666

【CD情報】

ライブ会場物販およびSpecialThanks オフィシャルSTOREにて販売

https://specialthanks7777.stores.jp/

※オフィシャルSTOREでの発売日はオフィシャルHPおよびSNSにてアナウンス有り

・ライブ情報

2025年8月9日（土）

東京 SHIBUYA TAKE OFF 7

SpecialThanks presents

【PUNK RECORDS TOUR FINAL 2025 - LIVE CD

リリース記念 無料 ワンマンライブ】

act.

SpecialThanks



Open 12:00 / Start 12:30

チケット SoldOut!!

・アーティスト情報

SpecialThanks （撮影 三浦麻旅子）

よしだたかあき(Dr.) / Misaki(Vo./Gt.) (L→R)

2005年結成。略称は「スペサン」。

パワフルさと可憐さを兼ね備えた歌声と、メロディック・パンクやギター・ロックを軸とした多様なサウンド・アプローチでライブハウスを賑わせている2ピース・バンド。

デビュー以降、大型音楽フェスやライブサーキットイベントに多数出演し、女性ヴォーカルのメロディックパンクシーンを牽引しつつ、映画化もされ国内外で人気となった漫画『オオカミ少女と黒王子』のTVアニメタイアップや数多くのTVドラマのテーマソングに起用される。

YouTubeチャンネルではオリジナル楽曲の他にカバー動画も多数公開しており、バンドアレンジの名曲カバーが国内外問わず話題を集めている。

