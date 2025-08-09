磐梯熱海温泉『萩姫まつり』開催！注目の“萩姫”にけっぱって東北の福島ゆかが就任！

株式会社アイドリーム

福島県を代表する温泉地である磐梯熱海温泉。800年余の歴史を持つ「美人の湯」として知られ、とろとろ感が特徴的な湯は老廃物を気持ちよく洗い流しすべすべ肌が叶う。さらに近年は日本全国の温泉をモチーフにしたキャラクターと人気声優が温泉地を盛り上げる次元を超えたプロジェクト“温泉むすめ”にも登場する磐梯熱海 萩の人気も相まって、県内外から観光客が後を絶たない。

毎年８月９日・１０日には温泉に感謝する祭り『萩姫まつり』が開催され、温泉感謝祭・献湯祭・めっけ市・萩姫万灯パレードなどいろいろな催しが目白押し。今年も温泉街が祭一色に染まる一大イベントが間近に迫っている。

毎年選定される“萩姫”に今年はアイドルグループけっぱって東北の福島ゆかが就任することが発表された。福島は『磐梯熱海温泉には家族でも遊びに行っている思い出の場所。そして憧れの萩姫になれる日がくるなんてびっくりしました。萩姫まつりを全力で盛り上げます』と意気込んだ。

けっぱって東北は8月10日にライブステージにも登場。さらに萩姫まつり内で開催する「萩姫フォトコンテスト」では萩姫に扮した福島ゆかの撮影会を行い、優秀作品は磐梯熱海観光ポスターへ起用される予定だ。

盛りだくさんの萩姫まつりで癒しの夏日を過ごしてみては。

萩姫まつりポスター

今年の“萩姫”に就任した福島ゆか

◆磐梯熱海観光協会サイト

https://www.bandaiatami.or.jp/

◆萩姫まつり公式サイト

https://www.bandaiatami.or.jp/spot/hagihime-matsuri/

◆萩姫フォトコンテストへの参加申し込みは下記より。

申し込み受付開始：8月1日（金）9時00分より 募集定員：30名 参加費：2,500円

応募・撮影の詳細は申し込みフォームに記載の注意事項をご覧ください。

※定員に達した場合は受付を停止いたします。ご了承ください。

参加申し込みURL

↓ ↓ ↓

https://docs.google.com/forms/d/1fUZm092idH5AJJ3decAWIz3sPF3GAFqvvL7AAyH80KM/edit

けっぱって東北 東北6県ツアー 開催！

8/9(土) 岩手県 盛岡Club Change Wave

8/16(土) 秋田県 秋田CLUB SWINDLE

8/17(日) 青森県 青森Quater

8/24(日) 山形県 山形MUSIC SHOWA

9/7(日) 福島県 郡山#9

ツアーファイナル

けっぱって東北史上最大キャパ

11/23(日) 宮城県 仙台PIT

チケット発売中

https://event.tiget.net/kpt-tohoku_tour2025

最新情報は公式X

https://x.com/wearefromTohoku