愛知県・香川県・新潟県で凱旋展示会を開催　2024年度受賞者の受賞作品を出身者の地元にて8月24日まで展示

写真拡大 (全9枚)

NFDT/SFDA事務局

東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」へ

東京都では、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」としていくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。東京から未来を担う若手デザイナーを生み出し、世界で活躍できる人材に育てていくことを目的に、東京都は、都内在住又は在学の学生等を対象としたコンクール「Next Fashion Designer of Tokyo 2026」（フリー部門・インクルーシブデザイン部門）、日本の伝統文化である着物の生地等を活用した新たな作品を世界に発信するコンクール「Sustainable Fashion Design Award 2026」（ウェア部門・ファッショングッズ部門）をそれぞれ開催しています。本コンクールは2022年から始まり、ファッションデザイナーの山本耀司氏など日本を代表するデザイナーらが審査員を務めてきました。昨年度も多数の応募があり、日本で今最も注目されているファッションコンクールの一つです。






昨年度受賞作品の巡回展を全国で開催

昨年度の2つのファッションコンテストで優秀な評価を受けた次世代のデザイナーを紹介するため、受賞者の出身地で作品を展示します。



・実施エリア：愛知県名古屋市


・展示期間　：8月9日（土）～15日（金）


・実施会場　：名古屋PARCO東館B1F



・実施エリア：香川県高松市


・展示期間　：8月9日（土）～15日（金）


・実施会場　：高松オルネ4階



・実施エリア：新潟県新潟市


・展示期間　：8月18日（月）～24日（日）


・実施会場　：CoCoLo南館 1F Sea PointNIIGATA×MOYORe


2025年度展示会で紹介する2024年度受賞作品

Next Fashion Designer of Tokyo 2025

インクルーシブデザイン部門　特別選抜賞




加藤 海凪（かとう みな）


グループ応募(他：金田 昌也・永田 莉紗・増田 凌)


出身：愛知県名古屋市



作品名：flexibib


知的障害者や発達障害者等が汚してもおしゃれなデザイン


３Ｄプリンタで作ったエナメルのスタイが汚れを防ぐ



Next Fashion Designer of Tokyo 2025 その他の受賞者はこちら(https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/award-tokyo2025/)



Sustainable Fashion Design Award 2025

ウェア部門／東京都知事賞・優秀賞




山田 萌永（やまだ もえ）


国際ファッション専門職大学


出身：新潟県見附市



作品名：花手毬


服では使われないちりめん細工の模様を若者が着やすいデザインとして活用


障害のある方でも着脱可能



ファッショングッズ部門／特別選抜賞




堀田 紗来（ほりた さら）


東京藝術大学


出身：香川県高松市



作品名：花装


花と鞄を組み合わせるデザインで日常を華やかに


花を捨てるはずの端切れで表現



Sustainable Fashion Design Award 2025 その他の受賞者はこちら(https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/final-selection2025/)



2025年度展示会の開催実績


2025年7月3日(木)～9日(水)　大阪府堺市 ＠イオンモール堺北花田 1Fウェルカムコート

2025年7月3日(木)～9日(水)　福島県郡山市 ＠イオンタウン郡山 1F　Neo Globe前

7月22日(火)～28日(月)鹿児島県鹿児島市 ＠アミュプラザ鹿児島本館1F

7月22日(火)～28日(月)　長野県長野市 ＠アールエフCone：1F

＜その他　地域開催＞


7月31日(木)～8月6日(水)　岐阜県大垣市 ＠イオンモール大垣 2F ダイソー前


7月31日(木)～8月6日(水)熊本県上益城郡　＠イオンモール熊本 1F GU前



＜ 一般からの問い合わせ先 ＞


Next Fashion Designer of Tokyo（ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ）


■主催：東京都


■お問い合わせ先：Next Fashion Designer of Tokyo 2026 運営事務局 TEL：03-6820-6038


■公式サイト：https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/



Sustainable Fashion Design Award（サステナブル ファッション デザインアワード）


■主催：東京都


■お問い合わせ先： Sustainable Fashion Design Award 2026 運営事務局 TEL：03-6820-6039


■公式サイト：https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/