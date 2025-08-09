【新発売】人気のニットバッグが“ショッパー型”に進化 - ニットで表現する紙袋ディテール - ｜ANEMONE（アネモネ）

人気のニットバッグが“ショッパー型”に進化

- ニットで表現する紙袋ディテール -

株式会社サンポークリエイト

アクセサリーブランド「ANEMONE（アネモネ）」より誕生し長年愛されてきた、レジ袋型ニットバッグが、“ニットバッグの再定義”を掲げてショッパー型にアップデート。8月9日（金）より全国の店舗およびオンラインストアで発売いたします。

これまで多彩なカラーや柄展開で人気を集め、ブランドを象徴するアイコン的存在となったニットバッグ。今回登場する新モデルは、誰もが手に取りやすいキャッチーなフォルムはそのままに、「ショッパー型」へ生まれ変わりました。

最大の特徴は、紙袋特有のディテールをニット素材で丁寧に再現した点。マチや底の折り目など、紙の構造美をニットの編みで立体的に表現し、縫製を極限まで削減することで、独自の温かみと立体感を実現しました。

メインのバッグとしても、サブバッグとしても活躍するデザイン性と実用性を兼ね備えた、新たな“アイコンバッグ”が、日々のスタイルに遊び心をプラスしてくれます。

詳細を見る :https://sanpo-online.jp/shop/e/ea-0193/

■販売詳細

発売日：2025年8月9日（金）

価格：税込 \5,390

展開カラー：ベージュ／ブラック／ブルー／レッド

展開店舗：ANEMONE全店舗／オンラインストア

■ANEMONE

アクセサリーブランド「 ANEMONE（アネモネ）」は、

「いつの日も、どんなわたしにも」を コンセプトにアクセサリーを提案します。

HP：https://anemone-official.jp

オンラインストア：https://sanpo-online.jp/shop/e/ea-0176/

instagram：https://www.instagram.com/anemone_official/?hl=ja