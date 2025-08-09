【無料体験】VideoProc Converter AIがAIボーカルリムーバー機能を追加！音声ファイルから【声だけ抽出】、【ボーカル抽出】、【BGM削除】を実現

Chengdu Digiarty Software, IncVideoProc Converter AIがAIボーカルリムーバー機能を追加

AI処理・動画/音楽編集・画像加工・録画ソフト「VideoProc Converter AI」は、2025年8月に最新バージョン「V8.3」を正式リリースしました。今回のアップデートでは、AIボーカルリムーバーの追加を中心に、次世代動画コーデック「AV1」への対応、画像DPI設定の不具合修正など、多岐にわたる機能強化とバグ修正が実施されました。音声・動画・画像における処理性能や利便性を高め、より快適なユーザー体験を提供します。詳細は特設ページ（https://jp.videoproc.com/upgrade/free-update-pc.htm(https://jp.videoproc.com/upgrade/free-update-pc.htm)） でご確認いただけます。

VideoProc Converter AI(https://jp.videoproc.com/video-converter/)は、最高品質の動画編集・録画・DLを提供することで知られています。高性能なAI処理機能、フルプロセスGPU加速、そして使いやすいデザインが特徴です。また、幅広い用途に対応できるようになっており、保存、編集、再生、共有するためのすべてのニーズを満たします。

【主なアップデート内容】

1. 【追加】AIボーカルリムーバーを新搭載

「音声AI」の新機能として、ボーカルリムーバーを搭載しました。

本機能は最新の AI音声分離技術を用いて、ボーカル（歌声）と伴奏を高精度に識別・分離・抽出することができます。

選べるモードは以下の2つがあります。

- 「ボーカル抽出」：曲の歌声だけを抽出する- 「ボーカル除去」：ボーカルを取り除いて伴奏部分だけを残す（カラオケ作成に最適）

専門知識不要・ワンクリックで簡単に操作可能です。リミックス制作、ボイスサンプルの抽出、カラオケ作成など、さまざまな音声編集ニーズに柔軟に対応できます。

2.【強化】圧縮機能が「AV1」「HEVC」「H.264」に対応

圧縮機能にて、「AV1」「HEVC（H.265）」「H.264」といった最新の動画コーデックへの対応を追加しました。

「AV1」「HEVC」「H.264」は高圧縮・高画質を両立した最新の動画圧縮コーデックです。特に、AV1は次世代の動画圧縮コーデックで、圧縮効率が非常に高いです。

これにより、ユーザーは用途や再生環境に応じて、画質を保ちながらファイルサイズを大幅に削減することができます。

3.【強化】書き出し設定に「AV1」「ProRes」プロファイルを追加

AI動画高画質化、AIフレーム補間、AI手ぶれ補正といった機能において、書き出し時の設定に、「AV1」および「ProRes」プロファイルを新たに追加しました。

- AV1：高画質を保ちながらファイルサイズを大幅に削減できる次世代の動画コーデックで、4K/8K映像にも対応。- ProRes：Apple社が開発した高品質で編集しやすい業務用の動画コーデックで、映像制作やポストプロダクションにおける中間フォーマットとして広く利用される。

AI処理後の映像を高画質のまま、より軽量な形式で保存できるため、動画編集者やクリエイターにとって便利です。

4.【強化】動画変換・DVD変換にもAV1プロファイルを追加

動画変換とDVD変換の出力形式としてAV1プロファイルを新規追加しました。

さらに、MKV形式のターゲットフォーマットにAV1コーデックを指定できます。

従来よりもさらに高画質かつ高圧縮効率での変換が可能になります。

5.【修正】画像AIのDPI設定に関する不具合を改善

画像AI機能で一部PNGファイルのDPI（解像度）設定が正しく反映されない問題を修正しました。印刷用途など、正確な画質設定を必要とするユーザーにも安心してご利用いただけます。

VideoProc Converter AI概要

「VideoProc Converter AI」は、AI処理・動画編集・変換・圧縮、画面録画、録音、ダウンロード、DVD変換に加え、高度なAIエンジンを活用した音声処理、動画高画質化、フレーム補間手ぶれ補正、画像高画質化など、多彩な機能を一括で実現できるオールインワンの動画処理ソフトです。シンプルで直感的なUIと高速処理性能を兼ね備え、プロの映像・音楽クリエイターから一般ユーザーまで幅広いニーズに応えます。

