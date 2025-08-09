【2025年7月度】即日融資が受けられるカードローンに関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日 ～ 2025年7月9日調査母集団：194人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

【2025年7月度・アンケートサマリー】

7月度の調査では、アンケート回答者の約8割が当日中に借入ができていた。

また、即日融資が受けられたという人のうち、3時間以内にお金を受け取った人は約6割おり、アイフル、アコムなどが即日融資を受ける際にはおすすめの借入先としてあがった。

カードローンの利用実態に関するアンケート調査

カードローンの利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。

カードローンを選ぶ際は何を重視しますか？

1位：借入・返済のしやすさ

2位：融資スピード

3位：知名度

約7割の人が「借入・返済のしやすさ＝利便性」を重視してカードローンを選んでいた。

その他、「融資スピード」「知名度」がこれに続いた。

どの系統のカードローンを利用したことがありますか？（複数選択可）

1位：銀行カードローン

2位：消費者金融カードローン

3位：信販系カードローン

銀行カードローンの割合が67.0％と最も多かったものの、消費者金融カードローンも59.3%でこれにせまる結果となった。

どの会社を利用したことがありますか？ （複数選択可）

1位：アイフル

2位：アコム

3位：プロミス

消費者金融カードローンのアイフルが40.7%で最も多く、その他、アコム（39.7%）、プロミス（39.2%）と続いた。

実際に借りた金額はいくらですか？

1位：6～10万円

2位：5万円以下

3位：11～20万円

「6～10万円」の回答が27.3%で最も多かった。

また、「5万円以下」が20.6%、「11～20万円」が17.5%でこれに続いた。

借りたお金は何に使いましたか？（複数選択可）

1位：生活費

2位：趣味

3位：投資・ギャンブル

「生活費」との回答が51.5%で半数以上となり、「趣味」や「投資・ギャンブル」などがこれに続いた。

借入から返済までの期間はどのくらいですか？（返済中の方は予定）

1位：1ヶ月以上3ヶ月未満

2位：3ヶ月以上6ヶ月未満

3位：1年以上2年未満

「1ヶ月以上3ヶ月未満」が23.6%で最も多かったが、「3ヶ月以上6ヶ月未満」との回答も22.7％とこれにせまる結果となった。

その他、「1年以上2年未満」も14.0%と回答が多かった。

即日融資が受けられるカードローンに関する調査

ここからは、実際のユーザーが選んだカードローンの人気ランキングを紹介する。

申し込んでから審査完了・借入までにはどのくらいかかりましたか？

1位：30分以上～1時間未満

1位：1時間以上～3時間未満

2位：3日以内

3位：当日中

「30分以上～1時間未満」、「1時間以上～3時間未満」との回答が共に23.7%で最も多かった。

また、「3日以内」「当日中」がこれに続いた。

あなたが実際に即日借入ができたカードローンを教えてください。

1位：アイフル

1位：アコム

2位：プロミス

3位：SMBCモビット

アイフルとアコムが同率で42.9%で最も多かった。

また、プロミスが42.3%、SMBCモビットが24.4%でこれに続いた。

即日融資を受けた際、実際に借入までにはどのくらいかかりましたか？

1位：30分以上1時間未満

2位：1時間以上3時間未満

3位：15分以上30分未満

「30分以上～1時間未満」との回答が32.7%で最も多く、「1時間以上3時間未満」が26.9%だった。

一方、「それ以上（6時間以上）」との回答は2.6%と僅かだった。

即日融資を受けたいなら、どのカードローンが最もおすすめだと思いますか？

1位：アイフル

2位：アコム

3位：プロミス

消費者金融カードローンのアイフルが22.4%で最も多く、アコム（21.2%）、プロミス（15.4%）と続いた。

また、楽天銀行スーパーローンにも14.7%の票が集まり、銀行カードローンで唯一、消費者金融に追随する結果となった。

アンケート回答者の詳細データ

回答者の年齢回答者の職業■会社概要

