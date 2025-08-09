【生成AI × 映像制作】撮影コストを大幅カット！費用を抑えて動画が作れる「PROMO AI」サービス

従来は撮影・CGが必要だった動画表現が、いま生成AIで完結する時代に

◆新サービス概要｜“AI × 映像”をすべての企業に

株式会社LOGICA

本サービス「PROMO AI（プロモ・エーアイ）」は、株式会社LOGICAが提供する、生成AIを活用したプロモーション動画制作ソリューションです。企画・構成・AIモデル・空間生成・編集までを一気通貫で提供し、撮影ゼロで高品質な映像制作を可能にします。

サイトURL：https://www.promo-ai.net/

◆背景｜映像ニーズの爆発と、制作現場の限界

◆生成AIによる新しい選択肢｜“人物×空間×光”までAIが表現

- SNSやYouTubeでの動画訴求が主流になる一方で、映像制作は予算・人手が膨大にかかり、1本あたりの制作時間が約20時間と常にハードルが高いままです。- 特に美容・アパレル・採用など“ビジュアルと世界観”が重要な業界では、撮影やCG制作に数十～数百万円規模が必要となります。- コスト・リソースの制約から、やりたい企画が実現できない企業も少なくありませんでした。だからこそ、生成AIを活用したプロモーション動画をLOGICAは提案します。

今回紹介するプロモーション映像手法では、以下のような生成AI技術が活用されています。

- AIモデル（実在しないが“実写にしか見えない”人物表現）- AI空間生成（背景・小物・シチュエーションを写真レベルで描写）- 1本制作あたり平均3～5営業日で納品可能

撮影・照明・スタジオ・モデルキャスティング・編集…

これまで“当たり前”だった制作工程を、すべてAIで代替可能に。

◆導入メリット・活用シーン｜あらゆる業界・目的で「即活用」

- 新商品プロモーション

商品と世界観をAIで完全再現。撮影不要でスピード納品

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=y5l5AAZ1K0s ]- 採用・求人動画

社員が出なくても、“らしさ”が伝わる職場風景を再現

動画はこちら :https://youtube.com/shorts/34_f5YEeilg- AIモデル採用

属人化せずに、ブランドに合ったオリジナルモデルを生成可能

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JvIS15t1FC0 ]- Web広告動画

複数バリエーションを一括生成。ABテストやSNS拡散に最適

- 企業ブランディング

世界観ムービーやコンセプト映像も、AIなら低コストで演出可能

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=t-xSCpDuS7Q ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=_o2I4iOlQ6c ][動画5: https://www.youtube.com/watch?v=9L3YryxS--0 ]

◆従来の動画制作との違い

◆今後の展望｜生成AIによって、“伝わる映像”が限られた予算でも作れる時代へ。

生成AIがもたらすのは、単なる効率化ではなく、表現の幅を飛び越えた先です。

今後は採用広報、教育コンテンツ、自治体プロモーション、多言語にも対応したインバウンド向け動画など、あらゆる業界での応用が進むことが期待されます。

「動画を外注するのが当たり前」という常識を変え、すべての企業が自社らしい映像を自由に届けられる世界へ。

◆株式会社LOGICA 代表コメント

代表取締役 西木昌江

我々は美容・医療業界のマーケティング・システムを活用して売上を構築するプロ集団として2020年から様々な企業様のご支援をしてまいりました。2022年11月にAIのサービスがリリースされ、最速で社内に号令をかけ、全ての社員にAIの研究を指示し、この度「PROMO AI（プロモエーアイ）シリーズのリリースに至りました。私たちがこれまで担当してきた領域以外の全ての顧客様にも”テクノロジーの進化を体感していただく感動”をお届けできればと思います。これからもLOGICAは世の中に「感動と共感を創出」していく企業として、顧客様のサービス提供・業務をもっと便利にするサービス開発を行ってまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社LOGICA

担当者名：瀬川 遥

Email：segawa@logicajapan.net

TEL：03-6434-9024

