ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館店 2025年8月9日（土）オープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、宮城県宮城郡利府町のイオンモール新利府の南館 2Fにて「ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館店」を2025年8月9日（土）よりオープンします。

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館店 特徴

通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をするABC-MART GRAND STAGEが、イオンモール新利府南館に8月9日（土）にオープンします。オープンを記念して、同日よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。

開催期間：8/9（土）～8/18（月）

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館 店舗情報

店舗名 ：ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館店

所在地 ：〒981‐0114 宮城県宮城郡利府町新中道3‐1‐1 2F

電話番号：022-385-6095

営業時間：10:00～21:00

ABC-MART GRAND STAGE サイトURL：https://gs.abc-mart.net/

■ABC-MART GRAND STAGE イオンモール新利府南館店 注目商品

【NIKE】

商品名：W AIRMAX MUSE

カラー：005DSRTSD/METPE

サイズ：23cm~25cm（0.5cm刻み）

価格 ：20,130円（税込）

【New Balance】

商品名：U9060ZGE（D）

カラー：001BLACK（ZGE）

サイズ：22.5cm∼28cm（0.5cm刻み）

価格 ：24,200円（税込）

【adidas】

商品名：SAMBA OG

カラー：001CHAL/CORE/GUM3

サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

【NIKE】

商品名：SHOX TL PRINT

カラー：095M SILV/SMTWH

サイズ：25cm~29cm（0.5cm刻み）

価格 ：28,380円（税込）

【PUMA】

商品名：SPEEDCAT OG

カラー：#02RED/WHT

サイズ：22.5~25cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,400円（税込）

【VANS】

商品名：GRASSO

カラー：NAVY/WHITE

サイズ：23cm~28cm（0.5刻み）

価格 ：12,100円（税込）

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）