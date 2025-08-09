「エンジン０１（ゼロワン）in 加賀温泉」夜楽のチケット販売を開始

加賀市

加賀市は、加賀市合併20周年および山代温泉開湯1300年を記念して、地域文化の学び直しを起点とした郷土愛の醸成やブランド発信、観光・地域経済の活性化、能登半島地震への復興支援を目的に、エンジン０１文化戦略会議オープンカレッジ「エンジン０１ in 加賀温泉」を9月5日（金）～7日（日）に開催いたします。

日本を代表する表現者や有識者など、120人以上が加賀市に集まり、約100の多彩な講座を予定しており、この度、講師と参加者が飲食をともにし、さまざまなトピックについて語り合い交流を深める「夜楽（やがく）」のチケット販売を開始いたしますので、ご案内いたします。

■夜楽（やがく）

テーマ：「大聖寺十万石を食べてみんかいね食堂」

と き：9月6日（土）

19：00～21：00

※アローレは21時30分に終了予定

ところ：加賀市内飲食店等22カ所

参加料：6,000円～（会場により異なります）

※全22会場の詳細は大会公式ホームページで公開いたします。

https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen

□注目の会場

１.ホテルアローレ ※ワイン講座付

参加者：

辰巳琢郎（俳優／「日本のワインを愛する会」会長）

深澤一就（囲碁プロ棋士八段／伝統文化棋道振興財団副理事長）

宗形 深（株式会社チェンジホールディングス Corporate統括ユニット 広報チーム ディレクター）

参加料：15,000円

２.ゆの宿 白山菖蒲亭

参加者：

林 真理子（作家／学校法人日本大学理事長）

加藤友朗（コロンビア大学医学部外科教授）

今野由梨（ダイヤル・サービス株式会社 代表取締役社長）

鈴木康友（静岡県知事）

為末 大（Deportare Partners代表）

佃 一可（茶道宗家一茶菴14世）

中尾清一郎（株式会社佐賀新聞社 代表取締役社長）

参加料：18,800円

３.割烹 まつい

参加者：

野村万蔵（狂言師）

小佐野 彈（歌人・小説家・実業家）

小林宏之（航空評論家／リスクマネジメント／危機管理専門家）

小山泰生（NPO法人子ども環境文化研究所理事長）

竹原啓二（株式会社フューチャー・デザイン・ラボ 代表取締役会長）

立川直樹（プロデューサー／ディレクター）

中丸三千繪（オペラ歌手／指揮者／広島大学客員教授／広島大学招聘教授）

堀江貴文（SNS media & consulting 株式会社 ファウンダー）

参加料：6,000円

４.料亭 明月楼

参加者：

夏野 剛（株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO）

木村ふみ（株式会社エデュウス・株式会社ジオクラフト代表／食環境プロデューサー）

徳岡邦夫(株式会社京都吉兆 代表取締役社長)

山崎夢舟（漆芸作家）

山本 篤（九谷焼伝統工芸士、加賀商工会議所工芸品業部会副部会長）

若泉久朗（ドラマ・プロデューサー）

参加料：13,400円

５.ラ・モンベッタ（La Monbetta）

参加者：

鎧塚俊彦（「Toshi Yoroizuka」オーナーシェフ）

三枝成彰（作曲家）

さかもと未明（アーティスト／画家／歌手）

参加料：7,500円

■チケット販売情報

料金：6,000円～（※会場によって異なります）

販売開始日：8月9日（土）10：00～

販売場所：

・チケットぴあ

・全国のセブン-イレブン

・加賀市行政サービスセンター（アビオシティ加賀内）

※水曜日、アビオシティ加賀の休館日のぞく

販売時間：9：30～18：00

・加賀市役所企画課

※土日祝日のぞく

販売時間：9：30～17：00

チケット詳細は以下サイトでご案内しています。

・チケットぴあ

（https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2560544）

・大会公式サイト

（https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen）

■エンジン０１in 加賀温泉 概要

と き：9月5日（金）～9月7日（日）

ところ：みやびの宿 加賀百万石、加賀市文化会館ほか

主 催：エンジン０１文化戦略会議

共 催：エンジン０１ in 加賀温泉実行委員会

2025年度オープンカレッジ実行委員会：

大会委員長：辰巳琢郎

大会副委員長：大樋年雄、三浦瑠麗

大会委員：勝間和代、宋 美玄、中江有里、中瀬ゆかり、夏野 剛、東村アキコ、

日比野克彦、前田裕二、鎧塚俊彦、和田秀樹

コピー担当：小西利行

アートディレクター：浅葉克己

アドバイザー：林 真理子

大会公式HP：https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen

大会公式SNS：Instagram enjin01_kagaonsen

X @enjin01_kaga

https://prtimes.jp/a/?f=d71698-90-56bef6a500289e79275d2ac30f95d9b7.pdf