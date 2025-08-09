「エンジン０１（ゼロワン）in 加賀温泉」夜楽のチケット販売を開始
加賀市は、加賀市合併20周年および山代温泉開湯1300年を記念して、地域文化の学び直しを起点とした郷土愛の醸成やブランド発信、観光・地域経済の活性化、能登半島地震への復興支援を目的に、エンジン０１文化戦略会議オープンカレッジ「エンジン０１ in 加賀温泉」を9月5日（金）～7日（日）に開催いたします。
日本を代表する表現者や有識者など、120人以上が加賀市に集まり、約100の多彩な講座を予定しており、この度、講師と参加者が飲食をともにし、さまざまなトピックについて語り合い交流を深める「夜楽（やがく）」のチケット販売を開始いたしますので、ご案内いたします。
■夜楽（やがく）
テーマ：「大聖寺十万石を食べてみんかいね食堂」
と き：9月6日（土）
19：00～21：00
※アローレは21時30分に終了予定
ところ：加賀市内飲食店等22カ所
参加料：6,000円～（会場により異なります）
※全22会場の詳細は大会公式ホームページで公開いたします。
https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen
□注目の会場
１.ホテルアローレ ※ワイン講座付
参加者：
辰巳琢郎（俳優／「日本のワインを愛する会」会長）
深澤一就（囲碁プロ棋士八段／伝統文化棋道振興財団副理事長）
宗形 深（株式会社チェンジホールディングス Corporate統括ユニット 広報チーム ディレクター）
参加料：15,000円
２.ゆの宿 白山菖蒲亭
参加者：
林 真理子（作家／学校法人日本大学理事長）
加藤友朗（コロンビア大学医学部外科教授）
今野由梨（ダイヤル・サービス株式会社 代表取締役社長）
鈴木康友（静岡県知事）
為末 大（Deportare Partners代表）
佃 一可（茶道宗家一茶菴14世）
中尾清一郎（株式会社佐賀新聞社 代表取締役社長）
参加料：18,800円
３.割烹 まつい
参加者：
野村万蔵（狂言師）
小佐野 彈（歌人・小説家・実業家）
小林宏之（航空評論家／リスクマネジメント／危機管理専門家）
小山泰生（NPO法人子ども環境文化研究所理事長）
竹原啓二（株式会社フューチャー・デザイン・ラボ 代表取締役会長）
立川直樹（プロデューサー／ディレクター）
中丸三千繪（オペラ歌手／指揮者／広島大学客員教授／広島大学招聘教授）
堀江貴文（SNS media & consulting 株式会社 ファウンダー）
参加料：6,000円
４.料亭 明月楼
参加者：
夏野 剛（株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO）
木村ふみ（株式会社エデュウス・株式会社ジオクラフト代表／食環境プロデューサー）
徳岡邦夫(株式会社京都吉兆 代表取締役社長)
山崎夢舟（漆芸作家）
山本 篤（九谷焼伝統工芸士、加賀商工会議所工芸品業部会副部会長）
若泉久朗（ドラマ・プロデューサー）
参加料：13,400円
５.ラ・モンベッタ（La Monbetta）
参加者：
鎧塚俊彦（「Toshi Yoroizuka」オーナーシェフ）
三枝成彰（作曲家）
さかもと未明（アーティスト／画家／歌手）
参加料：7,500円
■チケット販売情報
料金：6,000円～（※会場によって異なります）
販売開始日：8月9日（土）10：00～
販売場所：
・チケットぴあ
・全国のセブン-イレブン
・加賀市行政サービスセンター（アビオシティ加賀内）
※水曜日、アビオシティ加賀の休館日のぞく
販売時間：9：30～18：00
・加賀市役所企画課
※土日祝日のぞく
販売時間：9：30～17：00
チケット詳細は以下サイトでご案内しています。
・チケットぴあ
（https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2560544）
・大会公式サイト
（https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen）
■エンジン０１in 加賀温泉 概要
と き：9月5日（金）～9月7日（日）
ところ：みやびの宿 加賀百万石、加賀市文化会館ほか
主 催：エンジン０１文化戦略会議
共 催：エンジン０１ in 加賀温泉実行委員会
2025年度オープンカレッジ実行委員会：
大会委員長：辰巳琢郎
大会副委員長：大樋年雄、三浦瑠麗
大会委員：勝間和代、宋 美玄、中江有里、中瀬ゆかり、夏野 剛、東村アキコ、
日比野克彦、前田裕二、鎧塚俊彦、和田秀樹
コピー担当：小西利行
アートディレクター：浅葉克己
アドバイザー：林 真理子
大会公式HP：https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen
大会公式SNS：Instagram enjin01_kagaonsen
X @enjin01_kaga
https://prtimes.jp/a/?f=d71698-90-56bef6a500289e79275d2ac30f95d9b7.pdf