「エンジン０１（ゼロワン）in 加賀温泉」夜楽のチケット販売を開始

写真拡大

加賀市


　加賀市は、加賀市合併20周年および山代温泉開湯1300年を記念して、地域文化の学び直しを起点とした郷土愛の醸成やブランド発信、観光・地域経済の活性化、能登半島地震への復興支援を目的に、エンジン０１文化戦略会議オープンカレッジ「エンジン０１ in 加賀温泉」を9月5日（金）～7日（日）に開催いたします。


　日本を代表する表現者や有識者など、120人以上が加賀市に集まり、約100の多彩な講座を予定しており、この度、講師と参加者が飲食をともにし、さまざまなトピックについて語り合い交流を深める「夜楽（やがく）」のチケット販売を開始いたしますので、ご案内いたします。



■夜楽（やがく）


テーマ：「大聖寺十万石を食べてみんかいね食堂」


と　き：9月6日（土）


19：00～21：00


※アローレは21時30分に終了予定


ところ：加賀市内飲食店等22カ所


参加料：6,000円～（会場により異なります）


※全22会場の詳細は大会公式ホームページで公開いたします。


https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen



□注目の会場

１.ホテルアローレ　※ワイン講座付


参加者：


辰巳琢郎（俳優／「日本のワインを愛する会」会長）


深澤一就（囲碁プロ棋士八段／伝統文化棋道振興財団副理事長）


宗形 深（株式会社チェンジホールディングス Corporate統括ユニット 広報チーム ディレクター）


参加料：15,000円



２.ゆの宿 白山菖蒲亭


参加者：


林 真理子（作家／学校法人日本大学理事長）


加藤友朗（コロンビア大学医学部外科教授）


今野由梨（ダイヤル・サービス株式会社 代表取締役社長）


鈴木康友（静岡県知事）


為末 大（Deportare Partners代表）


佃 一可（茶道宗家一茶菴14世）


中尾清一郎（株式会社佐賀新聞社 代表取締役社長）


参加料：18,800円



３.割烹 まつい


参加者：


野村万蔵（狂言師）


小佐野 彈（歌人・小説家・実業家）


小林宏之（航空評論家／リスクマネジメント／危機管理専門家）


小山泰生（NPO法人子ども環境文化研究所理事長）


竹原啓二（株式会社フューチャー・デザイン・ラボ 代表取締役会長）


立川直樹（プロデューサー／ディレクター）


中丸三千繪（オペラ歌手／指揮者／広島大学客員教授／広島大学招聘教授）


堀江貴文（SNS media & consulting 株式会社 ファウンダー）


参加料：6,000円



４.料亭 明月楼


参加者：


夏野 剛（株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO）


木村ふみ（株式会社エデュウス・株式会社ジオクラフト代表／食環境プロデューサー）


徳岡邦夫(株式会社京都吉兆 代表取締役社長)


山崎夢舟（漆芸作家）


山本 篤（九谷焼伝統工芸士、加賀商工会議所工芸品業部会副部会長）


若泉久朗（ドラマ・プロデューサー）


参加料：13,400円



５.ラ・モンベッタ（La Monbetta）


参加者：


鎧塚俊彦（「Toshi Yoroizuka」オーナーシェフ）


三枝成彰（作曲家）


さかもと未明（アーティスト／画家／歌手）


参加料：7,500円



■チケット販売情報


料金：6,000円～（※会場によって異なります）


販売開始日：8月9日（土）10：00～


販売場所：


・チケットぴあ


・全国のセブン-イレブン


・加賀市行政サービスセンター（アビオシティ加賀内）


　※水曜日、アビオシティ加賀の休館日のぞく


　販売時間：9：30～18：00


・加賀市役所企画課　


　※土日祝日のぞく


　販売時間：9：30～17：00


　チケット詳細は以下サイトでご案内しています。


・チケットぴあ


　（https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2560544）


・大会公式サイト


　（https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen）



■エンジン０１in 加賀温泉　概要


と　き：9月5日（金）～9月7日（日）


ところ：みやびの宿 加賀百万石、加賀市文化会館ほか


主　催：エンジン０１文化戦略会議


共　催：エンジン０１ in 加賀温泉実行委員会



2025年度オープンカレッジ実行委員会：


大会委員長：辰巳琢郎


大会副委員長：大樋年雄、三浦瑠麗


大会委員：勝間和代、宋 美玄、中江有里、中瀬ゆかり、夏野 剛、東村アキコ、


日比野克彦、前田裕二、鎧塚俊彦、和田秀樹


コピー担当：小西利行


アートディレクター：浅葉克己


アドバイザー：林 真理子


大会公式HP：https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen


大会公式SNS：Instagram enjin01_kagaonsen


　　　　　　　X @enjin01_kaga



https://prtimes.jp/a/?f=d71698-90-56bef6a500289e79275d2ac30f95d9b7.pdf