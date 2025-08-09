株式会社オフィスバスターズ今回は厳選したロット商品を大量に取り揃えました。

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当社」）をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当社では、2025年8月末より各種中古オフィス家具を大量入荷いたします。これに先立ち、対象商品の先行予約受付をスタートいたしました。今回入荷する商品は、100点以上のロット単位で確保できるオフィス家具を多数取り揃えており、新規拠点の立ち上げや大規模オフィスのリニューアルなど、法人様の大量導入ニーズに最適です。ぜひこの機会にご検討ください。

■OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com

〇大量入荷予定商品の先行予約概要

・これらの商品は、本年8月末～9月末までに大量入荷予定です。

・在庫数は予約状況によって変動しますので詳細は最寄り弊社最寄り店舗へお問い合わせください。

・入荷次第、順次発送をさせて頂きます。

・先行案内のため、予告なく仕様が変更になる可能性がございます。

〇対象商品についてご紹介

今回の先行予約では、チェア・デスク・ロッカー・書庫など、多彩な中古オフィス家具をご用意しております。以下でご紹介する商品が対象となります。例年この時期は、大量発注に関するお問い合わせが集中いたしますため、在庫確保をご希望のお客様は、お早めにご連絡ください。

●OAチェア商品

今回は、「イトーキ製 エフメッシュ」・「イトーキ製 エピオスチェア」・「オカムラ製 リータチェア」をご用意。特に「イトーキ エフメッシュ」は、約1,000脚入荷予定の目玉商品となっております。

「イトーキ製 エフメッシュ」

URL：https://www.officebusters.com/items/536277

自然な上半身の動きをサポートする設計により、長時間の作業でも快適さをキープするチェアです。

「イトーキ製 エピオスチェア」

URL：https://www.officebusters.com/items/535948

座る人の体重に応じてロッキングが自動で調整される、快適設計のチェアです。

「オカムラ製 リータチェア」

URL：https://www.officebusters.com/items/535908

使わないときは折りたたんで省スペース収納が可能な、スタイリッシュなネスティングチェアです。

●デスク商品

「オカムラ製 プロユニットフリーウェイ」・「イトーキ製 CZR 平机＆ワゴン」をご用意。

「オカムラ製 プロユニットフリーウェイ」

W2800：https://www.officebusters.com/items/535825

W4200：https://www.officebusters.com/items/536033

W5600：https://www.officebusters.com/items/536072

プロユニットフリーウェイは、オカムラ製のフリーアドレスデスクです。固定席を設けない事で、オフィス内のコミュニケーションアップ、業務効率化等に繋がります。

「イトーキ製 CZR」

平机：https://www.officebusters.com/items/536389

ワゴン：https://www.officebusters.com/items/535991

平机は、人気のホワイトカラー、引き出しが付いているため小物の収納が可能です。ワゴンは、取っ手が掴みやすく使い勝手が良く、資料・備品などの整理収納に役立ちます。

●書庫商品

「コクヨ製 エディア」・「PLUS製 L6シリーズ」をご用意しました。

「コクヨ製 エディア」

ハイキャビネット／引き違い＋引き違い：

https://www.officebusters.com/items/536156

ローキャビネット／引き違い：

https://www.officebusters.com/items/536185

シンプルで飽きのこないデザインと、スムーズなファイル出し入れが特長の書庫です。

「PLUS製 L6」

ローキャビネット／両開き：

https://www.officebusters.com/items/536107

ローキャビネット／ラテラル：

https://www.officebusters.com/items/535867

ハイキャビネット／両開き＋3段ラテラル：

https://www.officebusters.com/items/536430

L6シリーズの書庫は、すべてA4ファイルを収納できる3段タイプです。

当社では、法人・個人を問わずご満足いただけるチェアやデスクなど、幅広いオフィス家具を豊富にご用意しております。オフィス家具の購入をご検討中のお客様は、ぜひオフィスバスターズをご利用ください。在庫状況や予約販売の詳細は、お近くの店舗までお気軽にお問い合わせください。この機会をお見逃しなく。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

0120-030-139

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社(一時移転先 営業開始 2025年6月23日～2025年9月30日 予定)：

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル6F

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員