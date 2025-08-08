2025年度も、富山県内企業における副業・兼業人材の活用を推進

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/)は、昨年度に引き続き、富山県の「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会事業」を受託いたしました。本事業を推進すべく、年3回の「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会2.0」を実施し、より多くのマッチングを目指してまいります。なお、交流会の第1回は、2025年9月10日（水）18:00からオンラインにて開催いたします（参加無料）。

2025年度「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会事業」特集ページ

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/for-local/feature/23/(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/for-local/feature/23/)

富山県の「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会事業」について

富山県が実施する「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会事業」は、県内企業の副業・兼業人材活用を促進させることで、県内企業の抱える課題の解決や競争力の強化を目指すとともに、その活用効果を波及させ、地域経済の活性化を図ることを目的としています。昨年度に引き続き、本事業を「HiPro Direct」が推進する運びとなりました。

富山県特設ページの開設やイベントでのノウハウ・知見の発信等により、副業・兼業人材活用を後押し

昨年度は、本事業の推進にあたり、人材の募集・マッチングの手段として「HiPro Direct for Local」に、富山県専用の特設ページを開設。さらに副業・兼業人材活用に関する情報発信を目的としてマッチング交流会を年3回開催しました。その結果、富山県内企業30社、副業・兼業人材約350名が参加し、15件のマッチングが実現いたしました。

本年度は、「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会2.0」と題して、より多くのマッチングを目指してまいります。本交流会では、副業・兼業人材活用法の紹介や、各参加企業の抱える課題への対応に向け、副業・兼業人材が企業とディスカッションを行う場を設けるとともに、新たな試みとして、事前に案件に応募した副業・兼業人材のオンライン選考会を実施いたします。

こうした取り組みによって、自らのスキルを地域貢献に活かしたい個人と、副業・兼業人材を受け入れて課題を解決したい企業とのマッチングを支援し、地域経済の活性化に寄与してまいります。

2025年度「富山県内企業と副業・兼業人材とのマッチング交流会2.0」開催日程

・第1回：2025年9月10日（水）18:00～20:00

・第2回：2025年11月19日（水）18:00～20:00

・第3回：2026年2月25日（水）18:00～20:00

第1回開催概要

・日程：2025年9月10日（水）18:00～20:00

・開催方法：オンライン

・参加費：無料

・プログラム：

【第１部】【富山県内企業向け】：副業・兼業人材活用セミナー

～活用ポイントや活用企業とのトークセッション～

【第２部】参加企業と副業・兼業人材とのオンライン交流会

・申し込み：以下のURLからご確認ください

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/for-local/feature/23/

