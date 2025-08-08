【8月26日開催】アイモバイル、ネクストエンジンを提供するNE株式会社とEC運営者のためのインフルエンサーマーケティング活用WEBセミナーを共催
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）はNE株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：比護 則良、Hamee100%子会社）と共同で、EC事業者のためのインフルエンサーマーケティング活用WEBセミナーを2025年8月26日（火）に開催いたします。
▼詳細・お申し込みはこちらから（聴講申し込みは無料）
https://ec.next-engine.net/20250826_snsmark.html
本セミナーでは、EC事業の成長に欠かせない２つのテーマについて、両社から登壇し解説します。
アイモバイルからは、インフルエンサープラットフォーム「Action」を活用した、話題の「TikTok Shop」におけるインフルエンサー活用事例をご紹介します。新しいプラットフォームで売上を最大化するための具体的なノウハウをお伝えします。
NE株式会社からは、TikTok Shopやインフルエンサーマーケティングを活用した販促強化についてご紹介します。インフルエンサー施策の成果が伸び悩んでいる方、TikTok Shopの導入を検討している方はぜひご参加ください。
セミナー詳細
▼開催日時
2025年8月26日(火)13：00~13：45
▼オンライン(Zoom)
※参加申込後、開催1週前～前日までにウェビナーURLをZOOMからお送りいたします。
迷惑メールフォルダに振り分けられることもございますのでご注意ください。
▼参加費
無料
▼セッションプログラム
・EC運営会社のためのインフルエンサーマーケティング活用術
・TikTokShop・インフルエンサーマーケを活用して売上に繋げる方法
・質疑応答
ネクストエンジンについて
https://next-engine.net/
ネクストエンジンは、NE株式会社が提供するEC事業者向けのクラウド（SaaS）型ECプラットフォームです。受注、発注、仕入、在庫管理、商品情報の管理、分析まで、ネットショップ運営に必要な業務を一元化し、効率的な運営を支援します。
インフルエンサープラットフォーム「Action」について
https://affiliate.i-mobile.co.jp/advertiser/action/
「Action」は累計フォロワー数1億3,000万人以上を誇る、ママや働く女性と広告主をつなぐインフルエンサープラットフォームです。子ども向けの商品をはじめ、コスメ、健康食品、ペット向けの商品など様々な広告主様にご利用いただいております
【株式会社アイモバイル 会社概要】
社名 ： 株式会社アイモバイル
所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階
代表者： 代表取締役社長 野口 哲也
設立 ： 2007年8月17日
URL ： https://www.i-mobile.co.jp/
【本リリースに関するお問合せ】（必要に応じて変更してOK）
株式会社アイモバイル インフルエンサーマーケティング事業部
担当： 鴇田
Mail： afsales@i-mobile.co.jp