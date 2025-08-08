「Bitfan」にて、俳優・松井勇歩のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年8月8日（金）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、俳優・松井勇歩のオフィシャルファンクラブ「Yuho Matsui OFFICIAL FANSITE -笑売繁盛-」を公開しました。

松井勇歩（まつい ゆうほ）は、1991年生まれ、兵庫県出身の俳優です。2012年に劇団Patch 1期生として入団、以降は多くの舞台で主演を務めるなど、中心メンバーとして活躍し、2023年8月に同劇団を卒業しました。舞台『刀剣乱舞』シリーズ（亀甲貞宗役）、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』シリーズ（高峯翠役）、『魔入りました！入間くん THE STAGE』（アスモデウス・アリス役）など、2.5次元舞台を中心に活躍を続けています。

この度オープンしたのは、松井勇歩のオフィシャルファンクラブです。当ファンクラブでは、ブログ、バースデーメッセージなどのコンテンツに加え、「おおきにプラン」にご登録いただくと、松井本人が登場するチャットルームなど、多数のコンテンツをお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

Yuho Matsui OFFICIAL FANSITE -笑売繁盛-

■URL

https://yuho-matsui.bitfan.id/

■会費

まいどプラン：月額 550円（税込）

おおきに：月額 880円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

【まいどプラン】

・BLOG

・TICKET

・BIRTHDAY MESSAGE

【おおきにプラン】

まいどプランのコンテンツに加え、

・GALLERY

・RADIO

・LIVE

・CHAT

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL：https://bitfan.id/