「劇団☆新感線」45周年記念！『薔薇とサムライ2-海賊女王の帰還-』をU-NEXT独占配信開始。シリーズ前作『薔薇とサムライ』が期間限定で見放題配信

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、8月8日（金）より、「劇団☆新感線」の舞台を映画館上映用に映像化した「ゲキ×シネ」から、人気作『薔薇とサムライ2-海賊女王の帰還-』（2023）を独占配信いたします。また、これにあわせてシリーズ前作『薔薇とサムライ』（2011）を8月31日（日）までの期間限定で見放題で配信いたします。

劇団☆新感線の人気シリーズ最新作『薔薇とサムライ2-海賊女王の帰還-』が配信初登場

「劇団☆新感線」の舞台を、カメラワークや音響などに徹底的にこだわり映像作品としてのクオリティを追求して映像化した「ゲキ×シネ」。U-NEXTは「ゲキ×シネ」20周年にあたる2024年に「GEKI×CINE meets U-NEXT」と題し、配信初出し15作品・15週連続でのライブ配信、さらに「ゲキ×シネバースデー企画」として配信初解禁3作を含む10作品の3日間限定見放題キャンペーンなど、まだ「劇団☆新感線」の舞台に触れたことのない方にもその魅力をお届けする施策と、計25作品のゲキ×シネ作品のアーカイブ配信を行ってきました。

今回は今年「劇団☆新感線」が45周年を迎えることを記念して、劇団屈指の人気作であり、「ゲキ×シネ」として映画館上映中も大きな話題となった『薔薇とサムライ2-海賊女王の帰還-』が配信初解禁。U-NEXTではゲキ×シネ26作品目となる本作を、本日8月8日よりU-NEXT独占で配信開始しております。

「劇団☆新感線」の看板役者である古田新太演じる天下の大泥棒石川五右衛門と、天海祐希が演じる女海賊アンヌ・ザ・トルネードが大活躍する『薔薇とサムライ』シリーズ。『薔薇とサムライ２』ではハマリ役のふたりのほか、石田ニコル、神尾楓珠、西垣匠、森奈みはる、早乙女友貴、生瀬勝久、そして高田聖子や粟根まことを始めとする劇団員も勢揃い。総勢41名のキャストと5名のバンドメンバーが五右衛門とアンヌの冒険譚に歌・ダンス・アクションたっぷりの演出で劇場・映画館でも大いに盛り上がり、話題となりました。

前作『薔薇とサムライ』を期間限定で見放題配信

この作品の配信初登場にあわせ、シリーズ前作『薔薇とサムライ』を、8月31日（日）までの期間限定で見放題配信いたします。劇団ファンの方は劇団を代表する娯楽大作との再会の場として、初めて劇団☆新感線にふれる方はこの世界観への入口、そして『薔薇とサムライ2』の予習として、見放題でお気軽にお楽しみいただけます。

配信作品

『薔薇とサムライ2-海賊女王の帰還-』（ゲキ×シネ）

【配信開始日】2025年8月8日（金）0:00

【配信形態】レンタル配信 1,200円（税込）／3日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0213909



作：中島かずき 作詞：森雪之丞 音楽：岡崎司 振付・ステージング：川崎悦子 演出：いのうえひでのり

出演：古田新太 天海祐希 / 石田ニコル 神尾楓珠 / 高田聖子 粟根まこと 森奈みはる 早乙女友貴 西垣 匠 / 生瀬勝久 他

(C)ヴィレッヂ／松竹

『薔薇とサムライ』（ゲキ×シネ）

【配信期間】2025年8月8日（金）0:00 ～ 8月31日（日）23:59

【配信形態】見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0124976

作：中島かずき 演出：いのうえひでのり 作詞：森雪之丞

出演：古田新太 天海祐希 / 浦井健治 山本太郎 神田沙也加 森奈みはる / 橋本じゅん 高田聖子 粟根まこと / 藤木 孝 他

(C) ヴィレッヂ／劇団☆新感線

＜劇団☆新感線「ゲキ×シネ」特設ページ＞

「ゲキ×シネ」作品を26タイトル配信中です。

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0009961

「ゲキ×シネ」とは

劇団☆新感線の話題作を、映画館の大スクリーンにて高画質・高音質で楽しむ映像エンターテインメント。マルチカムで20台を超えるカメラにより撮影されたカットを駆使した迫力の映像、そして劇場用にリミックスされた音声は、見る人を惹きつけ、一般的に抱かれる劇場中継のイメージとは大きくかけ離れた、まったく新たな映像体験を創り出している。2004年に第一弾として『髑髏城の七人～アカドクロ』が上映されて以来、現在までに全29作品を展開。2024年に20周年を迎えた。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fPBvIOfEfeA ]

ゲキ×シネ公式サイト：http://www.geki-cine.jp/

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど40万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、121万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年7月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。