「リハビリ機能強化による経営再構築戦略」と題して、株式会社メディックプランニング 代表取締役 三好 貴之氏によるセミナーを2025年9月13日(土)に開催!!

【次期改定を見据え、地域包括医療・ケア病棟の運用を考える】

リハビリ機能強化による経営再構築戦略

～チーム医療の実践、人員配置、早期介入などのポイントを解説～

[講 師]

株式会社メディックプランニング 代表取締役

［経営コンサルタント／作業療法士／経営学修士（ＭＢＡ）］

三好 貴之 氏

[日 時]

２０２５年９月１３日（土） 午後２時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2024年度診療・介護報酬改定では、地域包括医療病棟が新設され、令和7年6月時点で175病院（約9，100床）が整備され、さらに増加することが予測されます。また、地域包括ケア病棟では、10万床を超えたことで、入院基本料の逓減制が導入され厳格化が開始されました。地域包括医療・ケア病棟ともに高齢者の救急に加え、リハビリの早期介入が求められています。

さらに、今後は、リハ職の配置、疾患別リハの実施に加えて、ADLによるアウトカムも求められ、リハビリ機能の低い病院は、今後、報酬減や患者数の減少が起こるのではないでしょうか。

今回は、地域包括医療・ケア病棟におけるリハ機能を強化した形でのチーム医療の実践、人員配置、早期介入など解説します。



１．2024年度診療報酬改定の地域包括医療・ケア病棟のリハ項目解説と対策

２．リハビリ機能を強化した入院から退院、退院後のフォローまでのリハプロセス

３．退院後に訪問リハ、通所リハに継続するための患者・家族へのアプローチ

４．質疑応答

