AUGUST×DMM GAMES『あいりすミスティリア！』イベント『マリンフェス（後編）　水上に煌めく少女たちの熱情』開催！！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、8月8日より『あいりすミスティリア！』にて、前後編にまたがる特別なイベント『マリンフェス（後編） 水上に煌めく少女たちの熱情』を開催しておりますことをお知らせいたします。

▼イベント『マリンフェス（後編） 水上に煌めく少女たちの熱情』開催！！

8月8日より、特別イベント『マリンフェス（後編） 水上に煌めく少女たちの熱情』を開催しました！

イベントクエストやストーリークリアで開放されるバトルで入手できる『フェス投票券』を集め、専用ショップで交換することで報酬をゲットする『特別イベント』です。

ストーリーをクリアすることでSSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】、SSRクリス【聖女と海の円舞曲】のどちらかが選べる『フェスSSR確定召喚チケット』や記念家具『アンジェリークの真紅の旗』がもらえます！

また、ミッション報酬で限定想飾もゲットできますよ！

さらに、ストーリーを進めることで新しいミニゲームも登場します！

ストーリークリアで開放されるバトル、ミニゲームについては公式サイトをご確認ください。

※ネタバレを含みます

https://dmm-imys.com/news/event250808/

また、『マリンフェス』にフィーチャーした各種映像は以下からご覧いただけます。

・プロモーションPV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pv4VHj1TJs8 ]

・ルージェニアとプリシラが歌うテーマソング『Iris Summer Style』のMV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sXBBFq3QHCU ]

◆開催期間

2025年8月8日 12:00 ~ 8月21日 12:59

※イベント報酬の受け取りと『水上に煌めく少女たちチケット』の使用期限は8月28日 12:59まで

※各種魔響メガホンの受け取りと使用期限は8月21日 12:59まで

◆イベント聖装

聖装はイベントクリアで獲得できる『フェスSSR確定召喚チケット』にて、

SSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】、SSRクリス【聖女と海の円舞曲】のどちらかと交換できます。

また、以下の聖装はイベント特効をもっており編成に組み込むと『フェス投票券』の獲得数がアップします。

・獲得量100%アップ

SSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】、SSRクリス【聖女と海の円舞曲】

・獲得量50%アップ

SSRリディア【海辺に咲く大輪の紅】、SSRレーナ【浅瀬に輝く瑠璃の女王】

・獲得量5％アップ

上記以外のアンジェリーク、クリス、リディア、レーナ

※本イベントは今後、復刻開催する可能性があります

※SSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】、SSRクリス【聖女と海の円舞曲】は水上に煌めく少女たちの熱情召喚からも獲得可能です

※SSRリディア【海辺に咲く大輪の紅】、SSRレーナ【浅瀬に輝く瑠璃の女王】は水上に煌めく少女たちの熱情召喚では獲得できません

▼期間限定『水上に煌めく少女たちの熱情召喚』開催！！

8月8日より、SSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】、SSRクリス【聖女と海の円舞曲】がピックアップされている『水上に煌めく少女たちの熱情召喚』『水上に煌めく少女たちの熱情ステップアップ召喚』が期間限定開催！

ステップアップ召喚では5ステップごとにSSR聖装が1着確定、

うちSSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】、SSRクリス【聖女と海の円舞曲】はそれぞれが25%ずつの確率で出現します！

◆開催期間

2025年8月8日 12:00 ~ 8月21日 12:59

◆ピックアップ聖装

SSRアンジェリーク【勝利を掴む気高き皇女】

SSRクリス【聖女と海の円舞曲】

※開催中のイベント『マリンフェス（後編） 水上に煌めく少女たちの熱情』にて特効効果を持ちます

※上記の聖装は今後再登場する場合があります

※個別の出現確率につきましては召喚画面より対象の召喚の『召喚詳細』にてご確認いただけます

※本召喚で秘跡聖装は出現いたしません

◆才器覚醒の追加について

クリスに以下の才器覚醒が追加されました！

才器覚醒『聖女と海の円舞曲』

自身の幸運300増加。物理攻撃による被ダメージ軽減。

能力開花画面から開放してアイリスを強化しましょう！

※才器覚醒の効果は最大時のものです

※才器覚醒の開放・強化には条件があります

※才器覚醒の効果は開放した聖装だけではなく、ポテンシャルのようにアイリスに反映されます

※才器覚醒は常時発動する効果として適用されます、一部ポテンシャルのようにOFFにすることはできません

※才器覚醒のバフ増加効果は、以下を除くバトル中に発動するバフに適用されます

・バトル開始前、およびバトル開始時に発動するバフ

・補助効果やフィールド効果によるバフ

・オリヴィエの使徒覚醒やアリンの真機発動などアイリス固有の状態によるバフ

▼『あいりすミスティリア！』公式サイト

https://dmm-imys.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/imys_staff

▼『あいりすミスティリア！』（あいミス）とは

あいりすミスティリア！は「千の刃濤、桃花染の皇姫」や「大図書館の羊飼い」で知られる美少女ゲームブランドAUGUSTとDMM GAMESがタッグを組んでお届けする学園RPGです。

▼シナリオ/イラスト/音楽全てAUGUSTが担当

美少女ゲーム界で多くの人々を魅了してきたAUGUSTの豪華制作陣が『あいミス』の世界を彩ります。

▼クレジット

キャラクターデザイン・原画：べっかんこう／夏野イオ／楠九々

原画補助：徒部ヒロ

シナリオ：榊原拓／内田ヒロユキ／安西秀明／加賀宮考一／８／中由古吉

シナリオ補助：遠井燈火／麩ノ月投網

シナリオ協力：瀬尾順／砥石大樹／御厨みくり／保住圭／かずきふみ／姫ノ木あく／詠野万知子

音楽：ActivePlanets

CG着彩：ぺぺる／ひろた／巻道／竹梅／弥弛 ほか

背景美術：ぺぺる

想飾イラスト：脳みそホエホエ

4コマ漫画：めざし

▼製品概要

タイトル：あいりすミスティリア！

プラットフォーム：PC(ブラウザ版／DMM GAMES PLAYER版)／App Store／Google Play

権利表記：(C)︎EXNOA LLC / AUGUST / ARIA

