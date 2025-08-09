『転生第八王子の幸せ家族計画』 ノベル版・コミック版の新刊発売記念プリントグッズが登場！

株式会社メディアドゥが運営するNFTマーケットプレイス「FanTop」は、SBクリエイティブ株式会社のライトノベルレーベル「GAノベル」から発売されている『転生第八王子の幸せ家族計画』のノベル版第2巻・コミック版第1巻の新刊発売記念プリントグッズを2025年8月9日（土）より販売する。



◆ 新刊情報


原作最新２巻とコミカライズ１巻が8月12日ごろ同時発売！



・GAノベル『転生第八王子の幸せ家族計画２』
（著者：八月八、イラスト：山田J太）





・GAコミック『転生第八王子の幸せ家族計画』
（漫画：南野のこ、原作：八月八、キャラクター原案：山田J太）







『転生第八王子の幸せ家族計画』特設サイト :
https://ga.sbcr.jp/special/hatipuri/


◆ 公式X


https://x.com/8pri_ga(https://x.com/8pri_ga)



◆『転生第八王子の幸せ家族計画』プリントグッズ














販売サイトはこちら :
https://entame.e-printservice.net/content_detail/8pri_ga


◆ 権利表記


ノベル版


(C)八月八/SB Creative Corp.　イラスト：山田Ｊ太



コミックス版


(c)南野のこ・八月八/SB Creative Corp.



◆FanTopについて



「FanTop」は、株式会社メディアドゥ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣、以下「メディアドゥ」）が運営する資産的価値を持つNFTを活用したデジタルコンテンツを入手できるNFTサービスです。専用アプリを使うと、保有者限定の様々なコンテンツを楽しんだり、AR機能で現実の風景に配置したりと、実際のコレクション品のように収集・鑑賞を楽しむことができます。



FanTop WEBサイト　https://fantop.jp/


FanTop アプリダウンロード　https://lp.fantop.jp/app/appinfo/






◆本リリースに関するお問い合わせ先


本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。


FanTop事業本部 企画営業グループ


E-mail：fantop_kikakueigyo@mediado.jp