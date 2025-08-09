『転生第八王子の幸せ家族計画』 ノベル版・コミック版の新刊発売記念プリントグッズが登場！

株式会社メディアドゥ



株式会社メディアドゥが運営するNFTマーケットプレイス「FanTop」は、SBクリエイティブ株式会社のライトノベルレーベル「GAノベル」から発売されている『転生第八王子の幸せ家族計画』のノベル版第2巻・コミック版第1巻の新刊発売記念プリントグッズを2025年8月9日（土）より販売する。

◆ 新刊情報

原作最新２巻とコミカライズ１巻が8月12日ごろ同時発売！

・GAノベル『転生第八王子の幸せ家族計画２』

（著者：八月八、イラスト：山田J太）



・GAコミック『転生第八王子の幸せ家族計画』

（漫画：南野のこ、原作：八月八、キャラクター原案：山田J太）

『転生第八王子の幸せ家族計画』特設サイト :https://ga.sbcr.jp/special/hatipuri/

◆ 公式X

https://x.com/8pri_ga(https://x.com/8pri_ga)

◆『転生第八王子の幸せ家族計画』プリントグッズ

販売サイトはこちら :https://entame.e-printservice.net/content_detail/8pri_ga

◆ 権利表記

ノベル版

(C)八月八/SB Creative Corp. イラスト：山田Ｊ太

コミックス版

(c)南野のこ・八月八/SB Creative Corp.

◆FanTopについて

「FanTop」は、株式会社メディアドゥ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣、以下「メディアドゥ」）が運営する資産的価値を持つNFTを活用したデジタルコンテンツを入手できるNFTサービスです。専用アプリを使うと、保有者限定の様々なコンテンツを楽しんだり、AR機能で現実の風景に配置したりと、実際のコレクション品のように収集・鑑賞を楽しむことができます。

FanTop WEBサイト https://fantop.jp/

FanTop アプリダウンロード https://lp.fantop.jp/app/appinfo/

◆本リリースに関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

FanTop事業本部 企画営業グループ

E-mail：fantop_kikakueigyo@mediado.jp